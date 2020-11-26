На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской художницы

Директор художественной школы города Долгопрудный увидела рядом с контейнерами для мусора в своем дворе десятки ярких живописных полотен. Женщина подошла рассмотреть картины поближе и, вскоре поняла: случилось что-то страшное...
Елена Стариковская рассказывает, что только охнула, увидев подпись на полотнах: "Светлана Ковальская", - эта известная пожилая художница долгие годы жила в том же дворе...
"Увидела у нас во дворе в строительной помойке кучу подрамников, сломанных через колено, и картины, перемешанные со строительным мусором. Поняла, что умерла художница. Выбросили всё, что стояло в квартире".
Руководитель ТСЖ рассказал ей, что вся квартира была в холстах - уже несколько контейнеров вывезли. Елена заказала грузовое такси и отвезла 35 работ с мусорки к себе в студию, ещё десяток картин забрали прохожие...
Руководитель ТСЖ рассказал ей, что вся квартира была в холстах - уже несколько контейнеров вывезли. Елена заказала грузовое такси и отвезла 35 работ с мусорки к себе в студию, ещё десяток картин забрали прохожие...
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Автор всех внезапно оказавшихся на помойке полотен - известный художник-монументалист советской эпохи Светлана Ковальская. Плакаты ее кисти печатались миллионными тиражами и были знакомы каждому советскому человеку.
Смена смене идет!
Единичные потрепанные экземпляры этих плакатов уходят в наши дни с аукционов по 1500 рублей...
Буду, как мама!
Кроме плакатной графики, занималась Светлана Ковальская и живописью, а также иллюстрировала детские книги.
Среди выброшенных картин был и портрет супруга Ковальской, который она выполнила ему в подарок к очередному юбилею. На этом холсте лик бородатого мужчины соседствует со всем известным Буратино в полосатом колпачке - и это совсем не случайно!
Леонид Владимирский скончался пять лет назад. А 21 сентября 2020 года все любители советской детской литературы отмечали 100 лет со дня его рождения.
Именно Леониду Викторовичу все мы обязаны с детства привычным образом шалуна Буратино в полосатом колпачке. В 1950-х Владимирский стал главным художником студию "Диафильм", где работал в том числе над сказкой А. К. Толстого. Тогда и родился классический образ деревянного героя.
Как рассказывал сам Владимирский, моделью для иллюстраций с Буратино ему служила маленькая дочка, на голову которой он надевал колпачок и привязывал ей для достоверности длинный бумажный нос. А полосатым колпачок стал из-за того, что в те годы у итальянцев были очень популярны носки в такую точно полоску...
Уже значительно позже, в лихих 90-х Леонид Викторович, прекрасный рассказчик, выпустит собственноручно написанные и проиллюстрированные две повести о новых приключениях своего любимого героя: "Буратино ищет клад” и "Буратино в Изумрудном городе”.
Уже значительно позже, в лихих 90-х Леонид Викторович, прекрасный рассказчик, выпустит собственноручно написанные и проиллюстрированные две повести о новых приключениях своего любимого героя: "Буратино ищет клад” и "Буратино в Изумрудном городе”.
А самой известной и масштабной работой художника стали шесть серий иллюстраций к повестям Александра Волкова об Изумрудном городе, Страшиле с Железным Дровосеком и прочих героях Волшебной страны. В образе Элли можно опять же узнать дочку Владимирского, которая к тому времени уже пошла в школу.
Скорее всего, именно глазами Владимирского вы увидели в первый раз и Урфина Джюса с его деревянными солдатами, и семерых подземных королей...
Скорее всего, именно глазами Владимирского вы увидели в первый раз и Урфина Джюса с его деревянными солдатами, и семерых подземных королей...
Владимирский прожил (95 лет - не шутка) долгую и очень плодотворную творческую жизнь. Суммарный тираж книг с его иллюстрациями перешагнул за 20 миллионов экземпляров, а почтовых открыток - больше 30 миллионов!
Многим знакомы и его иллюстрации к "Трем толстякам" Юрия Олеши, "Путешествию Голубой стрелы" и "Чиполлино" Джанни Родари, "Руслану и Людмиле" Пушкина.
"Пять лет назад Леонид Викторович скончался, – рассказывает обнаружившая полотна Ковальской на помойке директор художественной школы. – Он очень любил свою жену, о чем говорил в своем последнем интервью, данном журналистам за два месяца до смерти. Светлана Алексеевна осталась одна. Несмотря на возраст, она была здоровой и бодрой женщиной. Часто гуляла во дворе, говорила, что планирует сделать выставку своих работ. И тут вот это".
Елена не смогла пройти мимо, понимая историческую и художественную ценность полотен. Она написала о них в соцсетях и выложила фотографии.
Откликнулись десятки людей, готовых забрать картины. Часть живописи переедет в музей в подмосковном Новом Иерусалиме.
Елена была уверена, что художница скончалась, и ее сын решил выбросить картины, не понимая их ценности...
Однако издание "Подмосковье сегодня", пообщавшись с соседями, выяснило, что Светлану Ковальскую месяц назад увезли на "скорой" в какую-то больницу. А сын навещал ее не слишком часто и его контактов ни у кого нет.
Журналисты выяснили, что Светлана Ковальская лечилась в отделении травматологии Долгопрудненской ЦГБ, но была выписана еще 13 октября...
Разобраться, что случилось с художницей и почему ее полотна оказались на мусорке, пообещала член Общественной палаты Московской области Мария Большакова: "Это очень странно. Нужно выяснить, жива ли женщина. Возможно, что тут вообще криминал".
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Какое значение для происшествия имеет - что мы думаем?!
По сути случилось то, что случается чуть ли не тысячами в день. Старое поколение уходит, не всегда оцененное по достоинству новыми поколениями.
Причём не имея цели покорить Космос (это я считаю главной целью любого думающего непотребителя) второй целью было бы как раз это - воспитать поколение, которое бы покорило Космос. А если оно не способно оценить творения своих предков, то какой там к чертям...
Чи не Рафаэля из Ватикана выкинули.
Да и плакаты вроде ничего так себе были. Зря пожгли. История ведь...