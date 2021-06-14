Взрыв на заправке в Новосибирске

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Крупный пожар, сопровождаемый хлопками, произошёл неподалёку от Гусинобродского шоссе на газовой АЗС.
К месту стягиваются пожарные. Подробности уточняются.
К месту стягиваются пожарные. Подробности уточняются.
Авторский пост
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Что тогда у них взрывом называется??
Что поделаешь, бизнесмену дешевле взятку дать инспектору, чем исправить нарушения.
Одни дают, другие берут. А оплачиваем мы.
Но, после каждого случая начинают, типа, работать.
У Вас машина то есть, или Вы просто прикалываетесь?
Машины нет уже лет 13. За ненадобностью.
Моя мама живет в 25-м доме, а заправка была против 19-го, пламя до маминой лоджии достало, у нее квартира торцевая, остальные окна во двор. А я на Плющихинском, грохот хорошо слышал.
в моём районе, где я живу, и где гуляю с ребянком, 8 АЗС по периметру
ну одна ладно на отщибе,но 7 рядом с домами (мнее 300 метров)