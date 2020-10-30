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Металлотолерантные экстремофилы: жизнь на планете порой приобретает причудливые формы

Металлотолерантные экстремофилы: жизнь на планете порой приобретает причудливые формы (2 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:35
Сообщество : Факты
Метки: Cupriavidus metallidurans   Ferroplasma   Металлотолерантные экстремофилы   археи   бактерии   экстремофилы   
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Металлотолерантные организмы обитают в средах, содержащих железо, медь, золото, кадмий, цинк и даже мышьяк.

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Метки: Cupriavidus metallidurans   Ferroplasma   Металлотолерантные экстремофилы   археи   бактерии   экстремофилы   
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