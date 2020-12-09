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30 горе-работников, которым пора оторвать руки за нелепые косяки

30 горе-работников, которым пора оторвать руки за нелепые косяки (31 фото)

Автор:
09 декабря 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: люди   подборка   приколы   работа   смешно   фейлы   фото   юмор   
11028
31
К сожалению, не все люди трудятся на любимой работе, а некоторые вынуждены выбирать такую занятость по обстоятельствам. Но некоторые люди доводят эту логику до крайности, совершая в своей работе максимально нелепые косяки.. Если взялся за дело - делай хорошо. Посмотрим на фейлы некоторых работников, от которых хочется и смеяться, и плакать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: люди   подборка   приколы   работа   смешно   фейлы   фото   юмор   
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10  комментариев
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3k
lexa Час назад
так даже прикольнее
так даже прикольнее
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7k
spamdetector 39 минут назад
Это пандус для выгрузки колясок из транспорта. Походу в доме престарелых такое решение. Вполне разумное, для своих целей.
Это пандус для выгрузки колясок из транспорта. Походу в доме престарелых такое решение. Вполне разумное, для своих целей.
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710
IOON Час назад
без таких работников жить становится скучно ))))
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64
bobobo 2 часа назад
Непонятно до какого понедельника? А то, что там рука отрезанная лежит это нормально?
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1k
ALEX 2 часа назад
Это главное поле тренировочной базы сборной России по футболу.


Это главное поле тренировочной базы сборной России по футболу.
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4k
Crechet ALEX 56 минут назад
Просто само поле очень неровное - бугры и ямы. Уверен, что проведенные по ним линии образуют абсолютно прямые углы)))
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1k
ssdeep ALEX 11 минут назад
у нас поля вообще не было, портфели сваленные в четыре кучки символизировали ворота, а высоту ворот ограничивал вратарь, как высоко он мог подпрыгнуть там и конец ворот.
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12k
Patmaz 2 часа назад
Кривой стадион эт херня. Вы когда-нибудь видели дуб посреди футбольного поля? https://www.google.ee/maps/place/Orissaare Oak on the middle of stadium/@58.5589547,23.0802617,94m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46f2817a3015a07f:0x9e2334924037f396!8m2!3d58.5589549!4d23.0802617?hl=ruhttps://www.google.ee/maps/place/Orissaare Oak on the middle of stadium/@58.5589547,23.0802617,94m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46f2817a3015a07f:0x9e2334924037f396!8m2!3d58.5589549!4d23.0802617?hl=ru
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