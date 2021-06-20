Знаменитые невозвращенцы

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Выехать из Советского Союза в заграничную командировку было сложно. Отправляли преданных и талантливых. Но некоторые из них принимали решение остаться по ту сторону «железного занавеса» и стать теми, кого с 1929 года в СССР называли «невозвращенцами».
1.
Источники:
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Один из сильнейших шахматистов мира Александр Алехин (сидит второй слева), лишенный дворянства и состояния, покинул страну в 1921 году, получив разрешение на выезд в Латвию, откуда он направился в Берлин.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Один из сильнейших шахматистов мира Александр Алехин (сидит второй слева), лишенный дворянства и состояния, покинул страну в 1921 году, получив разрешение на выезд в Латвию, откуда он направился в Берлин.
2.
Источники:
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
В 1925 году Алехин (в центре) получил французское гражданство и защищал в Сорбонне докторскую диссертацию на тему «Система тюремного заключения в Китае». Он скончался в Португалии в 1946 году, оставаясь действующим чемпионом мира. Покоится в Париже на кладбище Монпарнас.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
В 1925 году Алехин (в центре) получил французское гражданство и защищал в Сорбонне докторскую диссертацию на тему «Система тюремного заключения в Китае». Он скончался в Португалии в 1946 году, оставаясь действующим чемпионом мира. Покоится в Париже на кладбище Монпарнас.
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3.
Источники:
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
29 июня 1922 года оперный певец Федор Шаляпин (в центре) уехал на гастроли за границу и больше в Россию не вернулся. В 1927 году он был лишен звания Народного артиста и права возвращаться в СССР.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
29 июня 1922 года оперный певец Федор Шаляпин (в центре) уехал на гастроли за границу и больше в Россию не вернулся. В 1927 году он был лишен звания Народного артиста и права возвращаться в СССР.
4.
Источники:
Союз фотохудожников России
Он продолжал гастролировать по всему миру. В 1933 году снялся в фильме «Дон Кихот». Написал несколько книг мемуаров, пробовал себя в роли художника и скульптора. Скончался в Париже в 1938 году от лейкоза. Был похоронен на парижском кладбище Батиньоль.
Союз фотохудожников России
Он продолжал гастролировать по всему миру. В 1933 году снялся в фильме «Дон Кихот». Написал несколько книг мемуаров, пробовал себя в роли художника и скульптора. Скончался в Париже в 1938 году от лейкоза. Был похоронен на парижском кладбище Батиньоль.
5.
Источники:
МАММ / МДФ
В 1984 году сын Шаляпина, Федор Федорович, разрешил перенести прах отца в Россию. Церемония перезахоронения состоялась 29 октября 1984 года в Москве на Новодевичьем кладбище. В 1991 году Шаляпину было возвращено звание Народного артиста.
МАММ / МДФ
В 1984 году сын Шаляпина, Федор Федорович, разрешил перенести прах отца в Россию. Церемония перезахоронения состоялась 29 октября 1984 года в Москве на Новодевичьем кладбище. В 1991 году Шаляпину было возвращено звание Народного артиста.
6.
Источники:
Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск
После смерти своего отца Светлана Иосифовна Аллилуева работала переводчицей с английского, литературным редактором, в Институте мировой литературы. В мае 1962 года крестилась и крестила своих детей. В 1967 году, находясь в Индии, попросила политического убежища в посольстве США.
Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск
После смерти своего отца Светлана Иосифовна Аллилуева работала переводчицей с английского, литературным редактором, в Институте мировой литературы. В мае 1962 года крестилась и крестила своих детей. В 1967 году, находясь в Индии, попросила политического убежища в посольстве США.
7.
Источники:
МАММ / МДФ
«Мое невозвращение в 1967 году было основано не на политических, а на человеческих мотивах. Уезжая тогда в Индию… я не собиралась стать дефектором. Однако в те годы я отдала свою дань слепой идеализации так называемого "свободного мира", того мира, с которым мое поколение было совершенно незнакомо».
МАММ / МДФ
«Мое невозвращение в 1967 году было основано не на политических, а на человеческих мотивах. Уезжая тогда в Индию… я не собиралась стать дефектором. Однако в те годы я отдала свою дань слепой идеализации так называемого "свободного мира", того мира, с которым мое поколение было совершенно незнакомо».
8.
