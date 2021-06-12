В 1979-ом году на экраны вышел фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», который быстро ушел в народ и обрел статус культового. О фильме известно многое, в том числе и то, что у главных героев картины были реальные прототипы.
Если к персонажу Глеба Жеглова, по заверениям сценариста, можно отнести сразу несколько прототипов, то у Володи Шарапова он был один. О нем и поговорим...
Знаменитый старший оперуполномоченный Московского уголовного розыска Владимир Петрович Арапов родился в Москве, летом 1926-го года. Незадолго до начала Великой Отечественной войны он поступил машиностроительный техникум. Мужчины ушли на фронт, рук стало не хватать, поэтому Арапов начал трудиться на заводе «Динамо».
По понятным причинам стал повышаться уровень преступности, что вынудило Владимира вступить в Общество содействия милиции. После войны Владимиру предложили работу в 37-ом отделении московской милиции. Арапов не горел желанием посвятить всю свою жизнь борьбе с преступностью, да и телосложение добавляло неуверенности в успехе. И все же он стал милиционером, в возрасте 19 лет.
Владимир Петрович был необычным милиционером — выражалось это в его нестандартном подходе к делу. Например, в одной из школ стали пропадать вещи детей. Арапов прекрасно знал, что детей в школы водили мамы и его присутствие явно вызовет подозрение. Поэтому он нацепил платок и платье, чтобы слиться с толпой. Через какое-то время он заметил женщину, что-то высматривающую в гардеробной. Эта и была та самая неуловимая воровка, которую Владимир поймал с поличным.
Если в конце 40-х Арапову поручали мелкие дела, то к началу 60-х он стал заниматься расследованием особо тяжких преступлений. За ним даже закрепилось прозвище «Черный полковник». Арапов подходил к работе со всей ответственностью, требуя того же и от подчиненных. Он мог запросто ударить нерадивого сотрудника, зато за добросовестных стоял горой, часто выбивая различные поощрения вплоть до квартир.
В карьере Арапова было много громких и сложных расследований — вспомним про одно из них. Многие знакомы с жестоким серийным маньяком по кличке «Мосгаз», о котором даже сняли сериал.
Преступник настигал жертв прямо в их же домах. Он представлялся работником газовой службы, беспрепятственно проникал в квартиры ничего не подозревающих граждан и совершал убийства.
Поисковую операцию поручили вести Владимиру Петровичу. Однажды оперативникам удалось найти зацепки и выйти на след преступника. Правда в квартире маньяка была только его любовница. Тогда Арапов придумал хитроумную схему — он уговорил девушку назначить маньяку встречу в Казани, а на саму встречу отправил подготовленную оперативницу, загримированную под любовницу. Преступник не заметил подвоха и был схвачен.
Владимир Павлович, как было понятно из названия, дослужился до полковника, однако во многих источниках утверждается, что на пенсию он отправился в звании генерал-майора. Так ли это на самом деле или нет сказать сложно. Все же больше верится в первый вариант.
Но одно можно сказать наверняка - его образ и память увековечены. В первую очередь детективным романом братьев Вайнеров «Эра милосердия», рассказывающим о борьбе московской милиции с преступностью в военное и послевоенное время, а потом нестареющей классикой советского кино «Место встречи изменить нельзя».
Источник:
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Понравилось24
Даже актеры втрого плана были намного органичней.
ИМХО.
Конкин - ну ... блин даже промокашка и то убедительней
а Конкин... ну сейчас так в сериале "детектвы" "актеры" играют
ну такой же уровень
Я не резала её мужские трусы!!!!!!!!!
(ну такого уровня актер)
и как человек гавно!!!! он завидовал Высоцкому и в любом интервью он это упоминает, как он был лучше его во всем во время съёмок
тьфуб@я