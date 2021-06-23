Как выглядит певица Аврил Лавин сегодня

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Очень популярная в начале 2000-х годов певица Аврил Лавин создала страницу в популярной среди молодежи соцсети TikTok и своим первым роликом вызвала у многих пользователей сети приступ ностальгии. 36-летняя канадская знаменитость опубликовала короткий клип на свой хит 2002 года «Sk8er Boi», в котором поется о скейтбордисте, которому отказала любимая девушка, и спустя годы он стал суперзвездой.
В коротком клипе также засветился легенда мирового скейтбординга Тони Хоук
Многим геймерам 53-летний спортсмен известен благодаря серии игр Tony Hawk's Pro Skater.
Оригинальная версия клипа на песню «Sk8er Boi» 2002 года
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Метки: аврил лавин видео музыка певица тони хоук
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