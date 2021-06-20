Знаменитые невозвращенцы

13.

Семейный архив Марии Косаревой

Хотя Ростроповича и Вишневскую нельзя в полном смысле назвать невозвращенцами, тем не менее. В 1978 году они обратились к Брежневу с просьбой выехать за границу. Поездка была оформлена как длительная командировка, но в Советский Союз они не вернулись. В этом же году их лишили советского гражданства.