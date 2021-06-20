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Популярный врач из соцсетей под ником madmedicine, дал ответ интернет-пользователям в своём TikTok аккаунте на волнующий многих вопрос
«Почему беременным женщинам не показывают МРТ снимки ребенка?»
Как стало известно из поста врача, главным фактором является нежелательный стресс для бедующей мамы.
Ведь МРТ снимок ребёнка в утробе выглядит не так приятно, как многие девушки придумывают в своих фантазиях.
Ведь МРТ снимок ребёнка в утробе выглядит не так приятно, как многие девушки придумывают в своих фантазиях.
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МРТ сканирование демонстрирует череп младенца с явным разделением мозга, а вишенкой на торте становится полное отсутствие век, создавая эффект маленького монстра внутри женщины.
«Ребенок в утробе напоминает крохотных монстриков» – подчеркнул врач в своём посте. «Я не думаю, что любая молодая мама, которой противопоказаны стрессовые ситуации готова увидеть ЭТО, внутри себя».
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Всегда умиляло, когда только что новорожденного называют красавцем. Да да, это сине-красно-коричневое нечто все в слизи просто красавиц.
УЗИ то, как якобы только теперь выясняется, вредно для человека, тем более для младенца в утробе, что-то там генные цепочки разрушаются... А уж МРТ, ясен пень, похлеще флюрографии, клетки корежит....