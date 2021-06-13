Песенка из этого момента навсегда врезалась в память. Даже если вы увидите её текст на языке оригинала, то она наверняка зазвучит в голове!

Cip-cip cücələrim,

Cip-cip, cip-cip cücələrim,

Mənim qəşəng cücələrim,

Tükü ipək cücələrim.

Это, конечно, "Джуджалярим" — "Цыплята" на азербайджанском языке. Милая детская песенка была написана в 1949 году композитором Гамбаром Гусейнли и поэтом Тофиком Муталлибовым. Впервые она прозвучала во Дворце пионеров в Баку ансамблем, который так и назывался — "Джуджалярим".