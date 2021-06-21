Я обожаю читать о странных организмах. Прошлый пост по этой теме касался бактерий, предпочитающих экстремальные условия жизни. На этот раз речь пойдёт о микроорганизмах, которые теперь состоят на службе у человека. В последнее время бактерии применяют в самых необычных отраслях: реставраторском деле, очистке вод и перспективных разработках.