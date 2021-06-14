Драники картофельные с луком

На этот счет существует немало разных версий. Многие считают, что для драников вообще не нужно ничего, кроме соли, масла для жарки и собственно картошки. Этот подход вполне оправдан, особенно если речь идет о сортах с высоким содержанием крахмала, который без проблем скрепит измельченную массу. Дополнить такое простое блюдо можно грибным или чесночным соусом. Предлагаемый же нами рецепт драников картофельных с луком — более «богатый»: вкус блюда получается насыщенным, пикантным. Попробуйте!



ИНГРЕДИЕНТЫ

8–10 средних картофелин

1 средняя луковица

2–3 ст. л. муки

растительное масло

соль, свежемолотый черный перец

сметана для подачи



ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Приготовьте тесто для картофельных драников. Мелко нарежьте репчатый лук. Разогрейте в небольшой сковородке 1 ст. л. растительного масла и потушите его до мягкости (2–3 мин).

Шаг 2

Очистите картофель вымойте клубни и натрите на крупной терке. Добавьте подготовленный лук, муку, посолите, приправьте перцем и перемешайте. Картофельная масса для драников готова.

Шаг 3