FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4990 постов • 675 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как выглядит певица Аврил Лавин сегодня

Как выглядит певица Аврил Лавин сегодня (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 июня 2021 09:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аврил лавин   видео   музыка   певица   тони хоук   
1047
1
2
Очень популярная в начале 2000-х годов певица Аврил Лавин создала страницу в популярной среди молодежи соцсети TikTok и своим первым роликом вызвала у многих пользователей сети приступ ностальгии. 36-летняя канадская знаменитость опубликовала короткий клип на свой хит 2002 года «Sk8er Boi», в котором поется о скейтбордисте, которому отказала любимая девушка, и спустя годы он стал суперзвездой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: аврил лавин   видео   музыка   певица   тони хоук   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Гур Час назад
Как выглядит... Отлично выглядит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Serjio 7 минут назад
Ну молодец, не раскоровела, отлично выглядит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ватаку Накомоде 55 минут назад
Я бы сказал выглядит намного лучше большинства победительниц всяческих конкурсов мисс-что-нибудь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
noName Час назад
"Как выглядит певица Аврил Лавин"-хорошо, как и тогда.Собственно, а зачем ей выглядеть плохо всего в 36 лет,ну если не бухать и не колоться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Зотов Час назад
хорошо выглядит)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года Позитивный дворник с музыкальным образованием Позитивный дворник с музыкальным образованием Мелодии из игр приставки Dendy на балалайке Мелодии из игр приставки Dendy на балалайке Рэпер Snoop Dogg опубликовал в своем Instagram мемное видео с Владимиром Путиным Рэпер Snoop Dogg опубликовал в своем Instagram мемное видео с Владимиром Путиным Попугай с отличным чувством ритма Попугай с отличным чувством ритма Новый скандальный клип Тилля Линдеманна, снятый в России Новый скандальный клип Тилля Линдеманна, снятый в России
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

551960



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире
2
158
Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире
Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же получил по лицу
3
108
Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пушка Гонка!
0
5
Пушка Гонка!
Что если бы на Земле проживал 1 дециллион человек?
0
22
Что если бы на Земле проживал 1 дециллион человек?
Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео)
Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
3
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#футбол#прикол#автомобили#Россия#приколы#картинки#девушки#фотографии
#Юмор#животные#СССР#подборка#дтп#кино#авто аварии#Разное#коронавирус#спорт
#интересно#факты#интересное#аварии#автомир#люди#война#Москва#сша#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться