Патрик Стюарт — человек-пылесос! Сходство потрясающее

Если вы не готовы видеть сэра Патрика Стюарта в роли пылесоса, уходите! Эти забавные фото доказывают, что мода субъективна.

Что общего у пылесоса и сэра Патрика Стюарта? Если вы думаете, что они оба отстой и «сосут» где-то в сторонке, вы ошибаетесь. На самом деле сэр Патрик Стюарт достаточно образованный человек, мало того, королева Елизавета II за его достижения даже посвятила актёра в рыцари, отсюда и приставка «сэр». Но что же тогда у них общего? Пользователь Twitter Аманда, псевдоним «Pandamoanimum», обнаружила странную между ними связь: одежда сэра Патрика Стюарта в некоторых случаях очень даже сильно напоминает некоторые пылесосы! Согласитесь, это весьма странно, но это так.

Недавно Аманда создала ветку в Twitter, в которой она продемонстрировала эти странные сходства, и конечный результат действительно получился забавным. При этом ни в коем разе не думайте, что это какое-то пренебрежительное отношение к номинанту на премии «Золотой глобус», «Эмми», «Тони» и «Лоренса Оливье». Это скорее комплимент некоторым пылесосам, у которых достаточно харизмы и личностных черт, что даёт право сравнивать их с этим невероятно одарённым актёром.

Аманда провела довольно много забавных сравнений разных знаменитостей на разные темы, поэтому обязательно, если вам эти интересно, загляните в её Twitter, чтобы найти больше подобного материала.

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