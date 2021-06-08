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Причины физической слабости

Причины физической слабости (4 фото)

Автор:
08 июня 2021 10:50
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   ощущение   почемучка   причина   профилактика   слабость   устранение   человек   
2107
4

Когда человек чувствует слабость без других видимых физических недомоганий, то вопрос о причинах такого состояния будет очень актуальным. Как в нем разобраться и выявить определяющие факторы?

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Метки: болезнь   ощущение   почемучка   причина   профилактика   слабость   устранение   человек   
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13  комментариев
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Renats 4 часа назад
Мне вот вчера вторую прививку от коронавируса поставили и всю ночь колбасился. Как-будто гриппом заболел. Вот вам прививка Модерна. Слабость нынче во всём теле. Вот такие дела...
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SerGProS 2 часа назад
А "просто все зае.пало",было?
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Ewgeny 3 часа назад
Я поднимаю тонус коньяком. Рекомендую. Одобрено ведущими белочководами
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14k
Serg2001 3 часа назад
Ничего не сказано про абстинентный синдром. А это основная причина упадка сил у населения по понедельникам... )
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