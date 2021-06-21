Антон Маренцев. Грузовики и автобусы

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Антон Маренцев - известный художник-оформитель журнальной серии MODIMIO, в которой выходят масштабные модели автобусов и грузовых машин.
Некоторые подписчики сразу узнают эти работы. Ну и возможно сегодня узнают имя и фамилию их автора.
Художник с юмором, советую обратить внимание на людей!
А теперь - рисунки.
Некоторые подписчики сразу узнают эти работы. Ну и возможно сегодня узнают имя и фамилию их автора.
Художник с юмором, советую обратить внимание на людей!
А теперь - рисунки.
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