Мельчайшего чесоточного клеща называют зуднем, поскольку он провоцирует развитие такой болезни как чесотка, сопровождающейся мучительным непрекращающимся зудом.
Этот подкожный паразит относится к классу паукообразных и вызывает болезнь у человека (при близком контакте и использовании общих средств гигиены) и некоторых видов животных.
Внешний вид
Подкожный паразит обычно белого или кремового цвета. Тело по форме немного напоминает черепаший панцирь. У клеща 4 пары лап, снабженных присосками. Причиной инфицирования являются исключительно самки. Самцы после оплодотворения практически сразу погибают.
Чесоточные клещи делятся на следующие основные разновидности:
- Sarcoptes scabiei. Опасен для человека, кошек, собак;
- Notoedres cati. Им заражаются кошки, собаки, кролики, но эта разновидность может передаваться и человеку;
- Demodex folliculorum и Demodex brevis. Опасны для человека, провоцируют развитие демодекоза;
- Otodectes cynotis. Обитает в ушной раковине человека и вызывает ушную чесотку.
Что интересно, основная масса паразитов отличается стабильностью взглядов и редко меняет за жизненный цикл более трех хозяев. Клещи способны провоцировать аллергию, а при наступлении неблагоприятных условий вплоть до нескольких дней существовать без хозяина. Если заболевание игнорировать и не лечить, то количество особей в колонии может превысить 1 миллион.
Перемещение зудня в верхних слоях эпидермиса, его слюна, яйца, отходы жизнедеятельности провоцируют аллергию и вызывают воспаление. Основной симптом болезни – нестерпимый зуд, который невозможно унять. Сначала он начинает ощущаться в отдельных областях, где кожа особенно тонкая и нежная, а затем поражает все тело. Характерным признаком болезни является появление специфической сыпи – мелких пупырышков красного цвета, заполненных изнутри бесцветной жидкостью.
Заражение происходит при непосредственном контакте: при рукопожатии, интимной близости, поцелуях, через чужие средства гигиены, посуду и т.д. Важно понимать, что сама по себе болезнь не пройдет. Она лишь будет время от времени усиливаться или ослабевать, но в любом случае требует лечения.
Во избежание заражения чесоточным клещом необходимо соблюдать следующие несложные меры предосторожности:
1. Не использовать чужие полотенца, бритвы, расчески и другие предметы и средства личной гигиены.
2. Каждый день принимать душ.
3. Регулярно менять постельное белье.
4. Не накапливать грязную одежду в корзине, а сразу отправлять ее в стирку.
5. Обязательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы.
6. Минимум раз в неделю проводить дома влажную уборку.
7. Проявлять максимальную осторожность при посещении бани, сауны, парной.
В случае заражения единственной правильной мерой будет незамедлительное обращение за медицинской помощью. Чем раньше начать лечение, тем меньше шансов на то, что возбудитель перебазируется в различные предметы и поверхности в доме и станет причиной повторного заражения.
Источник:
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