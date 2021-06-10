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Российские военные историки рассказали о геноциде населения СССР

Российские военные историки рассказали о геноциде населения СССР (1 фото)

Автор:
10 июня 2021 17:25
Сообщество : Военное
Метки: СССР   вторая мировая война   история   
575
1
Накануне в Пскове презентовали два сборника Российского военно-исторического общества, в которых содержатся научные статьи, документальные материалы, а также фотоматериалы о военных преступлениях, совершенных нацистами против мирного населения СССР в годы Второй мировой войны.

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Метки: СССР   вторая мировая война   история   
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Рафаэль 6 часов назад
Нельзя это забывать никогда!!!
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140
Михаил Андреев 51 минуту назад
Лучше и не скажешь:
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Гитлер и многие другие представители немецкой верхушки и идеологи во многом восхищались Британией, копировали её. Ведь именно Британия создала мировую колониальную (рабовладельческую) империю. Именно британцы были авторами теории расизма, социал-дарвинизма и евгеники. Они первыми создали концлагеря, разделили людей на «высшую» и «низшие» расы, использовали методы террора, геноцида, принцип «разделяй, стравливай и властвуй» в управлении «неполноценными» народами и племенами. Модель британской колонизации в Индии, где несколько десятков тысяч «белых господ» держали в повиновении сотни миллионов аборигенов, Гитлер считал идеальной. Эту же модель планировали распространить на Востоке, в России.
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КремлеКот 3 часа назад
Давно пора. И про геноцид, и про то, что с СССР воевала не одна Германия, а практически вся Европа.
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insaider 4 часа назад
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