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Тест по истории Древнего Рима

Тест по истории Древнего Рима

Автор:
18 июня 2021 12:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Тесты   древний рим   исторические тесты   история   тест   тест по истории   
918
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Не беспокойтесь, в этом тесте не придётся вспоминать все даты (всего парочку). Вопросы затрагивают почти все этапы становления Рима, некоторые понятия, ключевые события и знаковые места. Насколько хорошо вы знаете историю Древнего мира?
Кем были патриции?
Кем были патриции?
В Древнем Риме — племя, которое проживало на территории острова Сардиния и юго-восточных областях империи
В Древнем Риме — лица, принадлежавшие к исконным римским родам, составлявшим правящий класс и державшим в своих руках общественные земли
Патриции представляли собой класс людей, который обладал исключительным правом на торговлю и валютные операции
Кто одержал победу в ходе Второй Латинской войны?
Кто одержал победу в ходе Второй Латинской войны?
Римская республика
Римская империя
Латинский союз
Латинская империя
После войны с этим государством Рим стал ведущей державой на территории Средиземноморья
После войны с этим государством Рим стал ведущей державой на территории Средиземноморья
Египет
Карфаген
Греция
В каком веке произошло восстание Спартака?
В каком веке произошло восстание Спартака?
II веке до н.э.
I веке
III веке
Во времена правления какой династии удалось отразить парфянское нашествие, полностью захватить Месопотамию?
Во времена правления какой династии удалось отразить парфянское нашествие, полностью захватить Месопотамию?
Антонинов
Северов
Вал Адриана - это оборонительно сооружение, расположенное...
Вал Адриана - это оборонительно сооружение, расположенное...
в южной части Египта
на острове Великобритания
в Сицилии
на острове Крит
Чтобы получить незабываемые эмоциональный прилив, который был необходим ему как поэту и актёру, этот правитель Рима поджёг город и наблюдал за пожаром с холма
Чтобы получить незабываемые эмоциональный прилив, который был необходим ему как поэту и актёру, этот правитель Рима поджёг город и наблюдал за пожаром с холма
Калигула
Нерон
Клавдий I
Первой Римской провинцией стал этот регион:
Первой Римской провинцией стал этот регион:
Рим
Ахея
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Далмация
Сицилия

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Становления Одоакра императором Римской империи
Падения Римской империи
Смены формы правления с императорской на республикансую
Окончания Пунических войн

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Метки: Тесты   древний рим   исторические тесты   история   тест   тест по истории   
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Мафусаил 57 минут назад
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Наталья Полчаса назад
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Евгений Кондратьев 44 минуты назад
8 из 9. Читал бывало
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Никифоридис

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