30 горе-работников, которым пора оторвать руки за нелепые косяки

К сожалению, не все люди трудятся на любимой работе, а некоторые вынуждены выбирать такую занятость по обстоятельствам. Но некоторые люди доводят эту логику до крайности, совершая в своей работе максимально нелепые косяки.. Если взялся за дело - делай хорошо. Посмотрим на фейлы некоторых работников, от которых хочется и смеяться, и плакать.

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"Да ну его, и так сойдет" 0 Источник:

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"Внимание: в данный момент патио не открыто, потому что оно закрыто" 0 Источник:

"Я так вижу, босс" 0 Источник:

Библия - подписанная копия 0 Источник:

"Я решил, что нарисовать QR-коды проще, босс" 0 Источник:

Здесь поработали креативщики: "Эта улица, Та улица, Другая улица" 0 Источник:

Когда психанул на работе 0 Источник:

"Вот как служба доставки привезла мне смычок для скрипки. Они сломали его пополам, чтобы он влез в их крошечный фирменный пакет" 0 Источник:

Американка получила права с фотографией пустого стула 0 Источник:

Пандус, доступный для всех - всех, кто хочет с него навернуться 0 Источник:

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"Употребить до: понедельника" - а до какого именно понедельника? 0 Источник:

Ты не ты, когда пишешь субтитры: "Что-то на китайском. Не знаю, что. Я просто редактор" 0 Источник:

Песочница, построенная прямо над люком 0 Источник:

"Сегодня служба доставки привезла мне эту чашку. Точнее всё, что от нее осталось. Странно, что осколков нет в упаковке - значит, она разбилась далеко не во время перевозки.." 0 Источник:

"Эти часы висели у нас в доме лет 20..." 0 Источник:

"Я не хочу никакой гравировки, просто оставьте металлическую плиту без всяких надписей. Без гравировки" 0 Источник:

"Босс, я установил вентилятор" 0 Источник:

Надпись на банкомате в Египте: "Этот банкомат не заземлен, и он в любой момент может ударить вас током. Используйте деревянную палочку" 0 Источник:

"Руководитель сказал, чтобы мы установили новую пожарную сигнализацию, не убирая старых" 0 Источник:

"Да чтоб тебя.." 0 Источник:

Это должен был быть "телефон для экстренных ситуаций" 0 Источник:

"Мода. Новый уровень" 0 Источник:

"Это футбольное поле - ночной кошмар перфекциониста" 0 Источник:

Зачем запариваться, если можно решить все проблемы маркером 0 Источник:

"Босс, я повесил картину!" 0 Источник:

Когда немножко поторопился, делая рекламу 0 Источник:

"Что-то не так с этой тройкой.." 0 Источник: