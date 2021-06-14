Стамбульский кот Томбили

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В мире существует множество памятников животным, которые заслужили признание людей, совершив отважные поступки или послужив науке. Но есть и зверье, увековеченное в бронзе просто за то, что оно есть и умиляет хозяев и, вообще, всех вокруг. Именно за это и получила персональный монумент в стамбульском районе Зивербей простому беспородному коту Томбили.
В Стамбуле очень много кошек и отношение к этим милым животным здесь особое. Для того чтобы выделиться из десятков тысяч своих собратьев, нужно быть особенной. Именно таким и был Томбили – толстенький полосатый кот с белым животом.
Знаменитым Томбили стал благодаря тому, что ежедневно выходил на улицу и, развалившись как заправский турецкий паша, занимал расслабленную позу на тротуаре, грациозно оперевшись о парапет. Сначала поза кота вызывала восторг жителей переулка Гулеч, потом о ней узнал весь Зивербей, а когда кто-то догадался выложить фото животного в сеть, к Томбили пришла всемирная слава.
Пушистый символ Зивербея превратился в популярный интернет-мем, известный пользователям как «прикольная кошка». Поза Томбили обыгрывается шутниками по-разному – при помощи фотошопа его облачают в римскую тогу, усаживают на диван, за барную стойку, вручают в лапу коктейль или ставят рядом кальян. Все образы, которые может пробудить у наблюдателя кот, перечислить невозможно.
Пушистый символ Зивербея превратился в популярный интернет-мем, известный пользователям как «прикольная кошка». Поза Томбили обыгрывается шутниками по-разному – при помощи фотошопа его облачают в римскую тогу, усаживают на диван, за барную стойку, вручают в лапу коктейль или ставят рядом кальян. Все образы, которые может пробудить у наблюдателя кот, перечислить невозможно.
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Увы, но, за редким исключением, кошачий век недолог и в августе 2016 года переулок Гулеч лишился своего вальяжного маскота. Благодарные горожане не смирились с этим и решили увековечить память Томбили, прославившего район на весь мир. В честь Международного дня животных мэр округа распорядился установить бронзовый памятник коту на его любимом месте в характерной позе.
Небольшой монумент, изображавший Томбили в натуральную величину, стал местной туристической достопримечательностью. Памятник коту даже похищали, правда, злоумышленники были так испуганы резонансом своего поступка, что вскоре подбросили фигуру назад.
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Метки: интересное кот памятник
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