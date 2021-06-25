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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (26 фото)

Автор:
25 июня 2021 16:32
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки с надписями   комментарии   мемы.   
2784
26
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Смешные и не очень комментарии и картинки с надписями из соц.сетей.

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Метки: Юмор   картинки с надписями   комментарии   мемы.   
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70  комментариев
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8k
Majul 5 часов назад
Комментарий к фото
"не кто" не заметит??
Мои глаза...
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162
Михаил Андреев 21 минуту назад
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Главное диванчик есть, девушек водить можно...
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162
Михаил Андреев 22 минуты назад
Комментарий к фото
скорее может быть на украине?

Кому не лень, забейте картинку в поиск яндекса...
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162
Михаил Андреев Полчаса назад
Комментарий к фото
я один думаю что растить нужно здоровых детей для здоровой жизни?
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5k
Константин Безумов Полчаса назад
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162
Михаил Андреев Полчаса назад
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Судя по наколкам лесбиянка.
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268
Влад 37 минут назад
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Нихера, 10 тыр. 5 тыр за баракамеру
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−89
Лучший Друг 39 минут назад
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В храм вход свободный. Только свечки покупать надо
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−89
Лучший Друг 40 минут назад
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Наш бы металлику живьём подарил...
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379
гарри Лучший Друг 11 секунд назад
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1k
Vovan Petroff 49 минут назад
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Забыла снять стринги - получилось две кучки.
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27k
Сталин подтвердил бы!! Час назад
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Она должна косить???
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12k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Нет красного угла с иконами.
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12k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Вы еще не знаете как водородные ракеты взлетают.
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12k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Рубли "Банка приколов" идет как отдельная валюта. Загрузил пересчитали по курсу, снял сколько полагается.
Криптовалюту конвертировать в обычную валюту можно, почему "Банк приколов" игнорируется.
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1k
a_komolow 2 часа назад
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Притащи сварку, воду слей, завари!
А так чопик вбил и все дела!
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1k
a_komolow 2 часа назад
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Хреновый банкомат, если фальшивку не определил!
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай
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1k
a_komolow 2 часа назад
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5 лет ипотеки!
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Вся дорожная техника городов вышла на улицы для уборки сломанных мозгов.
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1k
a_komolow 2 часа назад
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Всё правильно! Так и надо учить
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Это не из тех камней, что заменяют на природе туалетную бумагу. Извиняюсь за натурализм.
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