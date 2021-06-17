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Двойная планета, "анти-Плутон", "планета-волчок" и другие занимательные объекты в нашей Солнечной системе

Двойная планета, "анти-Плутон", "планета-волчок" и другие занимательные объекты в нашей Солнечной системе (9 фото)

Автор:
17 июня 2021 11:06
Сообщество : Космос
Метки: Седна   Харон   Эрида   карликовые планеты   космос   орк   плутон   транснептуновые объекты   
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9

После исключения Плутона из списка планет, на слуху только объекты от Меркурия до Нептуна. Но как же быть с теми небольшими планетами, которые расположены за пределами Нептуна? Занимательных фактов о них предостаточно.

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Метки: Седна   Харон   Эрида   карликовые планеты   космос   орк   плутон   транснептуновые объекты   
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