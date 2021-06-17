Планету Орк, открытую в 2004 году, иногда называют "Анти-Плутоном". Забавно, что Орк всегда находится на противоположной стороне орбиты по отношению к Плутону. Вот такая вот карликовая антипланета.

Есть ещё 9 других объектов в Солнечной системе, которым могут даровать статус карликовой планеты. Но пока что этого не произошло.