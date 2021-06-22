Роберт Авотин: тот самый иллюстратор журнала «Техника — молодёжи»

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Человек, которому суждено было определить визуальный облик, пожалуй, самого культового советского журнала про технологии и научную фантастику.
Роберт Жанович Авотин (25 марта 1928 — 21 мая 1997) — советский художник-иллюстратор, автор иллюстраций к фантастическим произведениям в издательстве «Молодая гвардия» и в журнале «Техника — молодёжи» в 1950—1990-х годах.
Роберт Жанович Авотин (25 марта 1928 — 21 мая 1997) — советский художник-иллюстратор, автор иллюстраций к фантастическим произведениям в издательстве «Молодая гвардия» и в журнале «Техника — молодёжи» в 1950—1990-х годах.
1.
Автопортрет (Роберт Авотин, 1990 г.)
В юности он работал слесарем, потом экстерном закончил школу-семилетку и поступил в художественное училище имени М. И. Калинина в Москве.
Некоторое время трудился в горьковской области художником в артели хохломской росписи. Кстати, этот стиль чувствуется даже в зрелых акварельных иллюстрациях Авотина, придавая их завитушкам оригинальную беглость, воздушность, и непохожесть на стиль других иллюстраторов.
В юности он работал слесарем, потом экстерном закончил школу-семилетку и поступил в художественное училище имени М. И. Калинина в Москве.
Некоторое время трудился в горьковской области художником в артели хохломской росписи. Кстати, этот стиль чувствуется даже в зрелых акварельных иллюстрациях Авотина, придавая их завитушкам оригинальную беглость, воздушность, и непохожесть на стиль других иллюстраторов.
2.
Чуть позже Роберт Жанович получил высшее образование в Московском институте прикладной и монументальной живописи, а ещё он закончил факультет монументальной живописи легендарного Мухинского училища в Ленинграде.
Его дипломная работа даже демонстрировалась на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году, а через год — на Всесоюзной художественной выставке.
Его дипломная работа даже демонстрировалась на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году, а через год — на Всесоюзной художественной выставке.
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3.
Художник иллюстрировал культовый советский журнал «Техника-Молодёжи».
Для его читателей Роберт Авотин — это бренд, который сегодня уже невозможно отделить от иллюстрируемого им журнала.
Для его читателей Роберт Авотин — это бренд, который сегодня уже невозможно отделить от иллюстрируемого им журнала.
9.
Интересно, что поначалу Авотин рисовал не только акварели. Да и к узнаваемому стилю его поздних работ он пришел не сразу. Вот, например, легендарный антарктический вездеход «Харьковчанка», который красовался на обложке третьего номера «ТМ» за 1959 год.
10.
Но настоящую славу художнику, разумеется, принесли иллюстрации переводной зарубежной фантастики. Этот труд, кстати, высоко оценили не только читатели журнала, но и авторы книг.
12.
«Мой роман «Фонтаны рая» переведен на многие языки мира. Многие из этих издании иллюстрированы. Но больше всех мне пришлись по душе иллюстрации Роберта Авотина, опубликованные в вашем журнале. Они показались мне наиболее точными и достоверными». ~ Артур Кларк в интервью для «Техники — молодёжи».
13.
Именно его работы делали обложки журнала моментально узнаваемыми на фоне (признаем, довольно скучной визуально) периодики тех лет.
21.
Однако помимо великого журнала, Авотин оформил ещё два десятка книг.
В основном это были периодические сборники «Фантастика» и «Тайны веков», которые выпускались издательством «Молодая гвардия», а также авторские томики из серии «Библиотека советской фантастики».
В основном это были периодические сборники «Фантастика» и «Тайны веков», которые выпускались издательством «Молодая гвардия», а также авторские томики из серии «Библиотека советской фантастики».
24.
Иллюстрация к сказке «Гадкий утёнок»
На счету Авотина классические сказки для детей и книги для подростков, разнообразная актуальная переводная НФ.
Вот, например, его иллюстрации для томика сказок и рассказов Г.Х.Андерсена.
На счету Авотина классические сказки для детей и книги для подростков, разнообразная актуальная переводная НФ.
Вот, например, его иллюстрации для томика сказок и рассказов Г.Х.Андерсена.
30.
«Основоположники гелиоцентриума» (1983)
Рисовал он и картины, причем работал в столь привычной ему смешанной и акварельной технике, в которой он достиг мастерства.
Умер художник в 1997 году в возрасте 69 лет. Однако выросшие на его иллюстрациях поколения подростков прекрасно помнят работы этого узнаваемого самобытного художника.
Рисовал он и картины, причем работал в столь привычной ему смешанной и акварельной технике, в которой он достиг мастерства.
Умер художник в 1997 году в возрасте 69 лет. Однако выросшие на его иллюстрациях поколения подростков прекрасно помнят работы этого узнаваемого самобытного художника.
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