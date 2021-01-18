Чем опасны последствия ковида: жизненные истории переболевших

Сегодня в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Пока люди спорят о том, делать прививку или нет, давайте вспомним истории людей, которые переболели, и какие последствия и ситуации они пережили.

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1. О вкусах уже и не спорят 0 Источник:

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2. Бедная нервная система 0 Источник:

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4. Все больше странных последствий 0 Источник:

5. Девушка считает, что парень прикрывается короной 0 Источник:

6. Ряд проблем после перенесенного ковида 0 Источник:

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8. Мир для многих уже не будет прежним 0 Источник:

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10. Ослабление иммунитета ведет даже к выпадению волос 0 Источник:

11. Реакция организма может быть неожиданной 0 Источник:

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13. Поражает вирус последствиями не только пожилых 0 Источник:

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