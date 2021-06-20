Сокровища моря: «Нуэстра Сеньора де Аточа»

В начале сентября 1622 года флот из 28 судов, собранный в порту Гаваны, отправился в путь. Однако в этом году морская стихия явно была настроена против испанских кораблей. Уже пятого сентября, на следующий день после их отхода из порта, налетел шторм. Загруженные почти до предела галеоны оказались слабо управляемыми в подобной ситуации, и продолжавший держаться вместе флот был попросту выброшен на коралловые рифы у побережья современной Флориды. Результатом шторма стала гибель восьми кораблей. Погибли более пятисот человек, а стоимость потерянного груза оценили в два миллиона песо. Испанский король пришёл в ярость: в казне не хватало средств для продолжения Тридцатилетней войны. Вследствие этого поступило распоряжение поднять сокровища со дна моря.



Самыми ценными из затонувших кораблей оказались «Нуэстра Сеньора де Аточа» (Nuestra Señora de Atocha) и «Санта-Маргарита» (Santa Margarita), в трюмах которых и находился основной объём потерянных богатств. На «Нуэстра Сеньора де Аточа» выжили всего пять человек. Именно их свидетельства позволили получить почти точные координаты гибели кораблей. И уже в октябре того же года испанский капитан Гаспар де Варгас с командой рабов-ныряльщиков и индейцев-ловцов жемчуга прибыл на место кораблекрушения.



Галеоны затонули примерно в 56 километрах от острова Ки-Уэст на глубине всего лишь 16 метров. По свидетельствам очевидцев, в первые дни над водой торчали останки мачт корабля, и было несложно определить его точное месторасположение. Однако после прибытия Варгаса и нескольких дней работы, шторма, вновь прошедшие по этому району, разметали обломки судов, и обнаружить их местонахождение стало невозможным. Несмотря на все усилия, испанцам удалось найти лишь место гибели «Санта-Маргариты» и поднять с её борта часть груза. А вот с поисками «Нуэстра Сеньора де Аточа» дела обстояли куда хуже: на протяжении нескольких месяцев работ удалось отыскать лишь несколько кусков корпуса. Причиной этого стали скрывавшие обломки кораблей крайне подвижные пески морского дна, средств для расчистки которых в то время просто не существовало.