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Улыбнитесь новому дню. А эти фотографии помогут вам поддержать хорошее настроение.
1. Отец-иммигрант вернулся в книжный магазин, где он учил английский 60 лет назад, чтобы купить новый роман своего сына
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2. Игрок НФЛ помогает женщине в инвалидной коляске в аэропорту, потому что рядом не оказалось ответственных за это сотрудников
3. Офицер полиции помогает мужчине завязать галстук перед собеседованием о приеме на работу
4. Этот парень прикрыл девушку от огня во время стрельбы в Лас-Вегасе. Недавно он сделал ей предложение, и она сказала «да». Свадьба назначена на это лето
5. У мужика такая работа, что он не имеет возможности находиться рядом со своим ребенком на его выпускном, но он с ним на связи (из космоса)
7. Мужчине нужна была почка. Донором стал его одноклассник, с которым они не виделись 50 лет
9. Полковник американских ВВС всю жизнь искал свою биологическую мать-японку. Он нашел ее и узнал, что она назвала свой ресторан в его честь
11. "Мы вместе уже 7 лет и она каждое утро выходит, чтобы проводить меня на работу. Я по-прежнему без ума от этой женщины"
12. "Моя подруга навестила могилу своей матери, а потом решила остаться и почистить все фотографии детей на памятниках, какие смогла найти"
14. В Колумбии пес, увидев, как люди платят наличными за печенье, начал приходить к прилавку с листиком в зубах и предлагать его продавцу. Персонал магазина решил поддержать игру и теперь пес приходит за покупками каждый день
15. "800 дней с момента постановки диагноза... Мой 7-летний ребенок только что прошел последний сеанс химиотерапии"
16. Игроки национальной сборной Туниса по футболу последние два дружеских матча провели во время поста. У них была договоренность, что в какой-то момент вратарь команды противника дает им возможность попить воды и немного подкрепиться
17. 102-летний мужчина, переживший Холокост, впервые видит своего племянника. Он был уверен, что все родственники погибли во время Второй мировой войны
18. "Я отвела своего нового щенка в дом престарелых по соседству. Он мгновенно нашел себе там лучшего друга"
19. "Мне было интересно, почему в собачьем парке, куда я хожу, так много теннисных мячей. А это в память о собаке, которая любила гоняться здесь за мячиком"
20. 4 мая в Нидерландах отмечается Национальный день памяти тех, кто погиб во Второй мировой войне. В 8 часов вечера соблюдаются 2 минуты молчания. Останавливается все - поезда, трамваи и люди
22. "Наш кот. Слева - каким мы нашли его на улице в августе 2017-го, справа - какой он сейчас"
23. "Я отправилась на прогулку по пешеходной тропе со своей собакой, и она сильно порезала лапы. Нам на помощь приехал мой друг, отыскал нас на маршруте и всю дорогу нес собаку на руках"
24. "Моего племянника дразнили в школе из-за "девчачьего" ланчбокса. Я решил поддержать его, купил себе точно такой же и ношу его с собой в свой консервативный офис. Не бойтесь отличаться"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: добрые истории добрые картинки добрый пост мир вокруг нас трогательные истории трогательные фото
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