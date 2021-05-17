Мелодии из игр приставки Dendy на балалайке

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Музыкант и педагог Сергей Воронцов исполнил на балалайке мелодии из полюбившихся многим игр на приставке Dendy. Получилось очень душевно.
Поностальгируем немного?
Не забудьте вовремя выключить приставку, чтобы случайно не посадить кинескоп.
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