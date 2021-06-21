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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Авторский пост
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Вот именно поэтому за блокировку гидранта в Америке нехило штрафуют. В Нью-Йорке ближе, чем за 15 футов от гидранта парковаться нельзя. Штраф - $115.