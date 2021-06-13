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"Индийские вооруженные силы с собственным народом не воюют!"

"Индийские вооруженные силы с собственным народом не воюют!" (1 фото)

Автор:
13 июня 2021 12:19
Метки: война   индия   коммунизм   
647
1
Итак, представим себе, что Вы - житель какого-нибудь села, расположенного в восточных штатах Индии...

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Метки: война   индия   коммунизм   
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8  комментариев
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18k
kamanch Час назад
Круто!
Нам бы тоже такое движение не помешало
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93
Pterocactus 17 минут назад
Полностью поддерживаю таких партизан!
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310
сеньор Леонсио Час назад
Ну,так то Индия! Но Бразилия круче!Viva Brazil!
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8k
krivsan Час назад
пост охе,,ный,одно не понял,переживать надо?за кого? ночь спать не буду
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440
Сергей Ковалев 2 часа назад
Ничего не понял
,но очень интересно.
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Сергей Ковалев вася васильев Полчаса назад
И что должно измениться после,так сказать побудки? По вашему мнению
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