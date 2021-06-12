Патрик Стюарт — человек-пылесос! Сходство потрясающее

FISHKINET
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто... На&nbsp;саммите G7&nbsp;Байден "потерялся" и попал на&nbsp;видео На саммите G7 Байден "потерялся" и попал на видео Маленькие шедевры дизайна, часть 2 Маленькие шедевры дизайна, часть 2 В сети появился первый тизер нового сезона «Ведьмака»: видео В сети появился первый тизер нового сезона «Ведьмака»: видео Фильмы-ремейки, которые гораздо лучше оригиналов Фильмы-ремейки, которые гораздо лучше оригиналов Обнулили, накрутили: киносайт IMDb исправил рейтинг сериала с темнокожей королевой Англии Обнулили, накрутили: киносайт IMDb исправил рейтинг сериала с... В Костроме прохожие героически спасли детей из горящей квартиры В Костроме прохожие героически спасли детей из горящей квартиры В Подмосковье неизвестный расставил растяжки в лесу. Есть пострадавший В Подмосковье неизвестный расставил растяжки в лесу. Есть пострадавший Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Чеченские силовики взяли штурмом в Дагестане приют для жертв домашнего насилия Чеченские силовики взяли штурмом в Дагестане приют для жертв... 15 угрожающих фотографий, которые заставят вас вздрогнуть 15 угрожающих фотографий, которые заставят вас вздрогнуть РЖД показали макет новых капсульных плацкартов РЖД показали макет новых капсульных плацкартов Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста Отец пытался сделать из нее сверхчеловека: история Мод Жульен Отец пытался сделать из нее сверхчеловека: история Мод Жульен Безумный доставщик еды на скоростном моноколёсе Безумный доставщик еды на скоростном моноколёсе Цыганки средь бела дня ограбили пенсионерок в Челябинске Цыганки средь бела дня ограбили пенсионерок в Челябинске Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Уральский Халк назвал Моргенштерна и его творчество куском дерьма Уральский Халк назвал Моргенштерна и его творчество куском дерьма
Патрик Стюарт — человек-пылесос! Сходство потрясающее

Патрик Стюарт — человек-пылесос! Сходство потрясающее (14 фото)

Автор:
12 июня 2021 11:05
Метки: патрик стююарт   прикол   пылесос   сходство   
96
14
Если вы не готовы видеть сэра Патрика Стюарта в роли пылесоса, уходите! Эти забавные фото доказывают, что мода субъективна.
Что общего у пылесоса и сэра Патрика Стюарта? Если вы думаете, что они оба отстой и «сосут» где-то в сторонке, вы ошибаетесь. На самом деле сэр Патрик Стюарт достаточно образованный человек, мало того, королева Елизавета II за его достижения даже посвятила актёра в рыцари, отсюда и приставка «сэр». Но что же тогда у них общего? Пользователь Twitter Аманда, псевдоним «Pandamoanimum», обнаружила странную между ними связь: одежда сэра Патрика Стюарта в некоторых случаях очень даже сильно напоминает некоторые пылесосы! Согласитесь, это весьма странно, но это так.
Недавно Аманда создала ветку в Twitter, в которой она продемонстрировала эти странные сходства, и конечный результат действительно получился забавным. При этом ни в коем разе не думайте, что это какое-то пренебрежительное отношение к номинанту на премии «Золотой глобус», «Эмми», «Тони» и «Лоренса Оливье». Это скорее комплимент некоторым пылесосам, у которых достаточно харизмы и личностных черт, что даёт право сравнивать их с этим невероятно одарённым актёром.
Аманда провела довольно много забавных сравнений разных знаменитостей на разные темы, поэтому обязательно, если вам эти интересно, загляните в её Twitter, чтобы найти больше подобного материала.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: патрик стююарт   прикол   пылесос   сходство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Taximaxi 37 минут назад
Согласен,в словах пылесос и педераст прослеживается созвучие. Особенно ,если это пассивный педераст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Полчаса назад
Какая же дура! Великое открытие сделала, похожесть по признаку цвета, по этому же принципу зелёный забор похож на дерево..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или За что мы так обожаем черный юмор Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или За что мы так обожаем черный юмор 15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет» 15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет» 20 забавных причин детских истерик 20 забавных причин детских истерик 16 неудачных фотографий котов, которые вызывают улыбку 16 неудачных фотографий котов, которые вызывают улыбку 16 фотографий на которых всё не то, чем кажется 16 фотографий на которых всё не то, чем кажется
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

329351



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Милохин на ПМЭФ-2021: крик души бизнесвумен
3
405
Милохин на ПМЭФ-2021: крик души бизнесвумен
﻿
Набирающие популярность
Сгорели три жилых дома. И видео работы американской полиции
0
5
Сгорели три жилых дома. И видео работы американской полиции
Теплоход "Александр Радищев" в Астрахани
0
3
Теплоход "Александр Радищев" в Астрахани
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Россия#прикол#СССР#позитив#фильм#автомир#авария дня#факты
#Юмор#кино#животные#интересное#фотографии#аварии#сша#сатира#дети#шоу бизнес
#история#подборка#люди#картинки#дтп#автомобили#авто аварии#футбол#прошлое#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться