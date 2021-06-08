Когда человек чувствует слабость без других видимых физических недомоганий, то вопрос о причинах такого состояния будет очень актуальным. Как в нем разобраться и выявить определяющие факторы?
Недостаток энергии, физических сил для выполнения даже обычных каждодневных дел, не говоря уже о работе, физической активности и активном отдыхе – явление довольно частое. Вызывать такое состояние могут самые разные причины.
Сильная слабость, что, казалось бы, алогично, наблюдается, если спать в сутки более 10 часов. Работа в усиленном режиме, несоблюдение графика, бодрствование по ночам могут привести к сонливости, дискомфорту, чувству тяжести в конечностях и общему недомоганию.
Недостаток жидкости в организме
При обезвоживании ухудшается работа сердца и снабжение головного мозга кислородом. Человек ощущает сухость во рту, тяжесть в конечностях, общую слабость, тошноту.
Нехватка витаминов
Авитаминоз тоже выступает в качестве достаточно распространенной причины такого недомогания. Особенно ярко сказывается нехватка витамина B12 и витамина D. В первом случае будут наблюдаться «мушки» перед глазами, тошнота, общая слабость, побледнение кожных покровов. Во втором – мышечная дрожь, ломота и болезненность суставов.
Отравление
После устранения рвоты и диареи в кровеносной системе некоторое время все еще остаются токсичные соединения, влияющие на состояние и самочувствие. Для их выведения может потребоваться до нескольких суток. Помимо общей слабости в этот период могут наблюдаться головные боли, головокружение и тошнота.
Аллергены типа пыльцы, шерсти, бытовой химии способны вызывать изменение состояния стенок сосудов, что провоцирует падение давления. В результате человек будет чувствовать сильную слабость вплоть до предобморочного состояния и даже обморока.
Патологические состояния
Общая слабость, упадок сил, потеря энергии ощущаются в случае с такими недугами как вегетососудистая дистония, болезни сосудов и сердца, сахарный диабет, гепатит, проблемы с ЖКТ, новообразования, неврологические нарушения.
Первичное обследование проводит терапевт. На основе полученных результатов могут быть назначены дополнительные – анализы крови, копрограмма, УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ и другие виды исследований.
Что касается методик лечения, то их подбор осуществляется на основе поставленного диагноза. Помимо симптоматических препаратов, антигистаминных средств при аллергии и диеты при отравлении часто используют такие средства как:
- адаптогены. Оказывают тонизирующее действие, усиливают активность, придают бодрость;
- ноотропы. Обеспечивают сосудорасширяющее действие на сосуды головного мозга и повышают его когнитивные функции;
- антидепрессанты. Способствуют улучшению состояния при депрессивных расстройствах, а в малых дозах при хронической усталости;
- витаминно-минеральные комплексы. Нормализуют обменные процессы и способствуют улучшению общего состояния.
Профилактические меры
В качестве профилактических мер слабости рекомендованы посильные физические нагрузки, сбалансированное питание, устранение вредных привычек, регулярные прогулки на свежем воздухе, укрепление иммунитета, прохождение регулярного профилактического осмотра, положительные эмоции.
А как вы боретесь с неожиданной слабостью и апатией?
Источник:
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