Роберт Авотин: тот самый иллюстратор журнала «Техника — молодёжи»

1.

Автопортрет (Роберт Авотин, 1990 г.)

В юности он работал слесарем, потом экстерном закончил школу-семилетку и поступил в художественное училище имени М. И. Калинина в Москве.

Некоторое время трудился в горьковской области художником в артели хохломской росписи. Кстати, этот стиль чувствуется даже в зрелых акварельных иллюстрациях Авотина, придавая их завитушкам оригинальную беглость, воздушность, и непохожесть на стиль других иллюстраторов.