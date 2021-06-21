Я обожаю читать о странных организмах. Прошлый пост по этой теме касался бактерий, предпочитающих экстремальные условия жизни. На этот раз речь пойдёт о микроорганизмах, которые теперь состоят на службе у человека. В последнее время бактерии применяют в самых необычных отраслях: реставраторском деле, очистке вод и перспективных разработках.
Биологи уже давно обнаружили, что некоторые бактерии (например, ряд лактобактерий) способны вырабатывать электричество.
В настоящее время учёные изучают возможность создания "живых аккумуляторов". Считается, что электробактерии смогут использовать в научных целях.
Учёные Массачусетского технологического института в 2018 году создали жидкостный чип, способный обнаруживать бактерии, которые генерируют электричество. При помощи нового жидкостного чипа учёные ведут поиск самых способных бактериальных генераторов электричества.
Уже есть много видов организмов, которые успешно справляются с очисткой сточных вод. Но фишкой бактерий Клопами Анаммокс является то, что они также питаются практически всеми азотными соединениями и аммиаком*.
Аммиак относится к 4-му классу опасности для человека и обладает общетоксичным действием.
Коммерческим производством новых бактерий занимается австралийская компания Urban Utilities.
В 2021 году очисткой мрамора в капелле Медичи во Флоренции занимались бактерии Serratia ficaria SH7. Они питались грязью, остатками клея и самыми разными пятнами (даже трупным ядом), оставляя нетронутым мрамор.
Реставраторы считают, что штамм бактерий Serratia ficaria SH7 станет отличным инструментом в арсенале реставраторов.
Источник:
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