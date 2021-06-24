Цирк да и только

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"Ура! Турцию открывают!
А нерабочие дни, наоборот, отменяют.
При этом Собянин со своим замом Раковой рассказывают как всё плохо и койки вот-вот закончатся.
Давайте разберемся?
А нерабочие дни, наоборот, отменяют.
При этом Собянин со своим замом Раковой рассказывают как всё плохо и койки вот-вот закончатся.
Давайте разберемся?
- Массовые мероприятия отменены, но футбол можно. Зоопарк на улице нельзя, но кинотеатры в помещении можно.
- При этом власти и ученые всё никак не разберутся: какая у нас вакцинация и от чего она помогает, какая вакцина эффективная и сколько антител надо для какого штамма.
- Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе ;
- Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.
- Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм–то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная;
- Маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили;
- Ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко;
- Локдауна не будет, но эпидситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек;
- Третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно;
- 60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому не считается и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтесь, чем есть обязательно, но добровольно;
- В общепите будут ковид–фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть..."
Шикарно! Кто-нибудь что-нибудь понял?
- При этом власти и ученые всё никак не разберутся: какая у нас вакцинация и от чего она помогает, какая вакцина эффективная и сколько антител надо для какого штамма.
- Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе ;
- Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.
- Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм–то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная;
×
- Маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили;
- Ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко;
- Локдауна не будет, но эпидситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек;
- Третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно;
- 60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому не считается и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтесь, чем есть обязательно, но добровольно;
- В общепите будут ковид–фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть..."
Шикарно! Кто-нибудь что-нибудь понял?
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Метки: ковид путинская россия чиновничество
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Новости партнёров
Испания .
За столом при принятии пищи -маску можно снять / встал - нужно надеть
Дания
В общественном транспорте . Если сидишь -маску нужно надеть / если стоишь маску можно не надевать.
А так всё это из серии.
Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много идей!
Это для борьбы с коронавирусом?
Нет. Это для борьбы с теми, кто еще не приобрел смартфон...
1. Первый карантин угробил часть общепита. Многие не смогли открыться, кто-то ушёл в жуткие убытки. Значит всё равно надо искать какой-то компромисс. Закрыть опять всё? Многие останутся без работы. Не выход. (а если закроют опять, какой вой поднимется? Было же. Я помню как особо одарённые сбегали с обязательного карантина. Как "герои" кричали, что, дескать, да, болею, но в легкой форме и мчались на улицу)
2. https://meduza.io/feature/2021/05/13/posle-vaktsinatsii-sputnikom-v-san-marino-stalo-pervoy-stranoy-evropy-bez-kovida-esli-ne-schitat-gibraltarhttps://meduza.io/feature/2021/05/13/posle-vaktsinatsii-sputnikom-v-san-marino-stalo-pervoy-stranoy-evropy-bez-kovida-esli-ne-schitat-gibraltar
Просто оставлю это тут. Для примера, где небольшое государство стало полем "эксперимента". Ещё вопросы?
3. Силком никто не тащит. Но нужно позаботиться о вменяемых людях. Вакцина не панацея и заразиться можно и после неё, просто шанс ниже. Так стоит ли рисковать нормальными людьми ради "свободолюбивых"? Не путайте. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Не хотите защищаться сами? Государство защитит от вас.
Знаете, я ведь серьезно хотел обосновать каждый пункт. Но там такой скулёж. И это на полном серьезе?
Маска снижает риск заразиться и заразить. Никто не просит носить её на улице или дома. Зашел в общественное место? Надень, не сломаешься.
По пунктам перечислять не буду, там они практически все корявые, так что текст получится слишком большим.
Да и ладно бы этот хохол свое писал бы - он тупо копипастит все то о России, что может послужить гавном на вентилятор. Чем уничижительнее и скабрезнее текст - тем для Андрейки лучше.
Именно поэтому этот лишенец и дурачок.