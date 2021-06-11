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Неудачная попытка приготовить коктейль "Кровавая Мэри"

Неудачная попытка приготовить коктейль "Кровавая Мэри" (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 11:48
Сообщество : Юмор
Метки: видео   коктейль   кровавая мэри   неудача   прикол   фейл   
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Парень снял свой неудачный опыт приготовления алкогольного коктейля "Кровавая Мэри". Напитка должно было хватить на целую компанию, однако выпить его так и не удалось. Перед подачей коктейля произошел неприятный казус, который испортил вечер.

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Метки: видео   коктейль   кровавая мэри   неудача   прикол   фейл   
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11  комментариев
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62k
Viktor Час назад
Сука!

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4k
просто Дмитрий 5 минут назад
вообще-то вместо лимонного фрэша в "Мэри" применяют фрэш петрушки
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3k
Едондер пуп 8 минут назад
А где финальная улыбочка?)) А, понятно: мамка за кувшин шлепнет, а папка за бухло вообще прибьет.
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687
Злодей Полчаса назад
Разве тут водка не должна быть сверху. Тип сначала выпивается водка потом идёт томатный сок
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5k
ваня панкин 38 минут назад
долбо... короче - дятел...
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12k
Юрий Николаевич 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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14k
Serg2001 49 минут назад
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8k
Majul Час назад
И снова тикток "таланты"
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9k
myymoo Час назад
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