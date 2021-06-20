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Сокровища моря: «Нуэстра Сеньора де Аточа»

Сокровища моря: «Нуэстра Сеньора де Аточа» (9 фото)

Автор:
20 июня 2021 11:57
Метки: история   пираты   сокровища   флот   
337
9
Все люди, увлекающиеся морем и его историей, когда-нибудь да задумывались о таящихся в его глубинах сокровищах. Широко известные произведения вроде Острова Сокровищ, Одиссеи Капитана Блада (или же более современные — Пираты Карибского моря) имеют свой неповторимый шарм. Солёный ветер, хлопанье парусов над головой и несметные богатства, что ждут в настигаемом испанском галеоне.
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Метки: история   пираты   сокровища   флот   
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3  комментария
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Frank Borman 5 часов назад
Хорошо пограбили испанцы Центральную и Южную Америку. 40 тонн золота и серебра, и это только на одном корабле. Американская империя сейчас обменивает свою демократию на материальные ништяки у своих колоний, а Испанская империя тогда обменивала папскую веру на золото и серебро.
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595
Max 53 минуты назад
Да, интересная жизнь море, корабли, клады, удачи, неудачи... проикоснуться к истории. Но как говорится кладов на всех не хватит... пиастры, пиастры
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0
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Похоже, кладоискательство теперь для нас неактуально. Вступил недавно в силу закон: имеешь-используешь металлоискатель хоть где- это низзя, в тюрьму.
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