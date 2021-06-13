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Кто помнит маленького мальчика из СССР?

Кто помнит маленького мальчика из СССР? (2 фото)

Автор:
13 июня 2021 13:10
Метки: СССР   дети   интересно   
722
2

Стоило произнести это словосочетание, из нашей памяти тут же выскакивало два десятка куплетов и каждый с законченным сюжетом. Причем все сюжеты были из серии "черный юмор", но нам очень нравились эти истории с Маленьким Мальчиком.

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Метки: СССР   дети   интересно   
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12  комментариев
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15k
Теуш Алексей 2 часа назад
Девочка Лена пошла по малину
И наступила на старую мину.
Я не забуду даже во сне
Её голубые глаза на сосне.
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11k
ss Час назад
Весь размазанный по шине
Мальчик едет на машине.
---
Мальчик подставил к стене табуретку,
Сунул два тоненьких пальца в розетку.
Жаренным мясом запахло в квартире...
Завтра бы мальчику было четыре.
---
Мальчик на полу сидит
Весь от крови розовый,
Папа с ним играет
В Павлика Морозова.
---
Кабель лежал извиваясь змеёй.
Мальчик схватился за кабель рукой.
Папа склонился над кучкой углей...
Где же костюмчик за сорок рублей?!!
---
Девочки в поле цветы собирали.
Рядом мальчишки в индейцев играли.
Маша нагнулась - в жопе топор!
Метко кидает индеец Егор!
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16k
Егор Час назад
Девочка в поле бритву нашла.
- Что это? - дядю спросила она.
Дядя ответил: "Губная гармошка".
Всё шире и шире улыбка у крошки.
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3k
Chuna Час назад
Девочки в поле цветы собирали,
Мальчики рядом в индейцев играли.
Оля нагнулась, а жопе топор,
Метко метает индеец Егор!
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35k
jonnyD Час назад
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Маленький мальчик нашел пистолет
Долго у стенки корячился дед
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4k
RomaXz 2 часа назад
У Гладкова в свое время целое исследование выходило о том, кто и когда сочинял эти стишки, матерные частушки и прочее. Было интересно почитать
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−5
dʎɔvɐн 2 часа назад
Маленький мальчик со сломанной ножкой.
Супчик хлебал алюминевой ложкой.
Мать умиленно смотрела на сына.
Когда же ты сдохнешь хромая скотина.
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318
сеньор Леонсио 2 часа назад
Маленький мальчик АГС не находил,он пулемёт находил!
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