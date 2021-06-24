Почему чекисты в 1920-е годы предпочитали носить кожаные куртки

К 1910 году кожаная одежда в России пошла в народ. Позволить себе ее мог далеко не каждый, однако всякий состоятельный человек хотел, чтобы его шофер или извозчик был одет на «модный манер» под летчика. Кожаные куртки и плащи попроще постепенно пошли и в более бедные слои населения из числа тех, кто все-таки мог позволить себе такое счастье: мелкие государственные служащие и высококвалифицированные рабочие на заводах. Таким образом к 1917 году «кожанок» в России было уже очень много как импортных, так и собственного производства. Пользовалась такая одежда особой популярностью, отчего возникло даже понятие «шоферский шик».