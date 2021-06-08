Такое смелое прочтение песни не понравилось ни фанатам Круга, ни представителям РПЦ, осудившим образ Ваенги.

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что церковь не одобряет попыток спекуляции на образах священнослужителей. А кроме этого заметил, что раньше женщин с бородой показывали на ярмарках, а теперь - по ТВ. И он прав. Как тут не вспомнить пресловутую Кончиту Вурст, которая благодаря своей нестандартной внешности даже выиграла "Евровидение". Эту трансгендерную певицу вспомнили и пользователи Сети, разочарованные новым образом российской исполнительницы.