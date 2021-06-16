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Сообщество Без кота и жизнь не та 906 постов • 383 подписчика подписаться
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Семья кремировала любимого кота, но через несколько дней знакомое "мяу" послышалось за дверью

Семья кремировала любимого кота, но через несколько дней знакомое "мяу" послышалось за дверью (6 фото)

Автор:
16 июня 2021 23:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: англия   животные   кот   кремация   пропажа   семья   
409
6
Семейство из Англии до сих пор пребывает в шоке от ситуации, которая разворачивалась в последний месяц. Началось всё с того, что любимец детей, 16-летний кот Френки ушёл из дома в конце мая и не вернулся.
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Метки: англия   животные   кот   кремация   пропажа   семья   
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9  комментариев
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4k
au3 45 минут назад
вот суки сожгли незнакомого кота . ..
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Пополь Вух 4 минуты назад
Ясно, в общем.
Нашли кота-двойника, что бы успокоить ребёнка.
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11k
Евгений 15 минут назад
Там нет рядом с их деревней старого индейского кладбища, случайно?
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12k
Паша Эмильевич 17 минут назад
Как то, лет десять назад, нам с женой надо было уехать на пару недель. Ну и оставили свою рыжую Алису родителям. Та, через пару дней, сиганула из окна ( благо третий этаж) и растворилась в ночи... Искали ее трое суток. Мама развесила по под'ездам соседних домов объявления, мол пропала рыжая кошка, вознаграждение и т.д...
Одного рыжего бродячего кота приносили четыре раза. Мама его кормила и выпускала назад на улицу. Так тому так понравилось, что он ещё потом сам много раз приходил под квартиру и орал.
ЗЫ Алиса нашлась в подвале соседнего дома и до сих пор живёт у нас.
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17k
Robin Hood Полчаса назад
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67k
Фома Полчаса назад
Я знаю книгу и фильм по ней, похожая ситуация
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Может у кота был брат-близнец?
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2k
Гюрза 37 минут назад
На последнем фото явно видно отношение кота ко всему произошедшему...
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