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Семейство из Англии до сих пор пребывает в шоке от ситуации, которая разворачивалась в последний месяц. Началось всё с того, что любимец детей, 16-летний кот Френки ушёл из дома в конце мая и не вернулся.
Рэйчел Фицсаймонс с супругом и двумя детьми, живущие в небольшой деревне Стреттон, стали волноваться за домашнего любимца. А всё дело в том, что их дом расположен рядом с автомагистралью, на которой нередко сбивают животных.
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Прождав несколько дней, Рэйчел с мужем Джоном пошла по обочине автострады и действительно нашла изувеченного мёртвого кота. Признав в погибшем животном своего питомца (белая шерсть на животе), супруги решили кремировать кота, чтобы помочь пережить горе своим детям – 10-летней Тее и 7-летнему Реми. Но это не сильно помогло, ведь сын привык спать вместе с Френки и поэтому плакал каждый день.
Через 22 дня после исчезновения кота семья услышала знакомое мяуканье на улице. Все выбежали во двор и увидели исхудавшего, но живого любимца семьи. Маленький Реми всё время плакал и переспрашивал: "Он настоящий?"
Рэйчел рассказала, что это был один из самых счастливых моментов в жизни семьи. Кота отвезли к ветеринару, и тот сделал заключение, что животное в полном порядке.
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