Источники:
Архив Валерия Плотникова
В 1974 году артист балета Михаил Барышников, находясь на гастролях в Канаде, не вернулся в СССР. «…я никогда не чувствовал ностальгии, – признавался позднее артист, – точнее, у меня есть ностальгия по русским людям и русской культуре, но не по этому месту на географической карте».
Архив Валерия Плотникова
В 1974 году артист балета Михаил Барышников, находясь на гастролях в Канаде, не вернулся в СССР. «…я никогда не чувствовал ностальгии, – признавался позднее артист, – точнее, у меня есть ностальгия по русским людям и русской культуре, но не по этому месту на географической карте».
9.
Источники:
МАММ / МДФ
В 1979 году двукратные олимпийские чемпионы Олег Протопопов и Людмила Белоусова, отказавшись возвращаться в СССР, попросили политического убежища в Швейцарии. Свой поступок они объясняли тем, что на родине им не давали развиваться дальше и верили, что за границей их талант будут ценить больше.
МАММ / МДФ
В 1979 году двукратные олимпийские чемпионы Олег Протопопов и Людмила Белоусова, отказавшись возвращаться в СССР, попросили политического убежища в Швейцарии. Свой поступок они объясняли тем, что на родине им не давали развиваться дальше и верили, что за границей их талант будут ценить больше.
10.
Источники:
МАММ / МДФ
Проживали в Гриндельвальде. В 1995 году получили швейцарское гражданство. Россию впервые посетили в 2003 году по приглашению Вячеслава Фетисова.
МАММ / МДФ
Проживали в Гриндельвальде. В 1995 году получили швейцарское гражданство. Россию впервые посетили в 2003 году по приглашению Вячеслава Фетисова.
11.
Источники:
МАММ / МДФ
Четырехкратному чемпиону СССР по шахматам Виктору Корчному предлагали не возвращаться в Советский Союз еще в 1966 году на турнире в Германии, но он отклонил это предложение, о чем впоследствии сожалел: «Потерял 11 лет человеческой жизни».
МАММ / МДФ
Четырехкратному чемпиону СССР по шахматам Виктору Корчному предлагали не возвращаться в Советский Союз еще в 1966 году на турнире в Германии, но он отклонил это предложение, о чем впоследствии сожалел: «Потерял 11 лет человеческой жизни».
12.
Источники:
МАММ / МДФ
Корчной отказался вернуться в СССР в 1976 году, попросив политического убежища в Нидерландах. Основной причиной он называл желание бороться за титул чемпиона мира, а так как Шахматная федерация СССР делала ставку на более молодых гроссмейстеров, возможностей для него становилось все меньше.
МАММ / МДФ
Корчной отказался вернуться в СССР в 1976 году, попросив политического убежища в Нидерландах. Основной причиной он называл желание бороться за титул чемпиона мира, а так как Шахматная федерация СССР делала ставку на более молодых гроссмейстеров, возможностей для него становилось все меньше.
13.
Семейный архив Марии Косаревой
Хотя Ростроповича и Вишневскую нельзя в полном смысле назвать невозвращенцами, тем не менее. В 1978 году они обратились к Брежневу с просьбой выехать за границу. Поездка была оформлена как длительная командировка, но в Советский Союз они не вернулись. В этом же году их лишили советского гражданства.
Хотя Ростроповича и Вишневскую нельзя в полном смысле назвать невозвращенцами, тем не менее. В 1978 году они обратились к Брежневу с просьбой выехать за границу. Поездка была оформлена как длительная командировка, но в Советский Союз они не вернулись. В этом же году их лишили советского гражданства.
14.
Источники:
МАММ / МДФ
«Именно Галине, ее духовной силе я обязан тем, что мы уехали из СССР тогда, когда во мне уже не оставалось сил для борьбы...»
МАММ / МДФ
«Именно Галине, ее духовной силе я обязан тем, что мы уехали из СССР тогда, когда во мне уже не оставалось сил для борьбы...»
15.
Источники:
Архив Валентина Хухлаева
«Если бы вы знали, как я плакал перед отъездом. Галя спала спокойно, а я каждую ночь вставал и шел на кухню. И плакал, как ребенок, потому что мне не хотелось уезжать!»
Архив Валентина Хухлаева
«Если бы вы знали, как я плакал перед отъездом. Галя спала спокойно, а я каждую ночь вставал и шел на кухню. И плакал, как ребенок, потому что мне не хотелось уезжать!»
