Патрик Стюарт — человек-пылесос! Сходство потрясающее

96
14
Если вы не готовы видеть сэра Патрика Стюарта в роли пылесоса, уходите! Эти забавные фото доказывают, что мода субъективна.
Что общего у пылесоса и сэра Патрика Стюарта? Если вы думаете, что они оба отстой и «сосут» где-то в сторонке, вы ошибаетесь. На самом деле сэр Патрик Стюарт достаточно образованный человек, мало того, королева Елизавета II за его достижения даже посвятила актёра в рыцари, отсюда и приставка «сэр». Но что же тогда у них общего? Пользователь Twitter Аманда, псевдоним «Pandamoanimum», обнаружила странную между ними связь: одежда сэра Патрика Стюарта в некоторых случаях очень даже сильно напоминает некоторые пылесосы! Согласитесь, это весьма странно, но это так.
Недавно Аманда создала ветку в Twitter, в которой она продемонстрировала эти странные сходства, и конечный результат действительно получился забавным. При этом ни в коем разе не думайте, что это какое-то пренебрежительное отношение к номинанту на премии «Золотой глобус», «Эмми», «Тони» и «Лоренса Оливье». Это скорее комплимент некоторым пылесосам, у которых достаточно харизмы и личностных черт, что даёт право сравнивать их с этим невероятно одарённым актёром.
Аманда провела довольно много забавных сравнений разных знаменитостей на разные темы, поэтому обязательно, если вам эти интересно, загляните в её Twitter, чтобы найти больше подобного материала.
Что общего у пылесоса и сэра Патрика Стюарта? Если вы думаете, что они оба отстой и «сосут» где-то в сторонке, вы ошибаетесь. На самом деле сэр Патрик Стюарт достаточно образованный человек, мало того, королева Елизавета II за его достижения даже посвятила актёра в рыцари, отсюда и приставка «сэр». Но что же тогда у них общего? Пользователь Twitter Аманда, псевдоним «Pandamoanimum», обнаружила странную между ними связь: одежда сэра Патрика Стюарта в некоторых случаях очень даже сильно напоминает некоторые пылесосы! Согласитесь, это весьма странно, но это так.
Недавно Аманда создала ветку в Twitter, в которой она продемонстрировала эти странные сходства, и конечный результат действительно получился забавным. При этом ни в коем разе не думайте, что это какое-то пренебрежительное отношение к номинанту на премии «Золотой глобус», «Эмми», «Тони» и «Лоренса Оливье». Это скорее комплимент некоторым пылесосам, у которых достаточно харизмы и личностных черт, что даёт право сравнивать их с этим невероятно одарённым актёром.
Аманда провела довольно много забавных сравнений разных знаменитостей на разные темы, поэтому обязательно, если вам эти интересно, загляните в её Twitter, чтобы найти больше подобного материала.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет»
- Колоритные кадры с просторов России, не всегда поддающиеся объяснению
- 18 случаев, когда коты установили в доме хозяев свои правила
- Насилие, зоофилия, мотоциклисты, или За что мы так обожаем черный юмор
- 20 забавных причин детских истерик
Метки: патрик стююарт прикол пылесос сходство
19
Понравилось19
Новости партнёров