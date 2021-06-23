Мужчины жестоко подшутили над своим другом

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Мужчины подшутили над своим другом и сняли его реакцию на видео. Шутники завязали товарищу глаза и попросили приглашенных девушек поцеловать его. Однако был один нюанс.
Такого сюрприза мужчина точно не ожидал
Нет у него больше друзей?! Продолжение прошлого видеоролика
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Если друг оказался вдруг
Ну и бородатый анекдот про нюанс.
Петька (П) спрашивает у Чапаева (Ч): «Василий Иванович, а что такое нюанс?»
Ч: Снимай штаны Петька, покажу.
Петька немного недоумевет, но снимает штаны.
Чапаев подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
Вот смотри Петька. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…
- Иди нахрен, Василь Иваныч, я еще от нюанса не отошел!