Чем опасны последствия ковида: жизненные истории переболевших

Сегодня в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Пока люди спорят о том, делать прививку или нет, давайте вспомним истории людей, которые переболели, и какие последствия и ситуации они пережили.
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А какие последствия были у вас?
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Подруга переболела тяжелее, 10 дней высоченной температуры, слабость, потеря аппетита и пр. После выздоровления отмечала одышку при ходьбе, сейчас вроде оклемалась.
Брата выписали сегодня из больницы, очень тяжело перенес, его сожительницу выписали вчера, она легче, но без больницы всё равно не обошлось. Посмотрим, как себя оценят.
А большей части нужно к психиатру записаться на прием;)
обоняние вернулось дней через 5. Потом, все, вроде, пришло в норму.