16.
Источники:
ОАО «Газета Известия»
В 1977–1994 годах Мстислав Ростропович был дирижером и художественным руководителем Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. Галина Вишневская выступала в крупнейших театрах мира, ставила оперные спектакли. В 1990 году Ростроповичу и Вишневской было возвращено гражданство СССР.
ОАО «Газета Известия»
В 1977–1994 годах Мстислав Ростропович был дирижером и художественным руководителем Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. Галина Вишневская выступала в крупнейших театрах мира, ставила оперные спектакли. В 1990 году Ростроповичу и Вишневской было возвращено гражданство СССР.
17.
Источники:
МАММ / МДФ
Максим Шостакович, сын одного из крупнейших композиторов ХХ века, не вернулся в СССР в 1981 году, находясь на гастролях в ФРГ. Был главным дирижером Гонконгского филармонического оркестра, затем Новоорлеанского симфонического оркестра. В 1997 году с семьей переехал в Санкт-Петербург.
МАММ / МДФ
Максим Шостакович, сын одного из крупнейших композиторов ХХ века, не вернулся в СССР в 1981 году, находясь на гастролях в ФРГ. Был главным дирижером Гонконгского филармонического оркестра, затем Новоорлеанского симфонического оркестра. В 1997 году с семьей переехал в Санкт-Петербург.
18.
Источники:
МАММ / МДФ
Актер Олег Видов, сыгравший в 1973 году главную роль в фильме «Всадник без головы», покинул страну спустя десять лет. После Югославии, Австрии и Италии он переехал в США. Снялся в голливудских фильмах «Красная жара» и «Дикая Орхидея». Скончался в 2017 году в Калифорнии.
МАММ / МДФ
Актер Олег Видов, сыгравший в 1973 году главную роль в фильме «Всадник без головы», покинул страну спустя десять лет. После Югославии, Австрии и Италии он переехал в США. Снялся в голливудских фильмах «Красная жара» и «Дикая Орхидея». Скончался в 2017 году в Калифорнии.
19.
Источники:
МАММ / МДФ
В 1980 году режиссеру Андрею Тарковскому было присвоено звание Народного артиста РСФСР. В этом же году Тарковский выехал в Италию для работы над сценарием фильма «Ностальгия». Через четыре года на пресс-конференции в Милане режиссер объявил о своем решении остаться на Западе.
МАММ / МДФ
В 1980 году режиссеру Андрею Тарковскому было присвоено звание Народного артиста РСФСР. В этом же году Тарковский выехал в Италию для работы над сценарием фильма «Ностальгия». Через четыре года на пресс-конференции в Милане режиссер объявил о своем решении остаться на Западе.
20.
Источники:
МАММ / МДФ
«Я никогда не желал себе преклонения (мне было бы стыдно находиться в роли идола), – писал Андрей Тарковский в дневнике в 1982 году. – Я всегда мечтал о том, что буду нужен». Режиссер скончался в Париже 29 декабря 1986 года. Он похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.
МАММ / МДФ
«Я никогда не желал себе преклонения (мне было бы стыдно находиться в роли идола), – писал Андрей Тарковский в дневнике в 1982 году. – Я всегда мечтал о том, что буду нужен». Режиссер скончался в Париже 29 декабря 1986 года. Он похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.
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Метки: СССР люди невозвращенцы страна фотографии
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Лицо, отказавшееся вернуться, объявлялось вне закона. Признание лица вне закона согласно ст. 4 этого постановления производилось Верховным Судом СССР и влекло за собой конфискацию всего имущества осужденного и расстрел через 24 часа. Этот закон имел обратную силу (ст. 6), то есть распространялся и на всех тех должностных лиц граждан СССР, кто не вернулся в СССР из-за границы ещё до принятия закона.
Гамов известен своими работами по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии. Он является автором первой количественной теории альфа-распада, одним из основоположников теории «горячей Вселенной» и одним из пионеров применения ядерной физики к вопросам эволюции звёзд. Он впервые чётко сформулировал проблему генетического кода. Широкую известность Гамову принесли его научно-популярные произведения, в которых живым и доступным языком рассказывается о современных научных представлениях.
Гонения на Ипатьева начались еще в 1922, спасло личное вмешательство Ленина. Каковы были его шансы пережить 1973 год?
МАММ / МДФ