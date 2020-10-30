Металлотолерантные экстремофилы: жизнь на планете порой приобретает причудливые формы

Эти одноклеточные организмы без ядра живут и размножаются при температуре около 34 °C. Но у этих архей очень интересная особенность — для жизни им требуются ионы железа (двухвалентного и трёхвалентного). В качестве побочного продукта жизнедеятельности археи выделяют во внешнюю среду кислоту, потребляя при этом двуокись углерода.

Микроорганизмы хоть и были открыты относительно недавно (в 2000-м году), но распространены довольно повсеместно. Их можно встретить в шахтах и отходах пород, содержащих пирит.

Занимателен тот факт, что ферроплазмы были впервые обнаружены в 2000 году в биореакторе опытного металлургического завода в Туле.

Организм уникален. Почти в каждом белке ферроплазмы содержатся атомы железа, тогда как у других организмов металлопротеины не превышают значения в 20%.

Предполагается, что обилие металлопротеинов является отголоском древнейшей истории эволюции живых организмов, развивавшихся в микрополостях кристаллов пирита. Первоначально роль катализаторов различных биохимических процессов играли неорганические соединения, содержавшие железо, затем эти функции перешли к органическим белковым ферментам, которые включали в себя железо в качестве структурного компонента.