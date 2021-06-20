Сокровища моря: «Нуэстра Сеньора де Аточа»

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Все люди, увлекающиеся морем и его историей, когда-нибудь да задумывались о таящихся в его глубинах сокровищах. Широко известные произведения вроде Острова Сокровищ, Одиссеи Капитана Блада (или же более современные — Пираты Карибского моря) имеют свой неповторимый шарм. Солёный ветер, хлопанье парусов над головой и несметные богатства, что ждут в настигаемом испанском галеоне.
Но все эти истории появились не на пустом месте, а в морских глубинах Нового Света и в самом деле лежит немало затонувших кораблей с сокровищами из тех легендарных «пиратских» времён. Вот история одного из таких кораблей.
С момента открытия Нового Света и образования на его берегах колоний западноевропейских стран богатства текли оттуда нескончаемым потоком. Серебро и золото, табак и медь, драгоценные камни — всё это переправлялось через океан на кораблях. Самыми богатыми по праву числились испанские колонии.
С момента открытия Нового Света и образования на его берегах колоний западноевропейских стран богатства текли оттуда нескончаемым потоком. Серебро и золото, табак и медь, драгоценные камни — всё это переправлялось через океан на кораблях. Самыми богатыми по праву числились испанские колонии.
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Даже в современных произведениях о тех временах именно испанцы везли в своих трюмах несметные сокровища, и именно на затонувших испанских кораблях сохранились самые большие запасы драгметаллов. Стоит упомянуть, что последствием ввоза огромного количества золота в метрополию явилось значительное обесценивание денег.
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Поскольку колонии поставляли продукцию в промышленных масштабах, для перевозки колониальных товаров требовался огромный флот. Именно это и стало фактором возникновения и процветания пиратства в этом регионе. Но не только пираты подстерегали везущие несметные богатства парусники: местная природа также была весьма коварна и непредсказуема.
К шестидесятым годам XVI века у Испанской Империи уже сложилась практика перевозки ценностей через Атлантику. В течение года собирались необходимые для перевозки грузы, затем множество судов объединялись во флот и пересекали океан. Эти конвои из-за ценности груза получали название Серебряного или Золотого флота. Отбытие такого конвоя происходило раз в год.
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Поскольку колонии поставляли продукцию в промышленных масштабах, для перевозки колониальных товаров требовался огромный флот. Именно это и стало фактором возникновения и процветания пиратства в этом регионе. Но не только пираты подстерегали везущие несметные богатства парусники: местная природа также была весьма коварна и непредсказуема.
К шестидесятым годам XVI века у Испанской Империи уже сложилась практика перевозки ценностей через Атлантику. В течение года собирались необходимые для перевозки грузы, затем множество судов объединялись во флот и пересекали океан. Эти конвои из-за ценности груза получали название Серебряного или Золотого флота. Отбытие такого конвоя происходило раз в год.
В начале сентября 1622 года флот из 28 судов, собранный в порту Гаваны, отправился в путь. Однако в этом году морская стихия явно была настроена против испанских кораблей. Уже пятого сентября, на следующий день после их отхода из порта, налетел шторм. Загруженные почти до предела галеоны оказались слабо управляемыми в подобной ситуации, и продолжавший держаться вместе флот был попросту выброшен на коралловые рифы у побережья современной Флориды. Результатом шторма стала гибель восьми кораблей. Погибли более пятисот человек, а стоимость потерянного груза оценили в два миллиона песо. Испанский король пришёл в ярость: в казне не хватало средств для продолжения Тридцатилетней войны. Вследствие этого поступило распоряжение поднять сокровища со дна моря.
Самыми ценными из затонувших кораблей оказались «Нуэстра Сеньора де Аточа» (Nuestra Señora de Atocha) и «Санта-Маргарита» (Santa Margarita), в трюмах которых и находился основной объём потерянных богатств. На «Нуэстра Сеньора де Аточа» выжили всего пять человек. Именно их свидетельства позволили получить почти точные координаты гибели кораблей. И уже в октябре того же года испанский капитан Гаспар де Варгас с командой рабов-ныряльщиков и индейцев-ловцов жемчуга прибыл на место кораблекрушения.
Галеоны затонули примерно в 56 километрах от острова Ки-Уэст на глубине всего лишь 16 метров. По свидетельствам очевидцев, в первые дни над водой торчали останки мачт корабля, и было несложно определить его точное месторасположение. Однако после прибытия Варгаса и нескольких дней работы, шторма, вновь прошедшие по этому району, разметали обломки судов, и обнаружить их местонахождение стало невозможным. Несмотря на все усилия, испанцам удалось найти лишь место гибели «Санта-Маргариты» и поднять с её борта часть груза. А вот с поисками «Нуэстра Сеньора де Аточа» дела обстояли куда хуже: на протяжении нескольких месяцев работ удалось отыскать лишь несколько кусков корпуса. Причиной этого стали скрывавшие обломки кораблей крайне подвижные пески морского дна, средств для расчистки которых в то время просто не существовало.
