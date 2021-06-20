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Знаменитые невозвращенцы

Знаменитые невозвращенцы (20 фото)

Автор:
20 июня 2021 20:39
Метки: СССР   люди   невозвращенцы   страна   фотографии   
529
20
Выехать из Советского Союза в заграничную командировку было сложно. Отправляли преданных и талантливых. Но некоторые из них принимали решение остаться по ту сторону «железного занавеса» и стать теми, кого с 1929 года в СССР называли «невозвращенцами».
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Метки: СССР   люди   невозвращенцы   страна   фотографии   
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18  комментариев
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1k
Сергей 2 часа назад
Шахматисты, музыканты, артисты... Флаг им в руки... Зворыкин, Сикорский, вот это потери. Кто из них более ценен для нации?
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893
a_komolow 20 минут назад
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628
Stopbandera 48 минут назад
Отщепенцы.
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3k
RALEXXX 51 минуту назад
Писатель Анатолий Кузнецов, Рудольф Нуреев, Годунов, Шевченко и многие другие...
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3k
RALEXXX 57 минут назад
Законодательно определение «невозвращенства» в СССР было сформулировано в 1929 году в связи с принятием постановления Президиума ЦИК СССР «Об объявлении вне закона должностных лиц граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР».
Лицо, отказавшееся вернуться, объявлялось вне закона. Признание лица вне закона согласно ст. 4 этого постановления производилось Верховным Судом СССР и влекло за собой конфискацию всего имущества осужденного и расстрел через 24 часа. Этот закон имел обратную силу (ст. 6), то есть распространялся и на всех тех должностных лиц граждан СССР, кто не вернулся в СССР из-за границы ещё до принятия закона.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Жалко толко учоних которие ушли но и тут надо учитиват что стране в ето время нужно било другое .На пример , страна голодует а ти квантовий физик в 1933 году . Кому ти нужен ? Или например Сикорски . Стране срочно нужни самолёти для оборони а он хочет експериментироват с вертолётами . С другой сторони их и можно понят .Какие то колхозники тогда били чиновниками( на пример Хрущови ему подобние ).И как кватновому физику подчинит себя такому чуновнику? Хорошо что Королёв не ушол . Помните его аристовали и осудили за какуюто растрату средств и имущества которие ин вложил в експерименти с ракетами ? Что касаетса актёров и художников того времени , хорошо что ушли .Они и так работат не способни в колективе .С ними как и сегодня обстановка не изменилас . Толко гавкат на власт и умеют . Повести за собоы людеы на суботник от них не возможно ожидат .
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1k
Sergey Pankratov 2 часа назад
Что касается артистов, то большинство из тех, кто имел дома бешеную популярность, там стали третьим сортом.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Георгий Антонович Га мов (1904-1968), один из величайших физиков-теоретиков 20го века. В 1933 году не вернулся в СССР, с 1940 - гражданин США.
Гамов известен своими работами по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии. Он является автором первой количественной теории альфа-распада, одним из основоположников теории «горячей Вселенной» и одним из пионеров применения ядерной физики к вопросам эволюции звёзд. Он впервые чётко сформулировал проблему генетического кода. Широкую известность Гамову принесли его научно-популярные произведения, в которых живым и доступным языком рассказывается о современных научных представлениях.
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Владимир Ипатьев. Из-за того, что уехал он, то это США во вторую мировую везли авиационный бензин в СССР, а не наоборот.
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Имя им легион.
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43k
parallax 2 часа назад
Не выдержали райских условий жизни в СССР, решили прозябать в загнивающем Западе.
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13k
Patmaz 2 часа назад
Источники:
МАММ / МДФ
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