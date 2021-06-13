Кто помнит маленького мальчика из СССР?

Вроде нас нещадно воспитывали со всех сторон примерному поведению и правильному мышлению, однако мы упорно рассказывали друг-другу услышанный новый куплет про Маленького Мальчика и весело смеялись. Многие куплеты за эти годы позабылись, но и те, что помню очень красноречивы:





Маленький мальчик по стройке гулял, В бочку с бензином случайно упал.

Только он, бедненький высунул нос -

Добренький дядя спичку поднес.







Маленький мальчик на стройке гулял,

Бешенный кран там плиту поднимал

Сверху упала плита тонн на триста

И получился «Завтрак туриста»







Маленький мальчик по стройке гулял.

Кнопочки разные он нажимал Четко сработал отлаженный пресс,

Тепленький блинчик упал под навес.





Маленький мальчик по стройке гулял,

Сзади к нему подъезжал самосвал.

Hа стройке не слышно ни крика, ни стона,

Только сандали торчат из бетона!









Маленький мальчик нашёл кимоно,

Пару приёмов он взял из кино.

С криком кия!!! и ударом ноги,

Папины ......... стекли в сапоги.







Маленький мальчик в зверинец пришел,

К клетке с тигрицей он подошел,

Руку просунул, сказал ей: « Привет»,

Был у тигрицы вкусный обед.







Маленький мальчик «лимонку» нашел.

С этой игрушкой он в школу пошел,

Выбило взрывом дверь в кабинете,

Мяса кусочки лежат на паркете.









Маленький мальчик за сливой полез,

Сторож Петрович достал свой обрез.

Выстрел раздался и сторож упал...

Мальчика сзади отец прикрывал!









Маленький Мальчик по крыше гулял.

Кончилась крыша, мальчик упал.

В воздухе сделал красивое сальто.

Долго его соскребали с асфальта.







Маленький Мальчик в подвале бродил,

Разные краники сдуру крутил,

Мощный фонтан и крутой кипяток

Вынесли сваренный мяса кусок.







Маленький мальчик по стройке гулял,

Что б так украсть он упорно искал.

Гулко ударил в затылок кирпич:

Метко кидает наш сторож Кузьмич.









Маленький мальчик рыбу ловил,

Мимо него проплывал крокодил:

Долго кряхтел крокодил-старичок:

В попе застрял пионерский значок







Маленький мальчик сидел и удил,

Мимо большой проплывал крокодил.

Хрустнули кости в могучей руке…

Труп крокодила плывет по реке.







Маленький мальчик в речке купался

Возле него аллигатор плескался

Странно, но целым уплыл крокодил

Сытым мальчонка, наверное, был.







Маленький мальчик на лифте катался.

Всё хорошо, только трос оборвался

Роется мама в кучке костей.

"Где же кроссовки за сорок рублей?!"









Маленький мальчик нейтронную бомбу нашел,

Сунул в портфельчик и в школу пошел.

Долго смеялся потом педсовет:

Школа цела, а учащихся нет







Маленький мальчик бритву нашёл.

«Что это?» – он у папы спросил.

Папа ответил: – «Губная гармошка». Все шире и шире улыбка у крошки.







Маленький мальчик на крыше сидел,

Солнечный лучик ему голову грел,

Треснули доски, хрустнули кости,

Нет не поедет он к бабушке в гости







Маленький мальчик нашел пулемет —

Больше в деревне никто не живет.

Охает старая бабка Матрена,

Но на нее не хватило патрона.





Маленький мальчик, погнавшись за мухой,

Резко столкнулся с соседкой-стаpухой.

Уши отоpваны напрочь у ребёнка

Злая попалась ему стаpушонка...





Маленький мальчик конфету сосал,

Сзади подъехал к нему самосвал…

Следующим утром писали газеты:

Мальчик погиб, подавившись конфетой.







Маленький мальчик зенитку нашел,-

ТУ-104 до Москвы не дошел.







Маленький мальчик по крыше гулял,

Маленький мальчик с крыши упал,

Долго смеялись собаки и кошки...

Как шевелятся глаза у лепешки!







Маленький мальчик играл в водолаза,

Смело ныряя на дно унитаза,

Добрая тетя нажала педаль...

Мальчик умчался в вонючую даль!







Маленький мальчик за вишней полез,

Дед Афанасий схватил свой обрез,

Выстрел раздался, сдавленный крик,

"Сорок второй!"- усмехнулся старик.









Маленький мальчик нашел ананас,

Им оказался немецкий фугас

Надо почистить, прежде чем есть,

Челюсть нашли километров за шесть.









Маленький мальчик залез в холодильник,

Маленькой ножкой нажал на рубильник,

Быстро замёрзли сопли в носу,

Нет, не доел он свою колбасу!





Видимо из чувства справедливости чуть позже появились такие же куплеты про девочек