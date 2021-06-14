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Драники картофельные с луком

Драники картофельные с луком (2 фото)

Автор:
14 июня 2021 17:43
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: драники   еда   картошка   рецепты   
407
2
Как правильно готовить «тесто» драников картофельных с луком?

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Метки: драники   еда   картошка   рецепты   
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8  комментариев
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−163
Владимир Смирнов 3 часа назад
на работе... (я не все время занимался программированием, ранее я работал на автосерисе, моя с пециальность была снимать закисшие тормоза и при этом их не сломать)

Вован, будешь с нами пять капель?

(ну во первых, не пять капель, а два литра самогона с карбитом)
не пацаны.. без меня

(я дома 100 гр холодной водочки из советских запасов и драники с мясом и без лука)
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449
Сергей Ковалев 2 часа назад
Классика не предусматривает муку,но всем постам с рецептами ставлю+. Может и найдутся любители и на ваш рецепт
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−163
Владимир Смирнов 3 часа назад
чтобы вкусно поесть драников
нужно весь день! (желательно на морозе) поработать
потом придти домой и вот тогда
вы сможете вкусно поужинать
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384
Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
Пардон, это не драники..., а пирожоки с капустой - мои любимые...
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−163
Владимир Смирнов 3 часа назад
чтобы откушать настоящих драников
нужно вырастить картафан, и попаствить коровку
да... вот так все сложно )))
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−163
Владимир Смирнов 3 часа назад
на фото это не драники
я меньше вешу чем я драников в год съедаю

(и то я это себя сдерживаю)

правильные драники
самое главное
никаких комбайнов кухонных... встать в 5 утра и начистить вдеро картошки

вот это правильные драники

второ И САМОЕ ГЛАВНОЕ никакого лука

третий момент
сами если картофан не выращиваете, нужно взять крахмальный у сябров

нежно не полениться у купить у бабушки кувшин сметанки

мясо можно, но никакого лука!!!!

вот тогда вы поели драников!!!!!!!!!

я иногда для своих людей для своей семьи иногда их балую драниками

и в итоге... когда все организовал, все сделал...
увидел, что все налопались (это очень приятно)
а соам то ты об этих драниках почти год мечтал... а все есть не хочется... где тут кровать?
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1k
Евгений Кондратьев 3 часа назад
Там апокалипсис у людей- а вы все о пирожках
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