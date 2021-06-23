Как выглядит певица Аврил Лавин сегодня

Очень популярная в начале 2000-х годов певица Аврил Лавин создала страницу в популярной среди молодежи соцсети TikTok и своим первым роликом вызвала у многих пользователей сети приступ ностальгии. 36-летняя канадская знаменитость опубликовала короткий клип на свой хит 2002 года «Sk8er Boi», в котором поется о скейтбордисте, которому отказала любимая девушка, и спустя годы он стал суперзвездой.

2021-06-23T09:32:12+03:00