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Зудень – возбудитель чесотки: заражение, размножение, лечение и профилактика

Зудень – возбудитель чесотки: заражение, размножение, лечение и профилактика (4 фото)

Автор:
10 июня 2021 10:45
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   возбудитель   зудень   личинка   почемучка   причина   профилактика   чесоточный клещ   
914
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Мельчайшего чесоточного клеща называют зуднем, поскольку он провоцирует развитие такой болезни как чесотка, сопровождающейся мучительным непрекращающимся зудом.

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Метки: болезнь   возбудитель   зудень   личинка   почемучка   причина   профилактика   чесоточный клещ   
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3  комментария
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Фомич Час назад
"Каждый день принимать душ." , " Не накапливать грязную одежду в корзине, а сразу отправлять ее в стирку." , "Минимум раз в неделю проводить дома влажную уборку."

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Elena Ki 6 минут назад
А мне всегда казалось, что для чесотки характерны чесоточные ходы - тонкие белые линии от точки, где клещ вошёл, до точки, где он вышел. А если была бы характерна сыпь, то она и называлась бы чесоточная. Сыпь может появиться при различных заболеваниях, а чесоточные ходы - только при чесотке.
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hunter123 2 часа назад
"Проявлять максимальную осторожность при посещении бани, сауны, парной." - а то можно подскользнуться на мокром полу.
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