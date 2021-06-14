Стамбульский кот Томбили

FISHKINET
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея "Вы захлебнетесь в собственном дерьме": жена футболиста Семенова жестко отчитала критикующих мужа "Вы захлебнетесь в собственном дерьме": жена футболиста Семенова... Единственная роль Евгения Леонова, которую актер называл "по-настоящему хорошей" Единственная роль Евгения Леонова, которую актер называл... В Великобритании женщина в суде доказала, что трансгендер — это не биологический пол В Великобритании женщина в суде доказала, что трансгендер — это не... "Индийские вооруженные силы с собственным народом не воюют!" "Индийские вооруженные силы с собственным народом не воюют!" Хорёк: 20 часов сна и 4 часа в режиме кровавого берсеркера. Жизнь диких хорьков выглядит как безумие Хорёк: 20 часов сна и 4 часа в режиме кровавого берсеркера. Жизнь... Самое странное место на планете: почему на Сахалине обычные растения достигают гигантских размеров? Самое странное место на планете: почему на Сахалине обычные... Техногенные катастрофы. ТЦ «Сампун» Техногенные катастрофы. ТЦ «Сампун» Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Весёлые картинки от Warspot: Большая сага о маленьких армиях Весёлые картинки от Warspot: Большая сага о маленьких армиях Незабываемая азербайджанская песня про цыплят, которая прозвучала в "Ну, погоди!" Незабываемая азербайджанская песня про цыплят, которая прозвучала... Дискуссия на американском ТВ о роли США и СССР во Второй мировой войне Дискуссия на американском ТВ о роли США и СССР во Второй мировой войне 15 ошеломляющих фотографий, которые лучше любого Фотошопа 15 ошеломляющих фотографий, которые лучше любого Фотошопа Кто помнит маленького мальчика из СССР? Кто помнит маленького мальчика из СССР? Фотографии, которые сведут вас с ума, пока вы в них не разберетесь Фотографии, которые сведут вас с ума, пока вы в них не разберетесь Россиянам показали, как выглядит внутри атомная подлодка "Князь Владимир" Россиянам показали, как выглядит внутри атомная подлодка "Князь... Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Процессор core i5 2500K, что он может в 2021? Процессор core i5 2500K, что он может в 2021?
Стамбульский кот Томбили

Стамбульский кот Томбили (7 фото)

Автор:
14 июня 2021 06:09
Метки: интересное   кот   памятник   
287
7
В мире существует множество памятников животным, которые заслужили признание людей, совершив отважные поступки или послужив науке. Но есть и зверье, увековеченное в бронзе просто за то, что оно есть и умиляет хозяев и, вообще, всех вокруг. Именно за это и получила персональный монумент в стамбульском районе Зивербей простому беспородному коту Томбили.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересное   кот   памятник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Владимир Час назад
Памятник Балаклавскому коту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vlad 2 часа назад
Очень напомнило - "Таити, Таити, нас и здесь неплохо кормят"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
Чеширри

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

395122



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Осетр: Конец эпохи титанов. История про деградацию носителей чёрной икры и тотальный перелов
2
118
Осетр: Конец эпохи титанов. История про деградацию носителей чёрной икры и тотальный...
﻿
Набирающие популярность
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
0
2
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
Curse of the dead gods: обзор
0
3
Curse of the dead gods: обзор
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
8
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#СССР#фотографии#животные#прикол#позитив#война#заграница#ретро#спорт
#Юмор#картинки#факты#люди#подборка#прошлое#интересное#мемы#футбол#сарказм.
#история#фото#Россия#сатира#комментарии#сша#музыка#приколы#Евро-2020

На что жалуетесь?

Вернуться