На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской художницы

Как рассказывал сам Владимирский, моделью для иллюстраций с Буратино ему служила маленькая дочка, на голову которой он надевал колпачок и привязывал ей для достоверности длинный бумажный нос. А полосатым колпачок стал из-за того, что в те годы у итальянцев были очень популярны носки в такую точно полоску...

Уже значительно позже, в лихих 90-х Леонид Викторович, прекрасный рассказчик, выпустит собственноручно написанные и проиллюстрированные две повести о новых приключениях своего любимого героя: "Буратино ищет клад” и "Буратино в Изумрудном городе”.