Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же получил по лицу

Длинноволосая украинка как раз планировала ехать на самокате, но задержалась, проверяя телефон. Пранкер быстро поцеловал ее в щеку. Не ясно, какой реакции ожидал блогер, но такой знак внимания от незнакомца девушку не впечатлил, и она стала закономерно возмущаться.