Мужчина помог соседу - и вытащил счастливый лотерейный билет

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Житель Северной Каролины с готовностью пришел на помощь соседу, у которого случились проблемы с машиной, и карма очень быстро отблагодарила его за доброту: он стал обладателем лотерейного выигрыша в $100 000.
Житель Северной Каролине на своем опыте убедился, что помощь людям может приносить неплохой доход. Он оказал помощь соседу - и в результате сорвал джекпот в лотерее, выиграв $100 000.
Рональд Маккорристер из Сильвы, Северная Каролина, помогал соседу с ремонтом автомашины, и в процессе ремонта им потребовалось съездить на заправку. "Нам нужен был бензин, - рассказал Маккорристер. - За рулем был сосед, и он привез меня на заправку, на которой я обычно не бываю. Там-то я и купил пару лотерейных билетов".
Рональд Маккорристер из Сильвы, Северная Каролина, помогал соседу с ремонтом автомашины, и в процессе ремонта им потребовалось съездить на заправку. "Нам нужен был бензин, - рассказал Маккорристер. - За рулем был сосед, и он привез меня на заправку, на которой я обычно не бываю. Там-то я и купил пару лотерейных билетов".
Один из двух билетов, билет мгновенной лотереи Millioner Maker, оказался для Маккорристера счастливым. "Я посмотрел в билет и увидел сумму в $100 000, - рассказывает счастливчик. - Я просто смотрел на него в ступоре, пытаясь убедить себя, что глаза меня не обманывают. Я показал билет приятелю, и мы поехали домой. Он всю дорогу поздравлял меня".
По словам Маккорристера, он собирается потратить часть денег на покупку автомобиля Subaru WRX. Что же касается остальных, победитель признается: "Понятия не имею, что с ними делать".
Маккорристер уже связался с организаторами лотереи, и те подтвердили его выигрыш. Однако, по собственному признанию мужчины, он до сих пор не верит, что все случившееся - правда. "Я в шоке, - признается он. - Просто невероятно. Пожалуй, нам с женой надо сходить в отличный ресторан и отметить это дело чем-нибудь потрясающе вкусным".
По словам Маккорристера, он собирается потратить часть денег на покупку автомобиля Subaru WRX. Что же касается остальных, победитель признается: "Понятия не имею, что с ними делать".
Маккорристер уже связался с организаторами лотереи, и те подтвердили его выигрыш. Однако, по собственному признанию мужчины, он до сих пор не верит, что все случившееся - правда. "Я в шоке, - признается он. - Просто невероятно. Пожалуй, нам с женой надо сходить в отличный ресторан и отметить это дело чем-нибудь потрясающе вкусным".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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