LOFAR – нидерландский "скальпель" по изучению космоса

Нидерландский институт ASTRON завершил создание сети низкочастоноых радиотелескопов, объединённых в единую систему. LOFAR в настоящее время является самым эффективным "охотником" на пульсары и чёрные дыры.
С 2006 по 2012 годы Нидерландский институт радиоастраномии и несколько международных организаций по всей Европе построили целую сеть радиотелескопов (антенных решёток), объединённых в единую сеть.
Всего же гигантский распределённый радиотелескоп насчитывает аж 20 000 небольших антенн. Данные с этих антенн оцифровываются и обрабатываются в 52 станциях. 38 станций расположено в самих Нидерландах. Шесть станций построено в Германии, три станции расположены в Польше. По одной станции расположено в следующих странах: Франции, Британии, Ирландии, Латвии и Швеции.
Примечательно, что возведение станций финансировалось преимущественно Нидерландами, чуть меньший вклад сделали Германия и Польша.
Целью проекта LOFAR является изучение космоса на радиочастотах ниже 250 МГц.
LOFAR может вести наблюдение в нескольких направлениях одновременно. Таким образом распределённая сеть антенн одновременно изучает сразу несколько космических объектов.
В настоящее время LOFAR изучает космос в диапазоне от 10 МГц до 240 МГц.
LOFAR представляет собой "программный телескоп".
На сегодняшний день LOFAR – единственный радиотелескоп, способный обнаруживать и получать изображения сверхмассивных чёрных дыр (излучающих частоты ниже 100 МГц) в очень высоком разрешении.
При помощи суперкомпьюетров обрабатываются данные всего 4% северного неба. Нидерланды планируют расширить программу, ускорив изучение космоса в сверхнизких световых частотах.
Целью проекта LOFAR является изучение всего космоса, расположенного в северном небесном полушарии.
К 2021 году астрономы при помощи LOFAR уже нанесли на карту 25 000 чёрных дыр. Также исследователи сформировали самый большой каталог напряженности магнитного поля в галактике Млечный путь.
Как вы полагаете, следует ли России принять участие в этой программе по изучению космоса на сверхнизких частотах?
Источник:
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