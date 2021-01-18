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Чем опасны последствия ковида: жизненные истории переболевших

Чем опасны последствия ковида: жизненные истории переболевших (15 фото)

Автор:
18 января 2021 14:54
Метки: Covdi-19   coronavirus   из жизни   ковид   коронавирус   последствия ковида   
2722
15
Сегодня в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Пока люди спорят о том, делать прививку или нет, давайте вспомним истории людей, которые переболели, и какие последствия и ситуации они пережили.
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Метки: Covdi-19   coronavirus   из жизни   ковид   коронавирус   последствия ковида   
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21k
Vazari 2 часа назад
Переболел. Перенес довольно легко. Из характерных симптомов была только потеря обоняния. На все 100%. Никогда не думал, что так бывает. Обоняние в итоге вернулось, но довольно странно. Есть запахи, которые так и не чувствую до сих пор.
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13k
Мария Коненкова 4 минуты назад
Переболела легко - пару дней поломало, без температуры, потом прошло, а через неделю на фоне нормального самочувствия вдруг, в одночасье обнаружила, что обоняние пропало на 100%. Вкус не терялся, обоняние полностью отсутствовало 3 недели, потом восстановилось, без искажений. Сейчас вроде ничего, если начать задумываться, плохо высыпаюсь, всегда не хватает пары часов, хотя раньше просыпалась до будильника. И волосы начали вычесываться в гораздо большем количестве, чем всегда. Может, связано, может, нет.
Подруга переболела тяжелее, 10 дней высоченной температуры, слабость, потеря аппетита и пр. После выздоровления отмечала одышку при ходьбе, сейчас вроде оклемалась.
Брата выписали сегодня из больницы, очень тяжело перенес, его сожительницу выписали вчера, она легче, но без больницы всё равно не обошлось. Посмотрим, как себя оценят.
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2k
Voland 10 минут назад
8. Беременность - она такая


А большей части нужно к психиатру записаться на прием;)
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7k
Cornho 14 минут назад
А вот интересно было бы теперь ролики с сюрстрёммингом посмотреть. Болеющие и переболевшие спокойно есть смогут?
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33k
jonnyD 37 минут назад
Чем опасны последствия ковида: жизненные истории переболевших
Чем опасны последствия ковида: жизненные истории переболевших
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901
Константин 42 минуты назад
болел не сильно. неделя слабость, неделя температура, пропадает обоняние, головные боли, еще неделя слабость, головные боли.
обоняние вернулось дней через 5. Потом, все, вроде, пришло в норму.
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4k
Наталья 45 минут назад
После месяца болезни с обычными симптомами- потеря обоняния, острый гайморит, острый бронхит, сильная слабость и отсутствие кратковременной памяти, температура 37,5, добавились и сохраняются в течении трех месяцев - быстрая утомляемость, обострение хронических заболеваний, выпадение волос и ломкость ногтей (38 лет). У мамы- бессонница и резкие перепады давления (68 лет), постоянная усталость, отсутствие аппетита. К сожалению, папа не смог это пережить - сердце не выдержало+ сахарный диабет (68 лет). У мужа была потеря обоняния и до сих пор нарушение сна. По всей нашей многочисленной родне вывод такой - до 45 лет болели по моему сценарию. последствия такие же; старшее поколение - высокая температура, пневмония, позже- нарушение сна и утомляемость
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11k
робт 46 минут назад
когда болел запахов и вкуса не было, за исключением что соленое и сладкое были максимально обострены, например докторскую калбасу ел как ложку соли, а вода обычная была сладкая, самый отстой это запах уксуса и прочих маринадов с ним, хз как описать но нюхнув раз еще 2 дня эта вонь стояла в бошке, температура и жесткая одышка при смене положений 2 недели
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1k
Павел Коваленко Час назад
переболел, запахи третью неделю не чувствую и отвращение к алкоголю(это самое страшное)),сил нет совсем,машину от снега три дня откапывал,сил хватает минут на 5((((
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7k
Cornho Павел Коваленко 17 минут назад
По описанным вами симптомам похоже на состояние дикого перепоя.
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419
Антон Павел Коваленко 2 минуты назад
Мне 45, 12 дней лежал с температурой 39-40. До болезни каждую неделю по 10 км бегал, сейчас прошел почти месяц - все, на что хватает сил - это легкая зарядка, 30 приседаний и пара подходов на отжимания 16+12.
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28k
KiploksAKS Час назад
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Я просто хренею от этой рекламы...
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14k
Егор Час назад
Всегда пил много кофе. Теперь, после ковида, только утром микрочашечку и то, сжавшись - редкая гадость и на вкус и на запах. А от послековидного тупняка пантогам хорошо помогает.
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1k
Валерий 2 часа назад
И прикиньте,все эти дебилы звонят в скорую!!!Обоняние у него,сука,пропало...
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
Ну фигня с запахами была, запах алкоголя вызывал рвотный рефлекс.. я аж испугался, как жить дальше-) Это к слову, советующим лечится стопочкой-) я физически не мог даже запах переносить, недели 2-) мясо было как вата. желудок месяц нормально не работал. Ну и самое неприятное для меня - бессонница и кошмары, что во время и после болезни были.. больше месяца.. успокоительные не помогали.. а сама болезнь у меня была - день температура 37-38
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7k
kaboza Денис Колосов 2 часа назад
профилактику делаю...но по 200))) себался за 130 верст от МСК..в деревню))три человека в деревеньке, ближайший магаз 3км, но пох на велике в -19 ваще ништяк) сосед стал сэм гнать, на удаленке, инет норм..крты принимают..че там понаехвашие ноют, [мат] ют по своим областям на..х
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3k
Денис Колосов kaboza Час назад
я бы тоже свалил бы.. но дети, у них школа, кружки, секции.. Да и жена вышла на работу, где много общения с людьми.. смысла как то изолироваться - 0.. Меня отправили на удаленку, но всеравно на совещания иногда выдергивают, естественно в масках там никто не сидит-) А сейчас уже обратно готовят в офис перевести работать..
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