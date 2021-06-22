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Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же получил по лицу

Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же получил по лицу (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 07:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Мгновенная карма   Стример   видео   киев   мост Кличко   поцелуй   
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Ради удачного видео и лайков блогеры порой переходят все границы. Пранкер из Киева неожиданно для себя поймал удар в лицо, когда записывал ролик.

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Метки: prank   Мгновенная карма   Стример   видео   киев   мост Кличко   поцелуй   
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32k
Франц Лефорт 2 часа назад
Одобряю! А оператор ссыкло,сбежал сученок. Мне кажется,что одним хуком дело не кончилось.
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950
Пихайло 6 минут назад
Самый заслуженный лайк для блохера!
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1k
Nico 6 минут назад
все равно хайпанул)
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8k
Dmitry 19 минут назад
Если "Украина - цэ Эвропа", то как-же европейские ценности? В Европе, за подобное, пожно на пяток лет присесть. Это, вообще-то, сексуальные домогательства.))))
Ну а по щам, - за дело прилетело, правда как-то слабо.
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6k
Игорь 22 минуты назад
постанова - от начала до конца - для таких же придурков
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Слабо, очень слабо, надо было так бить, чтобы месяца три кашку через трубочку сосал.
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222
1izbrain Полчаса назад
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1k
The Dude Полчаса назад
Хороший лайк. Уверенный.
Именно такие лайки и надо ставить стримерам, блогерам, пранкерам и прочим педерастам
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384
Вилиян Полчаса назад
А может так и задумано?!
Просто не надо их смотреть и коментировать и когда упадет популярность, они тогда сами перестанут!
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4k
Фомич 37 минут назад
По носу надо было, кровь пустить на анализ...вдруг он ковидный.
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11k
Artem 43 минуты назад
Вчерашнего мужика с ремнем каждому тик-токеру и прочим блогерам!!!
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10k
Василий Сургайло 45 минут назад
Похоже на постанову кривую
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5k
Sanar 45 минут назад
Блогеры, стримеры, пранкеры, вот же нечисти всякой развелось на земле.
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2k
Charles Montgomery Burns 46 минут назад
стрим отличный получился: завязка, кульминация и развязка, а судя по коментам- зрители поржали и всем понравилось, хоть и операторская работа так себе.
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26k
winergy2012 49 минут назад
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21k
SerGProS 49 минут назад
Если прилетело в хрюльник, то пранк удался!
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22k
Батончик с маком 54 минуты назад
Ну нельзя же сразу кулаком по морде. Лучше ногами, чтоб руки не марать об педераста
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4k
rutt 56 минут назад
Хорошо, но мало. По хорошему попинать ещё надо.
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1k
дормидонт 58 минут назад
Ай молодца! Придумали, понимаешь, слово "Пранкеры", а по сути натуральные дол"""бы!
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8k
Vlad Час назад
Молодцы, если узнали что пранкер, надо добавить для лайков.
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3k
Макс Час назад
Судя по комментариям в правой половине видео он получил что хотел. Грустно.
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