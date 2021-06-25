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Родительские чаты

Родительские чаты (15 фото)

Автор:
25 июня 2021 11:57
Сообщество : Юмор
Метки: Душевное   Разное   интересное   
1902
15
Окунёмся, товарищи, в новый жанр.
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Метки: Душевное   Разное   интересное   
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9  комментариев
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10k
Kucher 4 часа назад
Комментарий к фото
У нас ротный кошачьим кормом пиво закусывал в первой половине 90-х. Утверждал, что вкусно. Мы с ним не спорили, потому что не проверяли.
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5k
Серега 3 часа назад
У нас как то родители из чата ДС, решили сделать свою закрытую группу "адекватных" - там я просостоял целых 2 минуты.
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