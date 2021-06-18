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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
18 июня 2021 22:45
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1526
30
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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: Юмор   прикол   пятница   
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13  комментариев
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Barachek_Obachek 8 часов назад
В деревнях только о таком и мечтали, когда поросяку резали
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newegg 5 секунд назад
Редкостно гадкая подборка .
Попробую слегка сгладить.
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vitenok 2 часа назад
В ужасное время живём. Раньше алкашня тусовалась по подворотням, теперь в интернете, постики выкладывает.
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Voldometr Noname 7 часов назад
Постоянно смотрю эти посты про пятницу. Отстойней этого еще не видел
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67k
Фома 7 часов назад
Забыли Бога похмелья, Перепоя, кто то может и поймет, откуда он взялся )
"кто ты вообще такой?
– по… по-моему, меня зовут перепой. и я… я о боже похмелья.
– а что, существует бог похмелья?
– о боже похмелья, – поправил ее юноша. – когда я являюсь к людям, они сразу хватаются за голову и стонут: «о боже…»
– никогда не слышала о боге похмелья.
– но ты слышала о запое, боге вина? ой.
– да, конечно.
– жирный такой, с венком из виноградных листьев на голове и всегда с бокалом в руке… о боже… ты в курсе, почему он такой веселый? почему у него такое радостное лицо? потому что запой знает: на следующее утро он будет чувствовать себя просто прекрасно. ведь это я…
– вместо него страдаешь от похмелья ты? – догадалась сьюзен.
– а я ведь даже не пью!
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67k
Фома 7 часов назад
Ну вообще то, когда мужики перебрали, они тоже хотят позвонить своим бывшим, а ещё часто звонят перспективным дамам, которые после звонка, часто уходят в разряд бывших и не перспективных)))
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7k
Barachek_Obachek 8 часов назад
Крепкий мужик. Только Суббота, а он уже всё помнит
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33k
Гёз Уленшпигель 9 часов назад
Так себе.
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