Самыми ценными из затонувших кораблей оказались «Нуэстра Сеньора де Аточа» (Nuestra Señora de Atocha) и «Санта-Маргарита» (Santa Margarita), в трюмах которых и находился основной объём потерянных богатств. На «Нуэстра Сеньора де Аточа» выжили всего пять человек. Именно их свидетельства позволили получить почти точные координаты гибели кораблей. И уже в октябре того же года испанский капитан Гаспар де Варгас с командой рабов-ныряльщиков и индейцев-ловцов жемчуга прибыл на место кораблекрушения.
Галеоны затонули примерно в 56 километрах от острова Ки-Уэст на глубине всего лишь 16 метров. По свидетельствам очевидцев, в первые дни над водой торчали останки мачт корабля, и было несложно определить его точное месторасположение. Однако после прибытия Варгаса и нескольких дней работы, шторма, вновь прошедшие по этому району, разметали обломки судов, и обнаружить их местонахождение стало невозможным. Несмотря на все усилия, испанцам удалось найти лишь место гибели «Санта-Маргариты» и поднять с её борта часть груза. А вот с поисками «Нуэстра Сеньора де Аточа» дела обстояли куда хуже: на протяжении нескольких месяцев работ удалось отыскать лишь несколько кусков корпуса. Причиной этого стали скрывавшие обломки кораблей крайне подвижные пески морского дна, средств для расчистки которых в то время просто не существовало.
В 1625 году испанцы предприняли ещё одну попытку подъёма ценностей. Капитан Франсиско Нуньес Мелиан, вооружившись изобретенным им воздушным колоколом, за четыре года сумел поднять со дна 380 слитков серебра и более 67 тысяч серебряных монет. Однако все эти сокровища были подняты с борта «Санты-Маргариты», следов же «Нуэстра Сеньора де Аточа» не было найдено вовсе.
Поиски оставшихся на дне сокровищ предпринимались до 1641 года, однако так и не принесли желаемого результата. В итоге работы были прекращены, а данные о месте гибели галеонов на три столетия затерялись в глубинах испанских архивов.
История утерянных богатств получила своё продолжение только в 1969 году. За поиски исчезнувшего корабля и его груза взялся уже сделавший себе имя на кладоискательстве Мэл Фишер. Для поиска корабля он организовал фирму «Treasure Salvors, Inc» и постарался привлечь инвесторов. В 1970 году ему удалось отыскать на дне останки не найденного испанцами корпуса «Санта-Маргариты». Однако следов «Нуэстра Сеньора де Аточа» по-прежнему не было. Огромную помощь в поисках корабля оказал историк Юджин Лайонз, проведя обширное исследование в испанских архивах, чтобы обнаружить примерное место гибели галеона.
Поначалу искателям сокровищ не везло. К 1971 году было обследовано более 120 тысяч квадратных миль дна, но всё безрезультатно. Добычей исследователей стал лишь мусор вроде консервных банок и металлических обломков. Бесплодные поиски продолжались до 1975 года. К этому времени многие из инвесторов разочаровались в предприятии Фишера, и у него начали возникать финансовые проблемы с продолжением работ.
Поиски оставшихся на дне сокровищ предпринимались до 1641 года, однако так и не принесли желаемого результата. В итоге работы были прекращены, а данные о месте гибели галеонов на три столетия затерялись в глубинах испанских архивов.
История утерянных богатств получила своё продолжение только в 1969 году. За поиски исчезнувшего корабля и его груза взялся уже сделавший себе имя на кладоискательстве Мэл Фишер. Для поиска корабля он организовал фирму «Treasure Salvors, Inc» и постарался привлечь инвесторов. В 1970 году ему удалось отыскать на дне останки не найденного испанцами корпуса «Санта-Маргариты». Однако следов «Нуэстра Сеньора де Аточа» по-прежнему не было. Огромную помощь в поисках корабля оказал историк Юджин Лайонз, проведя обширное исследование в испанских архивах, чтобы обнаружить примерное место гибели галеона.
