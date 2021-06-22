Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же получил по лицу

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Ради удачного видео и лайков блогеры порой переходят все границы. Пранкер из Киева неожиданно для себя поймал удар в лицо, когда записывал ролик.
На мосту Кличко в центре Киева один неудачливый блогер решил записать видео. Для этого он выбрал неизвестную девушку, которую по сценарию должен был поцеловать.
Длинноволосая украинка как раз планировала ехать на самокате, но задержалась, проверяя телефон. Пранкер быстро поцеловал ее в щеку. Не ясно, какой реакции ожидал блогер, но такой знак внимания от незнакомца девушку не впечатлил, и она стала закономерно возмущаться.
В ту же минуту ее несостоявшемуся кавалеру прилетел в голову кулак. Прохожий вступился за девушку, посчитав, что физическое воспитание блогер поймет лучше всяких вербальных объяснений. Пранкер со своим оператором были вынуждены спешно ретироваться.
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Ну а по щам, - за дело прилетело, правда как-то слабо.
Именно такие лайки и надо ставить стримерам, блогерам, пранкерам и прочим педерастам
Просто не надо их смотреть и коментировать и когда упадет популярность, они тогда сами перестанут!