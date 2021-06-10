Российские военные историки рассказали о геноциде населения СССР

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Первая книга называется «Трагедия войны. Гуманитарное измерение вооруженных конфликтов XX века». Она посвящена трагедиям в деревне Жестяная Горка в Новгородской области и Локотской республики, а также львовскому погрому 1941 года и расстрелу детей из Ейского детского дома 1942 года.Второе издание представляет собой монографию-фотоальбом. Он носит название «Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта». Здесь представлены действительно ужасающие доказательства совершенным нацистами преступлений против мирных жителей оккупированных территорий, еврейских гетто, концентрационных лагерей, сожженных деревень и разрушенных городов.Несколькими днями ранее на сайте Change.org появилась петиция, авторы которого просят признать геноцидом истребление советского народа нацистами во время Второй мировой войны. Авторы петиции напоминают, что еще в 1946 году Нюрнбергский трибунал признал, что гитлеровцы намеревались колонизировать территорию Советского Союза, истребив и изгнав с нее все местное население, которое они считали «расово неполноценным».Всего за годы войны немцами были уничтожены, по меньшей мере, 13,5 миллионов только мирных граждан СССР. Часть их них была убита, кто-то умер, не вынеся жестоких условий существования в оккупации, многие погибли на тяжелых работах в Германии, куда их угнали принудительно. При этом до сих пор, несмотря на то, что с момента окончания самой страшной войны ХХ века прошло уже 76 лет, мы знаем не обо всех преступлениях нацистского режима.Только благодаря активной работе поисковых отрядов и появлению у них современного оборудования, позволяющего более тщательно обследовать территории, где предположительно могу находиться останки убитых людей, мы узнаем ужасающие подробности массовых расстрелов и казней.В настоящее время в производстве Следственного комитета России находятся уголовные дела об уничтожении около 30 тысяч мирных граждан Советского Союза. Это, разумеется, только те дела, по которым в последние годы была собрана документальная доказательная база. В основном речь идет о преступлениях, совершенных нацистами В Новгородской и Псковской области, а также Краснодарском крае.В марте нынешнего года Следственный комитет принял решение объединить их в одно – «дело о геноциде советского народа». Впервые данный термин в отношении граждан СССР, уничтоженных в ходе оккупации, был употреблен Солецким районным судом Новгородской области. Геноцидом было признано истребление женщин, стариков и детей в деревне Жестяная Горка. Сразу после войны было установлено, что количество убитых в этом районе превышает 3700 человек, а в 2019 году поисковики обнаружили еще одно захоронение, где находились останки почти 500 человек. В том числе – троих малолетних детей и беременной женщины.