Неудачная попытка приготовить коктейль "Кровавая Мэри"

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Парень снял свой неудачный опыт приготовления алкогольного коктейля "Кровавая Мэри". Напитка должно было хватить на целую компанию, однако выпить его так и не удалось. Перед подачей коктейля произошел неприятный казус, который испортил вечер.
А всё так хорошо начиналось...
Рецепт коктейля в видео:
✔️Водка перцовка 4 бутылки по 0.5 (2 литра)
✔️Сок томатный 8 литров
✔️Соль 200 грам
✔️Перец 150 грам
✔️Свежевыжатый сок лимона 0.5
✔️Соус вустерский и табаско по 50 капель
✔️Водка перцовка 4 бутылки по 0.5 (2 литра)
✔️Сок томатный 8 литров
✔️Соль 200 грам
✔️Перец 150 грам
✔️Свежевыжатый сок лимона 0.5
✔️Соус вустерский и табаско по 50 капель
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