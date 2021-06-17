На этот раз на ферму приехал робот-ревизор Ай-ваныч. С которым даже нормально не выпить... Но главный герой как-то умудряется.
Студия Birchpunk, ставшая знаменитой после серии вирусных роликов про русскую киберферму, выпустила новое видео. Действие снова разворачивается в угодьях главного героя - фермера Николая. На этот раз он встречает ревизора AI-ваныча и показывает тому свои достижения в выращивании фрактальных огурцов, репы Шредингера, моркови Мебиуса, а также демонстрирует умную технологию майнинга картофеля.
После того как робот-ревизор по достоинству оценил высокие KPI киберфермы, Николай и "Иваныч" в сарае выпивают светящийся самогон из банки и говорят о жизни. Технологии, может, и ушли далеко вперед, но душевные традиции никто не отменял.
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Ну, а в конце ролика зрителя ожидает трогательное прощание с ревизором под "народную" песню, которые также стали визитной карточкой каждого видео от студии Birchpunk.
И чтобы было понятней: спонсорами новой серии выступили организаторы премии AI Russia Awards, которая вручается российским проектам с использованием технологий искусственного интеллекта. Именно эту награду и получил фермер Николай от робота-ревизора.
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Уже было с утра. Автор, не спи )