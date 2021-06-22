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Роберт Авотин: тот самый иллюстратор журнала «Техника — молодёжи»

Роберт Авотин: тот самый иллюстратор журнала «Техника — молодёжи» (30 фото)

Автор:
22 июня 2021 21:25
Метки: Роберт Авотин   СССР   Техника молодёжи   интересно   фотографии   
383
30
Человек, которому суждено было определить визуальный облик, пожалуй, самого культового советского журнала про технологии и научную фантастику.
Роберт Жанович Авотин (25 марта 1928 — 21 мая 1997) — советский художник-иллюстратор, автор иллюстраций к фантастическим произведениям в издательстве «Молодая гвардия» и в журнале «Техника — молодёжи» в 1950—1990-х годах.
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Метки: Роберт Авотин   СССР   Техника молодёжи   интересно   фотографии   
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6  комментариев
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279
konstantinkaz2016 3 часа назад
По детству пугали некоторые его рисунки, сейчас смотрю, девушки у него красивые получались.
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459
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Замечательный художник был. Журнал «Техника-Молодёжи» один из самых любимых в детстве, интересный по содержанию и, конечно, и по уносящим в красочный мир детской фантазии иллюстрациям. И литературный жанр фантастики в то время для меня был самый захватывающий. Спасибо Роберту Жановичу Авотину!
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11k
Вася 2 часа назад
круто. Особенно лица. Вот бы выставку таким художникам
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Культово-эпичный художник, а ТМ - бренд советского тренда.
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51
Анатолий 2 часа назад
Даааааа...... Настальгия.
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9k
Александр 2 часа назад
Ностальгия
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