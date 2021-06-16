Прождав несколько дней, Рэйчел с мужем Джоном пошла по обочине автострады и действительно нашла изувеченного мёртвого кота. Признав в погибшем животном своего питомца (белая шерсть на животе), супруги решили кремировать кота, чтобы помочь пережить горе своим детям – 10-летней Тее и 7-летнему Реми. Но это не сильно помогло, ведь сын привык спать вместе с Френки и поэтому плакал каждый день.