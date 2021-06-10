Этот подкожный паразит относится к классу паукообразных и вызывает болезнь у человека (при близком контакте и использовании общих средств гигиены) и некоторых видов животных.

Внешний вид

Подкожный паразит обычно белого или кремового цвета. Тело по форме немного напоминает черепаший панцирь. У клеща 4 пары лап, снабженных присосками. Причиной инфицирования являются исключительно самки. Самцы после оплодотворения практически сразу погибают.