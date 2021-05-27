Мужчина помог соседу - и вытащил счастливый лотерейный билет

Один из двух билетов, билет мгновенной лотереи Millioner Maker, оказался для Маккорристера счастливым. "Я посмотрел в билет и увидел сумму в $100 000, - рассказывает счастливчик. - Я просто смотрел на него в ступоре, пытаясь убедить себя, что глаза меня не обманывают. Я показал билет приятелю, и мы поехали домой. Он всю дорогу поздравлял меня".

По словам Маккорристера, он собирается потратить часть денег на покупку автомобиля Subaru WRX. Что же касается остальных, победитель признается: "Понятия не имею, что с ними делать".

Маккорристер уже связался с организаторами лотереи, и те подтвердили его выигрыш. Однако, по собственному признанию мужчины, он до сих пор не верит, что все случившееся - правда. "Я в шоке, - признается он. - Просто невероятно. Пожалуй, нам с женой надо сходить в отличный ресторан и отметить это дело чем-нибудь потрясающе вкусным".