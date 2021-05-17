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Мелодии из игр приставки Dendy на балалайке

Мелодии из игр приставки Dendy на балалайке (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 10:20
Сообщество : Игромир
Метки: dendy   Сергей Воронцов   балалайка   видео   музыка   ностальгия   
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Музыкант и педагог Сергей Воронцов исполнил на балалайке мелодии из полюбившихся многим игр на приставке Dendy. Получилось очень душевно.

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Метки: dendy   Сергей Воронцов   балалайка   видео   музыка   ностальгия   
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3  комментария
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10k
Голос Вселенной 2 часа назад
Супер! Вот ЭТО я понимаю, искусство! 5 баллов, чувак!
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1k
emporio_ss Полчаса назад
Ссылка coub.com
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184
pinbalist 50 минут назад
Хорооооош :)
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