По понятным причинам стал повышаться уровень преступности, что вынудило Владимира вступить в Общество содействия милиции. После войны Владимиру предложили работу в 37-ом отделении московской милиции. Арапов не горел желанием посвятить всю свою жизнь борьбе с преступностью, да и телосложение добавляло неуверенности в успехе. И все же он стал милиционером, в возрасте 19 лет.

Владимир Петрович был необычным милиционером — выражалось это в его нестандартном подходе к делу. Например, в одной из школ стали пропадать вещи детей. Арапов прекрасно знал, что детей в школы водили мамы и его присутствие явно вызовет подозрение. Поэтому он нацепил платок и платье, чтобы слиться с толпой. Через какое-то время он заметил женщину, что-то высматривающую в гардеробной. Эта и была та самая неуловимая воровка, которую Владимир поймал с поличным.