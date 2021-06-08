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В наш весьма толерантный век удивить какой-нибудь дичью довольно сложно, а вот Елене Ваенге это удалось.
Российская эстрада в последнее время все чаще напоминает фрик-шоу. На этот раз отличилась певица с довольно сильным и самобытным голосом Елена Ваенга, поучаствовавшая в программе "Три аккорда" с песней М.Круга "Золотые купола".
Смутил зрителей не выбор композиции, а образ певицы: на сцене Ваенга появилась в рясе и с бородой.
Такое смелое прочтение песни не понравилось ни фанатам Круга, ни представителям РПЦ, осудившим образ Ваенги.
Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что церковь не одобряет попыток спекуляции на образах священнослужителей. А кроме этого заметил, что раньше женщин с бородой показывали на ярмарках, а теперь - по ТВ. И он прав. Как тут не вспомнить пресловутую Кончиту Вурст, которая благодаря своей нестандартной внешности даже выиграла "Евровидение". Эту трансгендерную певицу вспомнили и пользователи Сети, разочарованные новым образом российской исполнительницы.
Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что церковь не одобряет попыток спекуляции на образах священнослужителей. А кроме этого заметил, что раньше женщин с бородой показывали на ярмарках, а теперь - по ТВ. И он прав. Как тут не вспомнить пресловутую Кончиту Вурст, которая благодаря своей нестандартной внешности даже выиграла "Евровидение". Эту трансгендерную певицу вспомнили и пользователи Сети, разочарованные новым образом российской исполнительницы.
Ребята вы знали что по первому каналу идёт шоу в котором а) Елена Ваенга б) в костюме попа (с бородой прямо наклеенной в) поёт песню золотые купола г) Любовь Успенская в жюри говорит: «Леночка, ЭТО ТУЗ БЕЗОГОВОРОЧНО»— dasha cherkudinova (@cherkudinovad) June 7, 2021
ну да, как впрочем и весь канал пародийный. Вот только некоторая толпа принимает это всерьез...— Тот самый... (@s0mik) June 6, 2021
Если бы так, как Елена Ваенга, выступили Pussy Riot - им бы впояли по "двушечке".— per4atki (@Per4atkiPav) June 6, 2021
Кстати, вопрос актуальный
а ПОЧЕМУ не бородатая Ваенга лицо СБЕРА ?...— Маленький Дзедун✯ (@111_PW) June 6, 2021
не скрепненько ... 🙄
Ощущение, что мир сходит с ума, не покидает даже самых отъявленных оптимистов. Даня Милохин - лицо Сбера, Ольга Бузова -приглашенная актриса на роль в спектакле о Сталине, теперь вот Ваенга с бородой. Сюрреализм, не имеющий границ.
Кстати, номер Ваенги высоко оценили члены жюри. Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и Александр Новиков поставили Елене тузы – высшие баллы. Теперь можно и на "Евровидение" ехать.
Кстати, номер Ваенги высоко оценили члены жюри. Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и Александр Новиков поставили Елене тузы – высшие баллы. Теперь можно и на "Евровидение" ехать.
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Метки: Круг ваенга видео шоу бизнес эстрада
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Есть, как говорится, ньюанс:
Там бородатый мужик считает себя бабой, а здесь баба загримировалась под бородатого мужика.
От Новикова и Розенбаума не ожидал столь прогибной реакции. Очень не очень.