После исключения Плутона из списка планет, на слуху только объекты от Меркурия до Нептуна. Но как же быть с теми небольшими планетами, которые расположены за пределами Нептуна? Занимательных фактов о них предостаточно.
Плутон и его крупнейший спутник Харон часто рассматривают как двойную карликовую планету, так как барицентр их общей системы расположен вне обоих объектов. Помимо этого у Плутона есть ещё четыре спутника: Никта, Гидра, Кербер и Стикс. Кстати, хоть Плутон и мал, но у него есть своя собственная атмосфера.
В 2005 году открыта планета, которая по размерам была сопоставима с Плутоном (диаметр примерно равен 2326 километрам). А ещё она находится очень далеко от Солнца. Чтобы представить, насколько далеко от Солнца расположена планета, вот один интересный факт: эта карликовая планета совершает полное обращение вокруг Солнца за 561 год.
Хаумеа, открытая в 2004 году, является самым быстровращающимся телом из всех изученных объектов Солнечной системы, имеющих диаметр более 100 км. Период вращения планеты вокруг своей оси составляет 3,9 часа. Настоящая "планета-волчок"! Из-за огромной скорости вращения вокруг своей оси она имеет такую приплюснутую форму.
Планета Гун-Гун, открытая 17 июля 2007 года, первоначально считалась огромным куском льда (осколком планеты Хаумеа). Из-за этого её долго называли "Белоснежкой". Но даже у этой планеты, которая едва дотягивает до статуса карликовой в 2016 году обнаружили свой собственный спутник.
Планета Макемаке, обнаруженная в 2005 году, Является крупнейшим из известных классических объектов пояса Койпера*.
Пояс Койпера — область Солнечной системы от орбиты Нептуна до расстояния около 55 а. е. от Солнца. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 200 раз массивнее пояса астероидов.
Объект Квавар, открытый в 2002 году, является крупнейшим из транснептуновых объектов с планетоподобной орбитой.
Планета Седна вращается по сильно вытянутой эпилептической орбите вокруг Солнца. И ей требуется на полный оборот около 11 400 земных лет.
Планету Орк, открытую в 2004 году, иногда называют "Анти-Плутоном". Забавно, что Орк всегда находится на противоположной стороне орбиты по отношению к Плутону. Вот такая вот карликовая антипланета.
Есть ещё 9 других объектов в Солнечной системе, которым могут даровать статус карликовой планеты. Но пока что этого не произошло.
Источник:
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