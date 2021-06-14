15 сбивающих с толку снимков, и они действительно странные

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Иногда кажется, что мир вокруг отлично упорядочен. Но вот нам попадается очередная нелепость, и система летит ко всем чертям. В этом посте представлены фотографии, которые заставят вас почесать в недоумении затылок.
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