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Бородатая неясыть: Разборки за пищевую базу. Как огромные совы устраняют орлов и ястребов

Бородатая неясыть: Разборки за пищевую базу. Как огромные совы устраняют орлов и ястребов (8 фото)

Автор:
13 июня 2021 18:15
Метки: интересно   совы   факты   
431
8

Давным-давно, задолго до появления человечества, между орлами и совами началась война. В течение миллионов лет они сражались друг с другом за превосходство в воздухе, но никто не мог взять верх. Тогда хищные птицы заключили мир и разделили день на две части. Дневная часть суточного цикла досталась орлам и их союзникам, а ночная — совам.

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Метки: интересно   совы   факты   
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Горожанин 3 часа назад
Так и не понял, про кого материал - про сову или брутальненького пил.до.ра
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