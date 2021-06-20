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Смешные картинки из соц сетей

Смешные картинки из соц сетей (21 фото)

Автор:
20 июня 2021 09:15
Метки: Юмор   переписка   прикол   
3079
21
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Смешные картинки из соц сетей

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Метки: Юмор   переписка   прикол   
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57  комментариев
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1k
max 12 часов назад
Комментарий к фото
Асранасий
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2k
Carex 2 часа назад
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А свёкла по 98 рублей уже выбежала из кадра.
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2k
Carex 2 часа назад
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Сидишь, срёшь и смотришь на закат. Романтика.
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20k
ПаганецЪ 3 часа назад
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Бензин уже убежал из кадра.
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10k
Kucher 8 часов назад
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Вот тот момент, когда мат полностью оправдан. Иначе и не скажешь.
Я в прошлом году с налоговой уже на грани общался. Ещё немного и тоже на подобный слог перешёл бы. Они три раза моё письмо с отписками разворачивали. На четвёртый раз я им посоветовал либо уволиться, либо у охранника и уборщицы проконсультироваться, так как они и то лучше них разбираются. После этого только мой вопрос решили. Видимо последовали совету.
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10k
Kucher 8 часов назад
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Тогда она сама придёт. И очнувшись в травматологии, ты пожалеешь, что не пришёл.
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10k
Kucher 8 часов назад
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Больше трёх сантиметров большие?
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318
Елена Букреева 8 часов назад
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Писателю надо в психушке отдохнуть.
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8k
Uron 8 часов назад
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55k
Андрей 9 часов назад
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Зато - честно, как написали выше!
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341
Михайлович Михаил 10 часов назад
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два куни за ламбаргуни?
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1k
Antarno 11 часов назад
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Кровь из глаз пошла
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1k
Antarno 11 часов назад
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Аж до слëз
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5k
Мистер Фикс 11 часов назад
Сегодня прям отборная параша...
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4k
ZiDAN10 11 часов назад
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1k
Pogost 11 часов назад
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Свекла как я понимаю уже финишировала?)))))
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19k
Андрей Иванов 11 часов назад
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Если б не тату, то по описанию - вылитый Турчинский
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1k
Shashanna 11 часов назад
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Обожаю эту актрису, такая артистичная
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71
Владимир 11 часов назад
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Какой слог и как доходчиво написал!
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12k
Андрей Ватрушкин 11 часов назад
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Макароны продувают перед тем, как в кипяток опускают.
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12k
Андрей Ватрушкин 12 часов назад
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Ссылка youtu.be
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Павел

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