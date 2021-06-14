Лотерея - это налог на глупость

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А вообще - так то свинство в полный рост. Кто-то сделал в самом начале - проявил сознательность. Но ему традиционную залупу на воротник. Зато тем кто тянет до последнего - приз (я не питаю иллюзий насчёт розыгрыша, наверняка будущий "победитель" уже известен). Но где логика ? и что вот опять за говно - "в Москве " ? За МКАДом снова жизни нет ?
В их отчете до 5 июня 2021 года перечислено 13.867 смертей и 1.354.336 травм в результате инъекции четырех экспериментальных вакцин от COVID-19
Из общего числа зарегистрированных травм, 683 688 тяжёлые.
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В РОССИИ:
1. В Красноярске мужчина умер сразу после получения вакцины «Спутник V» по дороге домой:
2. В Набережных Челнах женщина умерла после 2-ой дозы «Спутник V»:
«Мою маму убила прививка от короновируса»: https://m.business-gazeta.ru/news/500417https://m.business-gazeta.ru/news/500417
3. «Вакцина смерти: от вакцинации умер эпидемиолог Евгений Соловьёв, директор Центра качества лекарственных средств Минздрава РФ»: https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/vaktsina-smerti-epidemiolog-favorov-zayavil-o-gibeli-kollegi-posle-privivki-ot-koronavirusa/https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/vaktsina-smerti-epidemiolog-favorov-zayavil-o-gibeli-kollegi-posle-privivki-ot-koronavirusa/
У меня ещё, но движок фишек не даёт разместить больше.
И в сотый раз официальные источники это НЕ телевизор.
Горбатого могила исправит. Мозгов нет и не предвидется.
Хотел написать про то, что важно прививаться и что государству невыгодно умерщвлять свое население, которое платит налоги и производит товары. Но пришел к выводу, что нет смысла: здравомыслящий человек и так все это знает, а дураку - как об стенку горох.
Те же самые доводы против вакцин говорили и раньше, а то и хлеще, но хорошо, что большинство рассуждает здраво и делает все необходимые прививки, пусть даже и с вероятностью осложнений после них
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Ну да, польшинство рассуждает здраво, а профессор Павел Воробьев - не здраво .
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У "государства" дети, недвижимость, капиталы за рубежом.
И продолжают капиталы утекать туда.
Что ему выгодно?
Что "государству" скажут те, кто его за яйца держит, то оно и будет делать.
А у "хозяев денег" проблемы сейчас. Капитализм загибается. У него экзистенциальный кризис.
з.ы. это тот, кто не Пореченков на фотках
А колеблющихся подтолкнет к вакцинированию.
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Где вы там ЛГБТ увидели?
Просто клоуны из цирка стоят в очереди на вакцинацию.
Я даже не сказал, что вы клоун.
> Для людей до 50 лет ковид не более чем ОРВИ, для старшего поколения летальность - десятки %.
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Я слышал эту концепцию. И верил в неё ещё осенью.
Собирался привиться, сразу после того, как привьётся Путин.
Потом узнал много интересного и передумал.
Например, профессор эпидемиолог Игорь Гундаров говорил, что статистика смертности в ковид-больницах резко зависит от дня недели. Смертность падает на 30% в воскресенье и понедельник. Когда врачи уходят на выходные, медикоментозная нагрузка на больных падает, и они меньше мрут.
Сейчас возможно уже сменили протоколы лечения.
> Ну и самое главное, я хочу путешествовать по миру, если вакцинация поможет вернуть свободу перемещения, я на это не задумываясь пойду.
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Я боюсь, вас здесь ждёт облом, даже если привьётесь.
Нам же уже многократно говорили, что вакцина не защищает от заражения.
Она типа облегчает протекание болезни.
К тому же антитела падают, появляются новые штаммы, вакцины наши не везде признаны.
Все их аргументы неоднократно разбивались в ноль. Но им это побоку.
Любые опровержения и они сразу переходят на оскорбления, тыкание, выдумание ярлыков и подобное. Как Вы уже и заметили, это до отвращения типичное поведение подобных индивидов.
Никогда не спорьте с идиотами, своими доводами они опустят вас на свой уровень, а там задавят авторитетом.
Просто для понимания его источников первая же ссылка в гугле (подобных десятки, не только подобные источники. Хотя что это я, наш с Вами оппонент любые источники приемлет, если это популистский канала с донатами) https://gosh100.livejournal.com/tag/Украинаhttps://gosh100.livejournal.com/tag/Украина
Наш оппонент даже не знает что такое РАЕН, видимо с РАН путает или не видит разницы.
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Кстати, тут есть ещё один прикол.