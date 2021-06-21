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Больше похоже на фантастику: электробактерии, реставраторы мрамора и другие удивительные малыши

Больше похоже на фантастику: электробактерии, реставраторы мрамора и другие удивительные малыши (8 фото)

Автор:
21 июня 2021 11:34
Сообщество : Наука
Метки: бактерии   биология   лактобактерии   реставрация   сточные воды   электробактерии   
908
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Я обожаю читать о странных организмах. Прошлый пост по этой теме касался бактерий, предпочитающих экстремальные условия жизни. На этот раз речь пойдёт о микроорганизмах, которые теперь состоят на службе у человека. В последнее время бактерии применяют в самых необычных отраслях: реставраторском деле, очистке вод и перспективных разработках.

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Метки: бактерии   биология   лактобактерии   реставрация   сточные воды   электробактерии   
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1  комментарий
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Сергей Ковалев 40 минут назад
А почему эти бактерии планируется использовать только в реставрации? К сожалению не описаны при каких условиях происходит процесс
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