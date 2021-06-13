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Незабываемая азербайджанская песня про цыплят, которая прозвучала в "Ну, погоди!"

Незабываемая азербайджанская песня про цыплят, которая прозвучала в "Ну, погоди!" (3 фото + 4 видео)

Автор:
13 июня 2021 20:16
Метки: СССР   интересно   музыка   мультфильмы   
504
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4

Подумать только, сколько классных музыкальных номеров стали достоянием нескольких поколений благодаря "Ну, погоди"... Помните этот эпизод, в котором Волк после неудачи в курятнике кричит: "Ну, заяц, кукуреку... погоди!"

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Метки: СССР   интересно   музыка   мультфильмы   
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8  комментариев
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2k
PLT LDR 2 часа назад
Ну и естественно, без этого видео ролика это был бы не полный пост.
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4k
КремлеКот 24 минуты назад
В "Ну, погоди !", во всех сериях, всегда великолепное музыкальное сопровождение.
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7k
Barachek_Obachek Полчаса назад
В мультике - этой песни всего 2 см. Волк что теперь должен Азербайджанские корни искать?
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3k
Горожанин Час назад
Если често, даже забыл - как так смеялся. И азербайджанская песня - ну, просто класс!
Спасибо автору!
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3k
Горожанин Час назад
Что вы меня смешите! Вы совсем что ли!!!
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46k
Albert GER Час назад
Не знаю, но любой турок в Германии знает эту песню. Они говорят шо она турецкая.
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46k
Albert GER Час назад
Не знаю, но любой турок в Германии знает эту песню. Они говорят шо она турецкая.
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