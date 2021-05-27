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Мужчина помог соседу - и вытащил счастливый лотерейный билет

Мужчина помог соседу - и вытащил счастливый лотерейный билет (3 фото)

Автор:
27 мая 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Победитель   взаимовыручка   вознаграждение   доброта   история   карма   лотерея   помощь   
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Житель Северной Каролины с готовностью пришел на помощь соседу, у которого случились проблемы с машиной, и карма очень быстро отблагодарила его за доброту: он стал обладателем лотерейного выигрыша в $100 000.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Победитель   взаимовыручка   вознаграждение   доброта   история   карма   лотерея   помощь   
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2  комментария
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Обычная история. Вот если бы везунчика сосед из-за этого билета замочил и закопал, а его потом собственная жена отравила мухоморами и сбежала в Мексику, где её облапошил местный жиголо....
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8k
DumDum Час назад
Обычно, конечно, победители лотерей не могут вспомнить ни одного доброго дела в своём прошлом...
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