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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (29 фото)

Автор:
17 июня 2021 10:58
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1381
29
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Смешные и не очень комментарии и картинки с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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46  комментариев
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5k
Владимир 2 часа назад
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Сука, "нейминг". Ожегов вас лично будет карать на том свете.
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2k
PLT LDR 11 минут назад
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А похоже на новую науку, типа "решение конфликтных ситуаций с помощью миньета". Целое учение...
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235
Леопольд Почемучкин 11 минут назад
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Лок-тар Котар!
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2k
PLT LDR 12 минут назад
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Блин, у меня до сих пор один кошмар 25 лет... Время от времени всплывает.

Я в 11 классе в последний семестр (у нас тогда объединили четверти в семестры, что бы упростить оценки) почти не ходил на биологию. Январь проболел желтухой, а потом отходил в феврале и всё. В итоге в журнале у меня была одна оценка. Четвёрка за хер знает что... и всю весну я тупо не появлялся. Куча самостоятельных работ и финальная контрольная, а я тупо отсутствовал. В итоге что бы не париться мне поставили 4 в году и выпустили из школы.

До сих пор сниться, что мне надо будет в конце мая писать самостоятельные работы и годовую контрольную, а я понятия не имею о чём. Раз в полгода такое снится.
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714
Konstantin Anisko 17 минут назад
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Вообще не фотошоп, сереписка час назад с приятелем. Пригласил нас с женой и детьми в бассейне поплескаться у него на даче по причине жарких выходных...
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2k
PLT LDR 19 минут назад
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Конфеты... до сих пор кайфую от конфет Птичье Молоко... особенно из Польши (где они и появились)... особенно из Торуни. Торунь так же пряничья столица Польши, типа нашей Тулы. Тульские пряники тоже обожаю.

Наверно из самых больших открытий было то, бухать пока бутылка не закончиться не обязательно. Оливки реально хорошо заходят под сухое белое вино. Удовольствие от правильного бокала реально лучше... под каждый вид вина и тип пива есть свой бокал (пилзнеры, боки, эли, стауты, ароматный IPA, бельгийские лямбики и так далее).

При правильном подходе трех дринков (три стопки, три бокала коньяка, три бокала вина или три кружки пива, или трёх коктейлей) вполне достаточно, что бы хорошо провести время и не уйти в говно.
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714
Konstantin Anisko 23 минуты назад
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Истирался фиксатор и эта сволочная шайба начинала вылетать постоянно....
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714
Konstantin Anisko 24 минуты назад
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Он: крем закончился, я выкинут пустые банки.
Она: О, НЕЕЕЕТ!
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21k
SerGProS Полчаса назад
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Я бы не удивился, если бы еще добавил: а еще ,не нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл..
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21k
SerGProS Полчаса назад
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Это второй нервный срыв после "Принц Персии".. "Диск не прошел проверку" ,"В приводе нет диска"...
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21k
SerGProS 38 минут назад
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Огуречик, морковка, бамбук. Что тут такого?
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4k
Дмитрий Григорьев 42 минуты назад
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Надену.
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1k
WasBlind 48 минут назад
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До слёз...
Когда узнал себя...
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21k
SerGProS 52 минуты назад
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У трамвая от такого аж пантограф встал
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21k
SerGProS 54 минуты назад
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Собакен еще норм, а коту точно п3дц
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−51
Лучший Друг Час назад
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Сын маминой подруги или сын директора?
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−51
Лучший Друг Час назад
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Головач Елена?
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−51
Лучший Друг Час назад
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с момента возникновения Казани группа наиболее значительных озер, раскинувшихся в ее окрестностях, стали называться Кабанами в честь объединения племен, представители которых пришли в эти места, скорее всего не ранее второй половины XIII века. Вполне возможно, что озера эти первоначально назывались Кубанскими или Кобанскими, а, может быть, и Команскими или Куманскими. Трансформации «б» в «м» и «у» в «о» и наоборот это не реликт глубокой древности, а живая закономерность татарского языка и не только татарского.
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19k
Виталий Касандров Час назад
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Боюсь это подстава.
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5k
Владимир 2 часа назад
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Семейка стукачей, ток брат нормальный.
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148
volvulus 2 часа назад
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Алкаголик его ломал.
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