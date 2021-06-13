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1983. Цуёси Ямамото в Советском Союзе

1983. Цуёси Ямамото в Советском Союзе (43 фото)

Автор:
13 июня 2021 11:11
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: СССР   города   люди   фото   
387
43
Фоторепортаж из нашей страны где были рождены!
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Источник:

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Метки: СССР   города   люди   фото   
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Комментарий удален. Причина: трэш
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2k
Владимир 2 часа назад
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