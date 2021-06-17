Студия Birchpunk, ставшая знаменитой после серии вирусных роликов про русскую киберферму, выпустила новое видео. Действие снова разворачивается в угодьях главного героя - фермера Николая. На этот раз он встречает ревизора AI-ваныча и показывает тому свои достижения в выращивании фрактальных огурцов, репы Шредингера, моркови Мебиуса, а также демонстрирует умную технологию майнинга картофеля.

После того как робот-ревизор по достоинству оценил высокие KPI киберфермы, Николай и "Иваныч" в сарае выпивают светящийся самогон из банки и говорят о жизни. Технологии, может, и ушли далеко вперед, но душевные традиции никто не отменял.