В Луганске произошел взрыв на газопроводе

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В ночь на пятницу в центре Луганска произошел взрыв на газопроводе. За ним последовал пожар, яркое пламя которого было видно за несколько километров.
Огонь быстро потушили. От газа временно отключили более 40-ка зданий, в том числе и 20 жилых домов. Предварительно, никто не пострадал. Точную причину аварии ещё предстоит установить.
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