Стамбульский кот Томбили

Знаменитым Томбили стал благодаря тому, что ежедневно выходил на улицу и, развалившись как заправский турецкий паша, занимал расслабленную позу на тротуаре, грациозно оперевшись о парапет. Сначала поза кота вызывала восторг жителей переулка Гулеч, потом о ней узнал весь Зивербей, а когда кто-то догадался выложить фото животного в сеть, к Томбили пришла всемирная слава.



Пушистый символ Зивербея превратился в популярный интернет-мем, известный пользователям как «прикольная кошка». Поза Томбили обыгрывается шутниками по-разному – при помощи фотошопа его облачают в римскую тогу, усаживают на диван, за барную стойку, вручают в лапу коктейль или ставят рядом кальян. Все образы, которые может пробудить у наблюдателя кот, перечислить невозможно.