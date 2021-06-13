Кто помнит маленького мальчика из СССР?

Стоило произнести это словосочетание, из нашей памяти тут же выскакивало два десятка куплетов и каждый с законченным сюжетом. Причем все сюжеты были из серии "черный юмор", но нам очень нравились эти истории с Маленьким Мальчиком.
Вроде нас нещадно воспитывали со всех сторон примерному поведению и правильному мышлению, однако мы упорно рассказывали друг-другу услышанный новый куплет про Маленького Мальчика и весело смеялись. Многие куплеты за эти годы позабылись, но и те, что помню очень красноречивы:
Маленький мальчик по стройке гулял,
В бочку с бензином случайно упал.
Только он, бедненький высунул нос -
Добренький дядя спичку поднес.
Маленький мальчик на стройке гулял,
Бешенный кран там плиту поднимал
Сверху упала плита тонн на триста
И получился «Завтрак туриста»
Маленький мальчик по стройке гулял.
Кнопочки разные он нажимал
Четко сработал отлаженный пресс,
Тепленький блинчик упал под навес.
Маленький мальчик по стройке гулял,
Сзади к нему подъезжал самосвал.
Hа стройке не слышно ни крика, ни стона,
Только сандали торчат из бетона!
Маленький мальчик нашёл кимоно,
Пару приёмов он взял из кино.
С криком кия!!! и ударом ноги,
Папины ......... стекли в сапоги.
Маленький мальчик в зверинец пришел,
К клетке с тигрицей он подошел,
Руку просунул, сказал ей: « Привет»,
Был у тигрицы вкусный обед.
Маленький мальчик «лимонку» нашел.
С этой игрушкой он в школу пошел,
Выбило взрывом дверь в кабинете,
Мяса кусочки лежат на паркете.
Маленький мальчик за сливой полез,
Сторож Петрович достал свой обрез.
Выстрел раздался и сторож упал...
Мальчика сзади отец прикрывал!
Маленький Мальчик по крыше гулял.
Кончилась крыша, мальчик упал.
В воздухе сделал красивое сальто.
Долго его соскребали с асфальта.
Маленький Мальчик в подвале бродил,
Разные краники сдуру крутил,
Мощный фонтан и крутой кипяток
Вынесли сваренный мяса кусок.
Маленький мальчик по стройке гулял,
Что б так украсть он упорно искал.
Гулко ударил в затылок кирпич:
Метко кидает наш сторож Кузьмич.
Маленький мальчик рыбу ловил,
Мимо него проплывал крокодил:
Долго кряхтел крокодил-старичок:
В попе застрял пионерский значок
Маленький мальчик сидел и удил,
Мимо большой проплывал крокодил.
Хрустнули кости в могучей руке…
Труп крокодила плывет по реке.
Маленький мальчик в речке купался
Возле него аллигатор плескался
Странно, но целым уплыл крокодил
Сытым мальчонка, наверное, был.
Маленький мальчик на лифте катался.
Всё хорошо, только трос оборвался
Роется мама в кучке костей.
"Где же кроссовки за сорок рублей?!"
Маленький мальчик нейтронную бомбу нашел,
Сунул в портфельчик и в школу пошел.
Долго смеялся потом педсовет:
Школа цела, а учащихся нет
Маленький мальчик бритву нашёл.
«Что это?» – он у папы спросил.
Папа ответил: – «Губная гармошка».
Все шире и шире улыбка у крошки.
Маленький мальчик на крыше сидел,
Солнечный лучик ему голову грел,
Треснули доски, хрустнули кости,
Нет не поедет он к бабушке в гости
Маленький мальчик нашел пулемет —
Больше в деревне никто не живет.
Охает старая бабка Матрена,
Но на нее не хватило патрона.
Маленький мальчик, погнавшись за мухой,
Резко столкнулся с соседкой-стаpухой.
Уши отоpваны напрочь у ребёнка
Злая попалась ему стаpушонка...
Маленький мальчик конфету сосал,
Сзади подъехал к нему самосвал…
Следующим утром писали газеты:
Мальчик погиб, подавившись конфетой.
Маленький мальчик зенитку нашел,-
ТУ-104 до Москвы не дошел.
Маленький мальчик по крыше гулял,
Маленький мальчик с крыши упал,
Долго смеялись собаки и кошки...
Как шевелятся глаза у лепешки!
Маленький мальчик играл в водолаза,
Смело ныряя на дно унитаза,
Добрая тетя нажала педаль...
Мальчик умчался в вонючую даль!
Маленький мальчик за вишней полез,
Дед Афанасий схватил свой обрез,
Выстрел раздался, сдавленный крик,
"Сорок второй!"- усмехнулся старик.
Маленький мальчик нашел ананас,
Им оказался немецкий фугас
Надо почистить, прежде чем есть,
Челюсть нашли километров за шесть.
Маленький мальчик залез в холодильник,
Маленькой ножкой нажал на рубильник,
Быстро замёрзли сопли в носу,
Нет, не доел он свою колбасу!
Видимо из чувства справедливости чуть позже появились такие же куплеты про девочек
Девочка в поле играться пошла,
Девочка в поле гранату нашла.
"Дерни колечко" - ей дядя сказал...
Долго над полем бантик летал.
А так же про дедушку садиста
Все эти стишки передавались устно, но распространялись не хуже интернета-их знала вся страна. Кто их сочинял-так и осталось загадкой.
Вот зачинателем этого жанра, говорят, был немецкий психолог Генрих Гофман, издавший в 1845 детскую книжку Struwwelpeter, что переводится как «Неряха Петер». Там были стишки о страшных последствиях плохих привычек детей (плохо кушает, ковыряется в носу, сосет палец, грызет ногти и т.д.)
Видимо стишки были очень эффективны в воспитании детей-книжки раскупили очень быстро. Вскоре народный фольклер пополнился множеством стишков по аналогии с историями Гофмана.
В школе нам говорили, что эти стишки, как впрочем и анекдоты, сочиняют сотрудники ЦРУ. Мы невольно завидывали: какие же у них веселые и остроумные работники)))
Источник:
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- "Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин
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И наступила на старую мину.
Я не забуду даже во сне
Её голубые глаза на сосне.
Рядом комбайн стоял у межи.
Тихо завёлся, тихо пошёл...
Кто-то в буханке з@лупу нашёл.
Мальчик едет на машине.
---
Мальчик подставил к стене табуретку,
Сунул два тоненьких пальца в розетку.
Жаренным мясом запахло в квартире...
Завтра бы мальчику было четыре.
---
Мальчик на полу сидит
Весь от крови розовый,
Папа с ним играет
В Павлика Морозова.
---
Кабель лежал извиваясь змеёй.
Мальчик схватился за кабель рукой.
Папа склонился над кучкой углей...
Где же костюмчик за сорок рублей?!!
---
Девочки в поле цветы собирали.
Рядом мальчишки в индейцев играли.
Маша нагнулась - в жопе топор!
Метко кидает индеец Егор!
- Что это? - дядю спросила она.
Дядя ответил: "Губная гармошка".
Всё шире и шире улыбка у крошки.
Мальчики рядом в индейцев играли.
Оля нагнулась, а жопе топор,
Метко метает индеец Егор!
Долго у стенки корячился дед
Супчик хлебал алюминевой ложкой.
Мать умиленно смотрела на сына.
Когда же ты сдохнешь хромая скотина.
Маленький мальчик нашёл АГС,
Сторож Михалыч достал свой обрез...
Но продолжалось не долго сраженье -
Сторож не чистил своё снаряженье!