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В Луганске произошел взрыв на газопроводе

В Луганске произошел взрыв на газопроводе (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 12:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Украина   взрыв   видео   газопровод   луганск   пожар   
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В ночь на пятницу в центре Луганска произошел взрыв на газопроводе. За ним последовал пожар, яркое пламя которого было видно за несколько километров.

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Метки: 360подмосковье   Украина   взрыв   видео   газопровод   луганск   пожар   
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winergy2012 36 минут назад
Хохлоскоты видимо постарались.
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