Давным-давно, задолго до появления человечества, между орлами и совами началась война. В течение миллионов лет они сражались друг с другом за превосходство в воздухе, но никто не мог взять верх. Тогда хищные птицы заключили мир и разделили день на две части. Дневная часть суточного цикла досталась орлам и их союзникам, а ночная — совам.
Но одна из ночных птах оказалась недовольна договором и решила отобрать день у извечных врагов. Людям она известна под именем бородатая неясыть.
Совы-нонконформисты партизанят на огромных территориях Северного Полушария. Канада, США и Северная Европа целиком контролируются этими угрюмыми бойцами. Россия стоит отдельного упоминания: на территории нашей родины птицы контролируют множество лесных массивов между Белгородом, Магаданом и Владивостоком.
Чтобы сразиться с дневными хищниками наглости и бесстрашия недостаточно. Бородатая неясыть является одной из крупнейших сов мира: 80 сантиметров роста, 1,5 метра в крыльях — настоящий боец в сверхлёгком (до 1 килограмма) весе. К тому же, серо-бурая мантия-невидимка позволяет навязывать бой когда тебе выгодно, и, в случае необходимости, скрываться среди густых лесов.
Чем же сова так насолила орлам и ястребам? Всё просто — она ворует их пищу! Дерзкий хищник нападает на мелких грызунов и белок средь бела дня, подрывая продуктовую базу своих противников. В своей дневной охоте птица использует проверенную схему своих собратьев: сидишь на веточке, крутишь башкой во все стороны, подмечаешь съедобную животину и аккуратно жамкаешь её когтистыми лапками.
Свою жертву неясыть с растительностью на лице выслеживает не взглядом, но слухом. Её лицо представляет собой один большой локатор. При помощи своего таблоида сова улавливает и локализует даже шорохи мышек в снегу.
К весне Че Гевара птичьего разлива накапливает достаточно сил, чтобы выйти на тропу войны. Самец находит свою самку, верную боевую подругу, что готова прикрыть спину даже в самом безнадёжном бою. Моногамный дуэт рыщет по лесам до тех пор, пока не обнаружит гнездо канюков или ястребов.
Если хозяева гнезда уже обжились и отложили яйца — их потомство ожидает гибель. Бородатые неясыти не церемонятся с извечными врагами и выгоняют несчастных птиц с их законного места жительства. На месте преступления самка откладывает 2-4 яйца и высиживает их в течение месяца.
Она никогда не уходит от гнезда далеко, ведь орлы и ястребы могут отомстить, напав на её детей. Поэтому вся тяжесть пропитания семьи ложиться на крылья отца. Ещё полтора месяца родители будут кормить малышей посменно: маленьким борцам за свободу необходимо много белка и витаминов.
Когда малыши сменят белые подростковые одежды на стандартный боевой камуфляж, родители начнут тренировать их выживанию в лесу. Как правило, дети остаются с родителями до поздней осени, но бедное на дары природы лето может вынудить их задержаться до весны. Так или иначе, молодые и наглые разбойники при первой же возможности выйдут на путь преступлений, дерзости и брутальности.
Источник:
- Для чего некоторые немецке солдаты носили на груди загадочные пластины?
- Куда исчезли сомалийские пираты?
- Пешком на лодке, или Как лондонским лодочникам приходится работать ногами
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- Интересные факты о книгах
Понравилось23