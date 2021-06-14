Взрыв на заправке в Новосибирске

FISHKINET
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр Элементы космического корабля в метеорите: правда или фейк? Элементы космического корабля в метеорите: правда или фейк? Жертвенный близнец: шокирующие обычаи хантов и манси Жертвенный близнец: шокирующие обычаи хантов и манси Ахуитцотль: порождение фантазии древних или реальное чудовище? Ахуитцотль: порождение фантазии древних или реальное чудовище? Калейдоскоп прикольных картинок, мемов, скринов и тезисов из нашей повседневности Калейдоскоп прикольных картинок, мемов, скринов и тезисов из нашей... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 25 трогательных фотографий, которые напомнят вам, что в мире еще есть хорошее 25 трогательных фотографий, которые напомнят вам, что в мире еще... Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как... Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра Забавные фотографии со съемочных площадок известных фильмов Забавные фотографии со съемочных площадок известных фильмов Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату выхода игры Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату... Звезда НХЛ Панарин душевно проводит отпуск в родном селе в Челябинской области Звезда НХЛ Панарин душевно проводит отпуск в родном селе в... 20 картинок с запахом, который вы пронесете через всю жизнь 20 картинок с запахом, который вы пронесете через всю жизнь Российские моряки спасли собаку, которая провела неделю на айсберге Российские моряки спасли собаку, которая провела неделю на айсберге Девушки и радий: история живых мертвецов Девушки и радий: история живых мертвецов Омич облил зеленкой управляющую кафе из-за невыплаченной зарплаты Омич облил зеленкой управляющую кафе из-за невыплаченной зарплаты Стамбульский кот Томбили Стамбульский кот Томбили Черно-белая иллюзия: как выглядит ЧБКафе, «нарисованная» кофейня в Петербурге Черно-белая иллюзия: как выглядит ЧБКафе, «нарисованная» кофейня в...
Взрыв на заправке в Новосибирске

Взрыв на заправке в Новосибирске (4 видео)

Автор:
14 июня 2021 16:32
Метки: взрыв   заправка   пожар   
1177
4
Крупный пожар, сопровождаемый хлопками, произошёл неподалёку от Гусинобродского шоссе на газовой АЗС.
К месту стягиваются пожарные. Подробности уточняются.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: взрыв   заправка   пожар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
34
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Слепой Пью 9 часов назад
Вот такой бачок ракетой прилетел... там метров 400-500.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
42
ann Полчаса назад
Ужасное зрелище!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pashuta 7 часов назад
Крупный пожар, сопровождаемый хлопками.... Херасе "хлопки"!!
Что тогда у них взрывом называется??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
457
Сергей Ковалев 7 часов назад
По противопожарным требованиям расстояние от самого близкого из сооружений АЗС до ближайших жилых и общественных зданий должно быть от 25 до 80 метров в зависимости от типов заправок и наличия определенного оборудования. И что то кажется,что там расстояние куда меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 8 часов назад
Так, короче, газовые заправки надо запретить, все ужесточить и под контроль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
457
Сергей Ковалев Борис Карабанов 7 часов назад
Вы можете конкретно описать процесс запрета и реакцию людей.Ладно-вы погорячились,а теперь в двух словах опишите "ужесточить и под контроль" Как это будет выглядеть с вашей точки зрения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
677
a_komolow 8 часов назад
Сейчас начнутся проверки и поиск стрелочника!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Вася 8 часов назад
это с чурками не связано случаем ? может мосты сжигают и заодно отвлекают ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Опаньки 9 часов назад
ЭПИЧНО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алеksей 9 часов назад
вот это я понимаю операторы: не тебе всяких визгливых омайгадов, и, главное! камеру в сторону не отвели в самый момент ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
doker 9 часов назад
Алёшина "ушли", но его дело ещё долго жить будет.
Что поделаешь, бизнесмену дешевле взятку дать инспектору, чем исправить нарушения.
Одни дают, другие берут. А оплачиваем мы.

Но, после каждого случая начинают, типа, работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx 10 часов назад
Называется "огненный шар"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ваня панкин 10 часов назад
яркий образчик, где и как строят автозаправки... в союзе заправку строили как правило за городом или не ближе 200-х метров от жилых строений...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Михаил 10 часов назад
[мат], теперь бензин подорожает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Patmaz 10 часов назад
"ВСПЫШКА СПРАВА!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Слепой Пью 10 часов назад
Заправка газовая, сначала просто загорелась, потом ё..... Был дома (2.5 км), думал, на полигоне военного училища курсанты воюют, взрывы были нехилые. Журнашлюх и аффтырь их хлопками назвали. От одного такого хлопка газовая емкость усвистала через лог (хорошо, не в дом напротив!) на улицу Лазурную. По иронии судьбы там при дороге тоже АЗС (бензиновая), емкость снесла рекламу ее и перелетела дорогу - никто не ехал, к счастью. Остановилась у блока киосков, подожгла вроде машину на остановке автобусной. Пострадавших при взрывах (длились они с полчаса) сначала было два, потом сообщили про четырех, позже цифра дошла до 16 - не знаю, правда или брехня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
−166
Владимир Смирнов 10 часов назад
ну теперь понимаете, что если заправка рядом с жилыми домами, то это сын губера потроил? ну ему можно... )))

в моём районе, где я живу, и где гуляю с ребянком, 8 АЗС по периметру

ну одна ладно на отщибе,но 7 рядом с домами (мнее 300 метров)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? В Ухане несколько человек попали в больницу после взрыва в канализации В Ухане несколько человек попали в больницу после взрыва в канализации Ведутся взрывные работы Ведутся взрывные работы Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом Опасный транспорт: как горит электросамокат Опасный транспорт: как горит электросамокат В США кошка пожертвовала одной из девяти жизней, чтобы спастись из горящего здания В США кошка пожертвовала одной из девяти жизней, чтобы спастись из горящего здания
Дмитрий Данилов

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7495



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
В Костроме прохожие героически спасли детей из горящей квартиры
1
60
В Костроме прохожие героически спасли детей из горящей квартиры
﻿
Набирающие популярность
Китаянка из книги Гиннеса считает ресницы подарком Будды
0
4
Китаянка из книги Гиннеса считает ресницы подарком Будды
Женщина из ЮАР утверждает, что родила сразу десятерых
2
19
Женщина из ЮАР утверждает, что родила сразу десятерых
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
8
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#картинки#фотографии#животные#Россия#позитив#сатира#музыка#футбол#прикол
#Юмор#история#люди#сша#кино#приколы#спорт#великобритания#Евро-2020#сарказм.
#СССР#фото#факты#подборка#комментарии#птицы#интересное#ретро#война

На что жалуетесь?

Вернуться