Но одна из ночных птах оказалась недовольна договором и решила отобрать день у извечных врагов. Людям она известна под именем бородатая неясыть.

Совы-нонконформисты партизанят на огромных территориях Северного Полушария. Канада, США и Северная Европа целиком контролируются этими угрюмыми бойцами. Россия стоит отдельного упоминания: на территории нашей родины птицы контролируют множество лесных массивов между Белгородом, Магаданом и Владивостоком.