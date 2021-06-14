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15 сбивающих с толку снимков, и они действительно странные

15 сбивающих с толку снимков, и они действительно странные (16 фото)

Автор:
14 июня 2021 22:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сбивающая   Система   Странные   Толк   действительно   недоумение   снимки   
1793
16

Иногда кажется, что мир вокруг отлично упорядочен. Но вот нам попадается очередная нелепость, и система летит ко всем чертям. В этом посте представлены фотографии, которые заставят вас почесать в недоумении затылок.

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Метки: Сбивающая   Система   Странные   Толк   действительно   недоумение   снимки   
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17k
Сталкер 2 часа назад


На всех дорогах планеты.

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507
Игорь Меншиков Час назад
Это для того чтоб поспорить кто дальше поссыт?
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17k
Сталкер 2 часа назад
Так вот ты какая, сикарака.


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Сталкер 2 часа назад
Чё сразу – замышляют?! А корм как покупать?!

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