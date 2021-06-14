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Лотерея - это налог на глупость

Лотерея - это налог на глупость (2 фото)

Автор:
14 июня 2021 09:55
Метки: Вакцина   Прививка   Сергей Собянин   глупость   лотерея   машина   розыгрыш   
426
2
А обиднее всего, наверное, тем, кто уже поставил прививку и упустил свой шанс выиграть машину...

Источник:

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Метки: Вакцина   Прививка   Сергей Собянин   глупость   лотерея   машина   розыгрыш   
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20k
Matrosskin 7 часов назад
Пожалуй, подожду ещё. Когда уже на пункте вакцинации будут ключи от квартиры новенькой выдавать. Шутка.
А вообще - так то свинство в полный рост. Кто-то сделал в самом начале - проявил сознательность. Но ему традиционную залупу на воротник. Зато тем кто тянет до последнего - приз (я не питаю иллюзий насчёт розыгрыша, наверняка будущий "победитель" уже известен). Но где логика ? и что вот опять за говно - "в Москве " ? За МКАДом снова жизни нет ?
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794
Татьяна Юсова 5 часов назад
Автор, вы как-то определитесь - или это глупость, или обидно.
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7k
Maddy8 5 часов назад
Почему нет? Давайте в каждом городе России, почему только Москва? И реально разыграть и показать победителей.
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3k
Пополь Вух 5 часов назад
Дайте два!

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3k
Пополь Вух 6 часов назад
Европейская база данных о побочках и смертях после вакцинации, выпустила новый отчёт.

В их отчете до 5 июня 2021 года перечислено 13.867 смертей и 1.354.336 травм в результате инъекции четырех экспериментальных вакцин от COVID-19

Из общего числа зарегистрированных травм, 683 688 тяжёлые.

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49
Javier Пополь Вух 5 часов назад
А теперь статистику по смертям от ковида?
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13k
Роберт Шекли 6 часов назад
Больше толку будет, если разыграют бесплатное место на кладбище среди непривитых
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10k
кира 7 часов назад
Что-то это сильно напоминает лохотрон.
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1k
Александр Сергеевич 7 часов назад
Победителями этой "лотореи" станут знакомые или родственники Московских чиновников.
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9k
Шурум-бурум 7 часов назад
кстати, Михаил Борисов умер от короны в 2020году...
з.ы. это тот, кто не Пореченков на фотках
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17k
Олег 7 часов назад
Судя по подборке картинок, каша у автора в голове знатная...
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4k
Денис Колосов 8 часов назад
В Данном случае - она бесплатна..
А колеблющихся подтолкнет к вакцинированию.
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