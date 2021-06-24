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Цирк да и только

Цирк да и только (1 фото)

Автор:
24 июня 2021 12:27
Метки: ковид   путинская россия   чиновничество   
1347
1
"Ура! Турцию открывают!
А нерабочие дни, наоборот, отменяют.
При этом Собянин со своим замом Раковой рассказывают как всё плохо и койки вот-вот закончатся.
Давайте разберемся?

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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Да уж над некоторыми мерами реально поугарать можно. Ну так на местах столько дураков за свои кресла держаться - от того с таким рвением и придумывают всякую шляпу.
Испания .
За столом при принятии пищи -маску можно снять / встал - нужно надеть
Дания
В общественном транспорте . Если сидишь -маску нужно надеть / если стоишь маску можно не надевать.

А так всё это из серии.

Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много идей!
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63k
7guest 43 минуты назад
Большое спасибо Собянину, что он понял намного большую опасность заражения на скамейке в Москве чем на форуме в Питере или на пляже в Сочи.
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63k
7guest 2 часа назад
При посещении заведения общественного питания нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий наличие защиты от COVID-19, бумажные справки или сертификаты в кафе и ресторанах принимать не будут.
Это для борьбы с коронавирусом?
Нет. Это для борьбы с теми, кто еще не приобрел смартфон...
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2k
Максим 2 часа назад
Давайте разберёмся? Давайте!

1. Первый карантин угробил часть общепита. Многие не смогли открыться, кто-то ушёл в жуткие убытки. Значит всё равно надо искать какой-то компромисс. Закрыть опять всё? Многие останутся без работы. Не выход. (а если закроют опять, какой вой поднимется? Было же. Я помню как особо одарённые сбегали с обязательного карантина. Как "герои" кричали, что, дескать, да, болею, но в легкой форме и мчались на улицу)
2. https://meduza.io/feature/2021/05/13/posle-vaktsinatsii-sputnikom-v-san-marino-stalo-pervoy-stranoy-evropy-bez-kovida-esli-ne-schitat-gibraltarhttps://meduza.io/feature/2021/05/13/posle-vaktsinatsii-sputnikom-v-san-marino-stalo-pervoy-stranoy-evropy-bez-kovida-esli-ne-schitat-gibraltar
Просто оставлю это тут. Для примера, где небольшое государство стало полем "эксперимента". Ещё вопросы?
3. Силком никто не тащит. Но нужно позаботиться о вменяемых людях. Вакцина не панацея и заразиться можно и после неё, просто шанс ниже. Так стоит ли рисковать нормальными людьми ради "свободолюбивых"? Не путайте. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Не хотите защищаться сами? Государство защитит от вас.

Знаете, я ведь серьезно хотел обосновать каждый пункт. Но там такой скулёж. И это на полном серьезе?
Маска снижает риск заразиться и заразить. Никто не просит носить её на улице или дома. Зашел в общественное место? Надень, не сломаешься.
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34k
Геша Бородач 2 часа назад
хз! насчёт всяких перегибов - не знаю. а вот насчёт турций-ебибтов и прочих индобразилий - какого хрена вам дома не сидится? что за прикол рисковать своим здоровьем, деньгами, жизнью и жопой вдали от дома??? я вот уже лет 7-8 от дома не отъезжаю! у меня 500 м - речка, 700 м - лес,1,5 км - степь до горизонта: рыбалка,грибы/ягоды,охота - хоть через день, причём - за копейки(причём - российские). до гор,правда,км 5-6,чтоб полазить,с аквалангом в Урал уже лет 50 никто кроме водолазов МЧС не нырял, но уху,шашлык,да под водочку можно организовывать хоть 7 раз за неделю при наличии минимума свободного времени!
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18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Слышал версию что Турцию открыли потому, что на наших югах жопа творится
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874
Электрик 3 часа назад
ТС - хохол тупоголовый, а ну вали на хрен в свою какляндию...
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9k
harlamov 3 часа назад
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1k
Acid Snake 3 часа назад
Все понял. Это в расчете на те 9% уколотых дегенератов, они все кушают и тут же забывают, что им вчера говорящий ящик показал.
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11k
Михалыч 3 часа назад
Андрiй, а тебе не всё равно из твоей Жмеринки? Иди поросю дай, сидит там, с москалями воюет в сети.
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25k
Федор 3 часа назад
укропитек андрейко опять нарисовался)) Старается дурачок, со всех сил))
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13k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Ух ты! Опять дурачка Андрейку выпустили в тырнет - все по графику, раз в неделю...
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