Сильная слабость, что, казалось бы, алогично, наблюдается, если спать в сутки более 10 часов. Работа в усиленном режиме, несоблюдение графика, бодрствование по ночам могут привести к сонливости, дискомфорту, чувству тяжести в конечностях и общему недомоганию.

Недостаток жидкости в организме

При обезвоживании ухудшается работа сердца и снабжение головного мозга кислородом. Человек ощущает сухость во рту, тяжесть в конечностях, общую слабость, тошноту.

Нехватка витаминов

Авитаминоз тоже выступает в качестве достаточно распространенной причины такого недомогания. Особенно ярко сказывается нехватка витамина B12 и витамина D. В первом случае будут наблюдаться «мушки» перед глазами, тошнота, общая слабость, побледнение кожных покровов. Во втором – мышечная дрожь, ломота и болезненность суставов.

Отравление

После устранения рвоты и диареи в кровеносной системе некоторое время все еще остаются токсичные соединения, влияющие на состояние и самочувствие. Для их выведения может потребоваться до нескольких суток. Помимо общей слабости в этот период могут наблюдаться головные боли, головокружение и тошнота.