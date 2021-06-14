Драники картофельные с луком

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Как правильно готовить «тесто» драников картофельных с луком?
На этот счет существует немало разных версий. Многие считают, что для драников вообще не нужно ничего, кроме соли, масла для жарки и собственно картошки. Этот подход вполне оправдан, особенно если речь идет о сортах с высоким содержанием крахмала, который без проблем скрепит измельченную массу. Дополнить такое простое блюдо можно грибным или чесночным соусом. Предлагаемый же нами рецепт драников картофельных с луком — более «богатый»: вкус блюда получается насыщенным, пикантным. Попробуйте!
ИНГРЕДИЕНТЫ
8–10 средних картофелин
1 средняя луковица
2–3 ст. л. муки
растительное масло
соль, свежемолотый черный перец
сметана для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Приготовьте тесто для картофельных драников. Мелко нарежьте репчатый лук. Разогрейте в небольшой сковородке 1 ст. л. растительного масла и потушите его до мягкости (2–3 мин).
Шаг 2
Очистите картофель вымойте клубни и натрите на крупной терке. Добавьте подготовленный лук, муку, посолите, приправьте перцем и перемешайте. Картофельная масса для драников готова.
Шаг 3
ИНГРЕДИЕНТЫ
8–10 средних картофелин
1 средняя луковица
2–3 ст. л. муки
растительное масло
соль, свежемолотый черный перец
сметана для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Приготовьте тесто для картофельных драников. Мелко нарежьте репчатый лук. Разогрейте в небольшой сковородке 1 ст. л. растительного масла и потушите его до мягкости (2–3 мин).
Шаг 2
Очистите картофель вымойте клубни и натрите на крупной терке. Добавьте подготовленный лук, муку, посолите, приправьте перцем и перемешайте. Картофельная масса для драников готова.
Шаг 3
Картофельную массу выкладывайте большой столовой ложкой на сковородку с сильно разогретым растительным маслом и жарьте драники на среднем огне под крышкой, по 4–5 мин. с каждой стороны.
Шаг 4
Готовые картофельные драники выкладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, для удаления излишков масла, а потом перекладывайте на подогретые тарелки. Отдельно подайте сметану.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы драники картофельные с луком стали еще более ароматными, подмешайте в массу мелко нарезанный и обжаренный до золотисто-коричневой корочки сырокопченый бекон.
КСТАТИ
Драники картофельные с луком можно приготовить и без муки. Для этого натрите клубни на мелкой терке, посолите и оставьте на 15 минут. Затем откиньте на дуршлаг и весь сок отожмите. Выделившийся крахмал соберите и добавьте к картофельной массе.
Шаг 4
Готовые картофельные драники выкладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, для удаления излишков масла, а потом перекладывайте на подогретые тарелки. Отдельно подайте сметану.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы драники картофельные с луком стали еще более ароматными, подмешайте в массу мелко нарезанный и обжаренный до золотисто-коричневой корочки сырокопченый бекон.
КСТАТИ
Драники картофельные с луком можно приготовить и без муки. Для этого натрите клубни на мелкой терке, посолите и оставьте на 15 минут. Затем откиньте на дуршлаг и весь сок отожмите. Выделившийся крахмал соберите и добавьте к картофельной массе.
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Вован, будешь с нами пять капель?
(ну во первых, не пять капель, а два литра самогона с карбитом)
не пацаны.. без меня
(я дома 100 гр холодной водочки из советских запасов и драники с мясом и без лука)
нужно весь день! (желательно на морозе) поработать
потом придти домой и вот тогда
вы сможете вкусно поужинать
нужно вырастить картафан, и попаствить коровку
да... вот так все сложно )))
я меньше вешу чем я драников в год съедаю
(и то я это себя сдерживаю)
правильные драники
самое главное
никаких комбайнов кухонных... встать в 5 утра и начистить вдеро картошки
вот это правильные драники
второ И САМОЕ ГЛАВНОЕ никакого лука
третий момент
сами если картофан не выращиваете, нужно взять крахмальный у сябров
нежно не полениться у купить у бабушки кувшин сметанки
мясо можно, но никакого лука!!!!
вот тогда вы поели драников!!!!!!!!!
я иногда для своих людей для своей семьи иногда их балую драниками
и в итоге... когда все организовал, все сделал...
увидел, что все налопались (это очень приятно)
а соам то ты об этих драниках почти год мечтал... а все есть не хочется... где тут кровать?