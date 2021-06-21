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Антон Маренцев. Грузовики и автобусы

Антон Маренцев. Грузовики и автобусы (51 фото)

Автор:
21 июня 2021 21:05
Метки: Россия   СССР   Художник Антон Маренцев   живопись   интересно   рисунки   
561
51
Антон Маренцев - известный художник-оформитель журнальной серии MODIMIO, в которой выходят масштабные модели автобусов и грузовых машин.
Некоторые подписчики сразу узнают эти работы. Ну и возможно сегодня узнают имя и фамилию их автора.
Художник с юмором, советую обратить внимание на людей!
А теперь - рисунки.
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Метки: Россия   СССР   Художник Антон Маренцев   живопись   интересно   рисунки   
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4k
Безроду Безплемени 2 часа назад
У него и танки есть, и мотики кажется были https://www.instagram.com/anton_marentsev/https://www.instagram.com/anton_marentsev/
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861
Koshak 39 минут назад
На первой картинке Якубович перегоняет приз "ааааааавтомобиль " победителю капитал-шоу "Поле Чудес"))))
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8k
Sasa 57 минут назад
Иван Грозный - крутой!
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