1983. Цуёси Ямамото в Советском Союзе

Автор:
13 июня 2021 11:11
Фоторепортаж из нашей страны где были рождены!
Хабаровск. Обелиск. 28 апреля
Железнодорожная станция Сковородино. 1 мая
Железнодорожная станция Сковородино. Доска почёта. 1 мая
Иркутск. Очередь в ларёк. 2 мая
Иркутск. Остановка на улице Ленина
Иркутск. Вид из номера гостиницы.
Иркутск. Вид из номера гостиницы на набережную и Ангару.
Иркутск. Возле Вечного огня.
Байкал. В Листвянке. 4 мая
Панорама из номера гостиницы «Россия»
Вид из гостиницы «Россия» на Знаменский собор и Палаты бояр Романовых. 8 мая
Вид на улицу Горького, гостиницу «Интурист».
Автоматы с газированной водой на месте Казанского собора
Источник:
Ссылки по теме:
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе: