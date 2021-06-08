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Испанский стыд: Ваенга в рясе, с бородой и усами исполнила песню Круга и возмутила его фанатов

Испанский стыд: Ваенга в рясе, с бородой и усами исполнила песню Круга и возмутила его фанатов (11 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 13:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Круг   ваенга   видео   шоу бизнес   эстрада   
1761
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1
В наш весьма толерантный век удивить какой-нибудь дичью довольно сложно, а вот Елене Ваенге это удалось.

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Метки: Круг   ваенга   видео   шоу бизнес   эстрада   
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25  комментариев
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1k
Ал Час назад
А не возмущает ли вообще еженедельная пропаганда шансона и блатняка по центральному каналу? Я, конечно, понимаю, что это часть нашей как бы культуры, но это все-таки суб-культура, место которой в тени.
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22
старый китаец 14 минут назад
Если это вид троллинга удаков из Рпц,-то нормально получилось
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8k
uehl 17 минут назад
Тут плохо всё, и ваенга с бородой и блатняк на ущербном канале.
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4k
Ya 19 минут назад
"...Такое смелое прочтение песни не понравилось ни фанатам Круга, ни представителям РПЦ..." ну этим только поистерить, а повод может быть любой. Также и автор-блоХЕР, -" я осуждаю"-сказал он вынимая член изо рта и слезая с другого. Терпимее надо быть к братьям и сестрам, особенно представителям церкви и не истерить по каждому поводу лёжа на диване.
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−1
Олена Полчаса назад
Вот она, новая победительница Евровидение 2022 .
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6k
insaider 42 минуты назад
Кончита.
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1k
lafonten 43 минуты назад
Я всегда подозревал, что она дурочка...
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237
Семен 50 минут назад
Прикольный "дядька" получился....
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2k
Frank Borman 52 минуты назад
Песня хорошая и попиха красивая. Вот чего попам опять не нравится? Вечно недовольные, вечно требуют, чтобы все каялись.
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2k
Алекс 57 минут назад
мда... слов нет....
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20k
Седой Бегемот Час назад
Да уж, действительно самобытная) И никто девке не объяснил, что песня не про монахе, а про зека.
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11k
Евгений Час назад
Надо было гитариста с собой брать, забабахал бы такой соляк, что никто б и вопросов не задал.
Ссылка www.youtube.com
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9k
harlamov Час назад
Когда на западе бородатая женщина - это разврат и деградация, когда в России - это скрепно и православно... а по сути как обезьяны все оттуда копируем. Только с налетом нашего фольклора и культурных особенностей. Лицемерие и пропаганда.
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9k
harlamov Час назад
Кончита Вурст поет песню Круга "Золотые купола" по первому каналу... теперь я видел все)
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147
Andiks Час назад
Маникюр пластырем заклеяла.
От Новикова и Розенбаума не ожидал столь прогибной реакции. Очень не очень.
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147
Andiks Ya 18 минут назад
Стараюсь.
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805
KevinSmith Час назад
"Из мудей надёргала ?" (с)

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207
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Конченное.
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899
Дон Педра 2 часа назад
Это элементы деградации и в этом нет ничего хорошего. Постыдно сие скоморошничество. А ведь был цивилизованный СССР...
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Спела она неплохо...НО образ, борода
перестаралась с декорациями
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626
Hunde Beißer2 2 часа назад
А раньше прое было...С чуйствами верующих!
Ссылка youtu.be
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49k
alertol 2 часа назад
Троллинг 80-го лвл. Жанр фарс существует уже давно, но тут...
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