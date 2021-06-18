Тест по истории Древнего Рима

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Не беспокойтесь, в этом тесте не придётся вспоминать все даты (всего парочку). Вопросы затрагивают почти все этапы становления Рима, некоторые понятия, ключевые события и знаковые места. Насколько хорошо вы знаете историю Древнего мира?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
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