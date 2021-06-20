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Врач назвал причину, по которой они всегда отказываются показывать беременным девушкам снимки мрт

Врач назвал причину, по которой они всегда отказываются показывать беременным девушкам снимки мрт (4 фото)

Автор:
20 июня 2021 13:23
Метки: МРТ   врач   тикток   
1088
4
Популярный врач из соцсетей под ником madmedicine, дал ответ интернет-пользователям в своём TikTok аккаунте на волнующий многих вопрос
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Метки: МРТ   врач   тикток   
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11  комментариев
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24k
Е-Лена 2 часа назад
Интересно было бы увидеть беременную ДЕВУШКУ. Что - сейчас вовсю практикуется бескоитальное зачатие?...
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8k
БарНалей 2 минуты назад
Думаю они даже при видя этого будут говорить "ой какой/какая красавица".
Всегда умиляло, когда только что новорожденного называют красавцем. Да да, это сине-красно-коричневое нечто все в слизи просто красавиц.
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−1
Meri Poppins Ufa Час назад
Автор в спешке ошибся в заголовке, простите его и не прикалывайтесь. В тексте - правильный вопрос.
УЗИ то, как якобы только теперь выясняется, вредно для человека, тем более для младенца в утробе, что-то там генные цепочки разрушаются... А уж МРТ, ясен пень, похлеще флюрографии, клетки корежит....
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867
a_komolow 2 часа назад
Лучше не видеть такое!
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