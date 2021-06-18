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LOFAR – нидерландский "скальпель" по изучению космоса

LOFAR – нидерландский "скальпель" по изучению космоса (7 фото)

Автор:
18 июня 2021 13:41
Сообщество : Космос
Метки: LOFAR   изучение космоса   космос   нидерданды   обсерватории   радиотелескоп   
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Нидерландский институт ASTRON завершил создание сети низкочастоноых радиотелескопов, объединённых в единую систему. LOFAR в настоящее время является самым эффективным "охотником" на пульсары и чёрные дыры.

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Метки: LOFAR   изучение космоса   космос   нидерданды   обсерватории   радиотелескоп   
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