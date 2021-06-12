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«Черный полковник», ставший прототипом Володи Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя»

«Черный полковник», ставший прототипом Володи Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя» (5 фото)

Автор:
12 июня 2021 00:09
Метки: интересные факты   кино   факты о кино   
298
5

В 1979-ом году на экраны вышел фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», который быстро ушел в народ и обрел статус культового. О фильме известно многое, в том числе и то, что у главных героев картины были реальные прототипы.

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Метки: интересные факты   кино   факты о кино   
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Алексей 4 часа назад
Фильм на все времена, но извините, но Конкин сыграл роль "никак".

Даже актеры втрого плана были намного органичней.
ИМХО.
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−16
Владимир Смирнов Алексей 4 часа назад
не только ты так считаешь.

Конкин - ну ... блин даже промокашка и то убедительней

а Конкин... ну сейчас так в сериале "детектвы" "актеры" играют

ну такой же уровень

Я не резала её мужские трусы!!!!!!!!!
(ну такого уровня актер)

и как человек гавно!!!! он завидовал Высоцкому и в любом интервью он это упоминает, как он был лучше его во всем во время съёмок

тьфуб@я
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354
Андрей Савов 54 минуты назад
Может Конкин и сыграл роль "никак", но прототип тоже был видимо.. Опера нашли квартиру маньяка с его любовницей которая сразу сказала, что "Мосгаз" в Казани, телеграмму отправить и он встретит. «Черный полковник» перестал на время о[мат]..ять нерадивых сотрудников и занялся разработкой хитроумной схемы он уговорил девушку назначить маньяку встречу на пироне вокзала в Казани. Схема видимо включала не только задержание встречающего поезд любовницы "Мосгаза", но и подавление его психически. Агапов сам сначала решил еба..уть в Казань, опыт с платьями и платками имелся все таки, не таких матерых брал в детском саду. Хз что его остановило, но вместо настоящей любовницы и себя, решил загримировать под любовницу сотрудницу. Приходит "Мосгаз" встречать, стоит на пироне, волнуется.. Казанская милиция тоже, в лицо его знают, стоят рядышком, ставки делают узнает или нет, что не его приехала. Преступник не заметил подвоха и был схвачен. В карьере Арапова было много таких громких и сложных расследований, на пенсию он отправился в звании генерал-майора.
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