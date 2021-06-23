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Мужчины жестоко подшутили над своим другом

Мужчины жестоко подшутили над своим другом (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 июня 2021 08:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   друг   друзья   прикол   розыгрыш   шутка   
1093
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Мужчины подшутили над своим другом и сняли его реакцию на видео. Шутники завязали товарищу глаза и попросили приглашенных девушек поцеловать его. Однако был один нюанс.

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Метки: Юмор   видео   друг   друзья   прикол   розыгрыш   шутка   
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12  комментариев
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11k
ss 53 минуты назад
Друзья?!! Да это πидоры какие-то! За такие шутки нужно @бало бить до кровавых соплей! Они бы ему ещё членом по губам поводили. Шутники, @ля!
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1k
denis karablev 4 минуты назад
Ирония в том, что Рауль по симпатичней будет..
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5k
Мистер Фикс 5 минут назад
Нда...
Если друг оказался вдруг
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27k
Aleks 11 минут назад
Ох.уенно смешно. Петросян нервно плачет в сторонке...
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28k
Кот Баюн 19 минут назад
Далпайобы..... да еще и в условиях пондемии сосутся с левыми особями
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54k
pynh Полчаса назад
уепки
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
849
5k
Александр Иванов 43 минуты назад
Я бы лично и друзей таких и петушару убил. Но...Не может у меня быть таких "друзей".
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7k
Кенвуд 51 минуту назад
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27k
Игорь Час назад
Мда, шутки даже (я бы сказал - особенно) среди друзей, должны быть предсказуемо понятными. Уж друзья точно должны знать рамки за которые переходить не желательно.

Ну и бородатый анекдот про нюанс.

Петька (П) спрашивает у Чапаева (Ч): «Василий Иванович, а что такое нюанс?»
Ч: Снимай штаны Петька, покажу.
Петька немного недоумевет, но снимает штаны.
Чапаев подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
Вот смотри Петька. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…
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