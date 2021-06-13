Подумать только, сколько классных музыкальных номеров стали достоянием нескольких поколений благодаря "Ну, погоди"... Помните этот эпизод, в котором Волк после неудачи в курятнике кричит: "Ну, заяц, кукуреку... погоди!"
Песенка из этого момента навсегда врезалась в память. Даже если вы увидите её текст на языке оригинала, то она наверняка зазвучит в голове!
Cip-cip cücələrim,
Cip-cip, cip-cip cücələrim,
Mənim qəşəng cücələrim,
Tükü ipək cücələrim.
Это, конечно, "Джуджалярим" — "Цыплята" на азербайджанском языке. Милая детская песенка была написана в 1949 году композитором Гамбаром Гусейнли и поэтом Тофиком Муталлибовым. Впервые она прозвучала во Дворце пионеров в Баку ансамблем, который так и назывался — "Джуджалярим".
На весь СССР эта песня прогремела, когда во время проведения декады азербайджанского искусства в Москве её спела талантливая 11-летняя школьница Сугра Багирзаде. Это было в 1959 году:
В интервью Сугра Багирзаде рассказывает: "Это я преподносила цветы первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву и Леониду Брежневу, когда они приезжали в Баку. В 5 классе я уже пела с симфоническим оркестром в Большом театре Москвы, специально из-за меня в Баку приезжали из журнала "Огонёк", чтобы взять интервью".
В 1969 году хит родом из Азербайджана исполнил вокальный квартет "Аккорд":
Все детское население страны полюбило "Джуджалярим", когда мелодия прозвучала в 6-м выпуске "Ну, погоди!" Песенка совершенно замечательная! И вызывающая исключительно добрые ассоциации с детством:
Источник:
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Спасибо автору!
Другой вопрос, что как правило турки понимают азербайджанский, но факт: в Иране персюков- азербайджанцев больше чем собственно в Азербайджане и Турции вместе взятых.
Говорят процентов 30% (Аятолла - азербайджанец и так таки Ахмениджат то же) по моему ощущению 1993-1998 года - ну как минимум 40-50 %.
А и в этом клипе Два моих однокашника. 1-й и 3-й. Блин прям как опять очутился в родной общаге факультетов управления и радиотехники - китайской стены... (10-11-12) Нахватает только длинного Васи, Чивурина - полное будет погружение в эпоху.