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Почему чекисты в 1920-е годы предпочитали носить кожаные куртки

Почему чекисты в 1920-е годы предпочитали носить кожаные куртки (7 фото)

Автор:
24 июня 2021 04:08
Метки: кожаные   куртки   чекист   
938
7
Суровый мужчина с грубым пролетарским лицом в кожаном плаще с Маузером С96 в руке. Примерно такой образ перед глазами возникает у большинства соотечественников, когда они слышат слова ВЧК, чекист, НКВД.
Вот сегодня как раз и пойдет речь о том, откуда у красных комиссаров и рядовых чекистов появилась такая фактически «аномальная» страсть к кожаной одежде.
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Метки: кожаные   куртки   чекист   
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13  комментариев
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65k
Добрый человек. 3 часа назад
В фильме - Убить дракона- все негодяи в кожанках..
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227
Мурчелло 42 минуты назад
Да ладно,просто они были фанатами депеш мод.
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14k
vikklu 3 часа назад
Кто чего скоммуниздил, то и носил. Времечко такое было.
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65k
Добрый человек. 3 часа назад
лица самые бандитские.. пoвесить бы их всех по хорошему..
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769
Пока живу 3 часа назад
Доброго дня
"Какие отвратительные рожи, у этих Ваших чекистов"
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
1. Кожанки были униформой бронекатчиков (экипажей броневиков) и авиаторов. Вопрос не в стиле, а практичности - люди сидели в узких кабинах и постоянно тёрлись о металл и дерево. Плюс ГСМ.
2. Вся экипировка частей Красной Армии и спецслужб была взята со складов Российской Империи, опять же - не до жиру, что было. Строевым частям шинель удобнее, броневики и авиаторы были в малом количестве, вот кожанки и пошли в ВЧК. Но часть сотрудников ВЧК составляли бывшие военные (в том числе и бывшие сотрудники разведки и контрразведки РИ, их было гораздо больше, чем принято считать). У них уже были шинели. Форму выдавали только тем, у кого вообще не было или прохудившаяся. Где-то на местах на складах не было кожанок. Отсюда разношёрстность в одежде.
3. Будёновки на самом деле Богатырки. Одели, что было, благо под кавалерию и шили. А дальше - прижилось.
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237
j 4 часа назад
А то, что кожанка, особенно того времени, делалась из толстенный кожи и поэтому являлась своего рода бронежилетом- это не в счёт? Кто в 90х жил, тот помнит, что бандюки, особенно боевые бригады, тоже кожаны любили. А потому, что от ножа защищала в 80% случаев, а иногда и от пули. Я уж не говорю о байкерах.....
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227
Мурчелло j 43 минуты назад
Если в куртку вшить броне пластины,то может и спасет.
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−61
Владимир 4 часа назад
кожанки были на царских складах
ну вот отсюда и мода

(это была униформа для экипажей бронеавтомобилей)

буденовки то же с царских складов
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