Поначалу искателям сокровищ не везло. К 1971 году было обследовано более 120 тысяч квадратных миль дна, но всё безрезультатно. Добычей исследователей стал лишь мусор вроде консервных банок и металлических обломков. Бесплодные поиски продолжались до 1975 года. К этому времени многие из инвесторов разочаровались в предприятии Фишера, и у него начали возникать финансовые проблемы с продолжением работ.
Но внезапно кладоискателям улыбнулась удача. Были найдены три золотых слитка, пять бронзовых пушек и множество монет. Через некоторое время еще четыре пушки были подняты со дна неподалёку от места первой находки. Эти артефакты вновь возродили интерес к поискам, и Фишер продолжил свои изыскания.
Последующие пять сезонов не дали какого-либо значительного результата. И лишь в 1980 году в нескольких милях восточнее были найдены медный котёл и якорь, а также ещё одна большая россыпь монет и керамики. Затем последовали ещё несколько лет безрезультатных поисков, и лишь в 1985 году Фишер наконец-то добился успеха.
Утром 20 июля 1985 года магнитометр одного из катеров экспедиции зарегистрировал сильный всплеск, показывая на дне значительную массу металла. Пара дежурных аквалангистов немедленно отправились под воду. То, что сперва было принято за обломок скалы, оказалось массивным нагромождением спёкшихся серебряных слитков. В результате поисков было установлено, что именно здесь, в сорока милях от острова Ки-Уэст и в десяти милях от островов Маркесас-Кис, покоится значительная часть груза «Нуэстра Сеньора де Аточа».
Последующие пять сезонов не дали какого-либо значительного результата. И лишь в 1980 году в нескольких милях восточнее были найдены медный котёл и якорь, а также ещё одна большая россыпь монет и керамики. Затем последовали ещё несколько лет безрезультатных поисков, и лишь в 1985 году Фишер наконец-то добился успеха.
Утром 20 июля 1985 года магнитометр одного из катеров экспедиции зарегистрировал сильный всплеск, показывая на дне значительную массу металла. Пара дежурных аквалангистов немедленно отправились под воду. То, что сперва было принято за обломок скалы, оказалось массивным нагромождением спёкшихся серебряных слитков. В результате поисков было установлено, что именно здесь, в сорока милях от острова Ки-Уэст и в десяти милях от островов Маркесас-Кис, покоится значительная часть груза «Нуэстра Сеньора де Аточа».
За последующие годы со дна было извлечено около 3200 изумрудов, сто пятьдесят тысяч серебряных монет и более тысячи слитков серебра, весом примерно по сорок килограммов каждый. Это был настоящий успех, который, естественно, не остался незамеченным. После обнародования находки официальный представитель штата Флорида, у побережья которого была сделана находка, заявил, что 25% найденных сокровищ должны принадлежать штату. Суд длился более восьми лет. В 1982 году было вынесено решение в пользу Фишера: он стал полноправным владельцем найденных ценностей.
Сам Мэл Фишер умер 19 декабря 1998 года, но работы по поиску сокровищ «Нуэстра Сеньора де Аточа» продолжались. А в июне 2011 года ныряльщики из основанной им компании нашли старинное кольцо, предположительно принадлежавшее одному из дворян, бывших на судне во время катастрофы. Перстень был оценен в полмиллиона долларов. Вместе с кольцом были найдены несколько серебряных ложек и ещё пара предметов с погибшего корабля.
Сам Мэл Фишер умер 19 декабря 1998 года, но работы по поиску сокровищ «Нуэстра Сеньора де Аточа» продолжались. А в июне 2011 года ныряльщики из основанной им компании нашли старинное кольцо, предположительно принадлежавшее одному из дворян, бывших на судне во время катастрофы. Перстень был оценен в полмиллиона долларов. Вместе с кольцом были найдены несколько серебряных ложек и ещё пара предметов с погибшего корабля.
В 2014 году «Нуэстра Сеньора де Аточа» был внесён в Книгу Рекордов Гиннеса как самый ценный затонувший корабль, благодаря тому, что на его борту находилось около 40 тонн золота и серебра, и около 32 килограммов изумрудов. В результате многолетней работы компания Фишера подняла со дна драгоценностей и артефактов на сумму более 450 миллионов долларов.
Исследовавшие найденные обломки эксперты сходятся во мнении, что поднято далеко не всё. Дело в том, что основной объём ценностей располагался в кормовой части судна, и именно она так и не была найдена. По оценкам экспертов на дне всё еще могут находиться сокровища примерной стоимостью более 500 миллионов долларов.
Глубины океана скрывают немало затонувших судов с трюмами, полными золота. Поиски продолжаются, и кто знает, кому из кладоискателей повезёт найти ещё более ценный груз, чем на «Нуэстра Сеньора де Аточа».
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
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