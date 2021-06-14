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25 трогательных фотографий, которые напомнят вам, что в мире еще есть хорошее

25 трогательных фотографий, которые напомнят вам, что в мире еще есть хорошее (26 фото)

Автор:
14 июня 2021 11:40
Сообщество : Картинка дня
Метки: добрые истории   добрые картинки   добрый пост   мир вокруг нас   трогательные истории   трогательные фото   
1780
26
Улыбнитесь новому дню. А эти фотографии помогут вам поддержать хорошее настроение.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: добрые истории   добрые картинки   добрый пост   мир вокруг нас   трогательные истории   трогательные фото   
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11k
Bill Полчаса назад
может, она хочет убедиться что ты точно ушел
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1k
Светлана 11 минут назад
Спасибо за доброту и милоту!
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10k
Сергей 12 минут назад
Купить племяннику ланчбокс было бы лучше
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286
Елена Букреева 57 минут назад
Дедуля с щенком тронул, прям до слез.
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