30 горе-работников, которым пора оторвать руки за нелепые косяки

К сожалению, не все люди трудятся на любимой работе, а некоторые вынуждены выбирать такую занятость по обстоятельствам. Но некоторые люди доводят эту логику до крайности, совершая в своей работе максимально нелепые косяки.. Если взялся за дело - делай хорошо. Посмотрим на фейлы некоторых работников, от которых хочется и смеяться, и плакать.
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"Вот как служба доставки привезла мне смычок для скрипки. Они сломали его пополам, чтобы он влез в их крошечный фирменный пакет"
"Сегодня служба доставки привезла мне эту чашку. Точнее всё, что от нее осталось. Странно, что осколков нет в упаковке - значит, она разбилась далеко не во время перевозки.."
"Я не хочу никакой гравировки, просто оставьте металлическую плиту без всяких надписей. Без гравировки"
Надпись на банкомате в Египте: "Этот банкомат не заземлен, и он в любой момент может ударить вас током. Используйте деревянную палочку"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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