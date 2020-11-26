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На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской художницы

На подмосковной мусорке нашли полсотни работ известной советской художницы (23 фото)

Автор:
26 ноября 2020 21:49
Сообщество : Жить в России
Метки: СССР   буратино   иллюстрации   искусство   картины   мусорка   плакат   художник   
2774
23
Директор художественной школы города Долгопрудный увидела рядом с контейнерами для мусора в своем дворе десятки ярких живописных полотен. Женщина подошла рассмотреть картины поближе и, вскоре поняла: случилось что-то страшное...
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Метки: СССР   буратино   иллюстрации   искусство   картины   мусорка   плакат   художник   
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15  комментариев
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4k
Андрей Крылов Час назад
Какое быдло могло такое выкинуть? Художественная ценность такого предстоит ещё оценить и понять. Но выбрасывать? А выбросили явно потомки какого-то художника. . Тупые как пробки, и не имеющие души!
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14k
Теуш Алексей 18 минут назад
У меня с детства, с середины 70х хранятся книги с иллюстрациями Владимирского: "Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные солдаты" и "Золотой ключик". Я их читал и рассматривал картинки, потом мой сын. Теперь внуков ждут. А тут подлинники на помойке... П.и.з.д.е.ц!!!
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26k
Игорь 19 минут назад
"А как вы думаете, что там стряслось в Долгопрудном?"
=========
Какое значение для происшествия имеет - что мы думаем?!
По сути случилось то, что случается чуть ли не тысячами в день. Старое поколение уходит, не всегда оцененное по достоинству новыми поколениями.
Причём не имея цели покорить Космос (это я считаю главной целью любого думающего непотребителя) второй целью было бы как раз это - воспитать поколение, которое бы покорило Космос. А если оно не способно оценить творения своих предков, то какой там к чертям...
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126
vova old 20 минут назад
афтор специальнонапутал, большинство илюстраций не самой художницы, а её мужа
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126
vova old 23 минуты назад
ну значит этому исскуству такая цена, если тётка умерла одна и наследников нет, что на свалку выкинули. почемуто полно воров картин, а тут бесплатно не захотели. почему не продалось? много вопросов. жизнь идёт. и кстати тётка рисовала неплохие агиотки, почему ей не дала мастерскую, что всё вдоме хранилось? вроде положено членам союза художников, хотя и васильева член союза художников рф. https://lenta.ru/news/2020/10/08/pochet/https://lenta.ru/news/2020/10/08/pochet/ больше вопросов чем ответов.
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10k
Кот Полчаса назад
Что касается плакатов, то в советское время подобные висели в каждом колхозном клубе и на каждой задрипанной школе., то есть везде. Глаз ими настолько "замыливался", что никто попросту не обращал на эти плакаты внимания. Это был просто обычный, сделанный по советским стандартам "агитпроп", так что о какой то художественной ценности этого вообще трудно говорить.
Остальные же картины, большей частью, представляют что то вроде направления "современный лубок" или "наивное искусство", трудно сказать...
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512
Nane First NameLast Полчаса назад
Там, где без агиток - вполне добрые и хорошие иллюстрации.
Но кукла Буратино - я подобную в кукольном театре видел в детстве. И я её боялся. Хз почему, но боялся.
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1k
tessio 42 минуты назад
Не нужна нам наша культура, хотим быть китайцами.
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854
12 54 минуты назад
Видимо все...
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44
Альф Час назад
Ну нашла ущербную, идеологически-устаревшую мазню на помойке. Нужна - забирай. Чего шум то поднимать?
Чи не Рафаэля из Ватикана выкинули.
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44k
noName Альф Полчаса назад
Я тебе чуть чуть намекну,что "идеологическая маня" это часть истории...а уничтожать свою историю-это дибелизм!ну или каклосрачь
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44
Альф noName Полчаса назад
Майн Кампф надо было оставить? Блин, погорячились деды. Оказались дебилами каклосрачевскими (((
Да и плакаты вроде ничего так себе были. Зря пожгли. История ведь...
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44k
noName Альф 12 минут назад
Если ты оставляешь "майн кампф" для изучения истории,это одно.Если это твоя "билия",это другое.Скажи что Советская идеология и фашисткая это одно и тоже!??И дедов сюда,клоун, не приписывай
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