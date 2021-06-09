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Попав в «водоворот», рязанец от безнадёги забрался на капот своей «утонувшей» «семёрки»

Попав в «водоворот», рязанец от безнадёги забрался на капот своей «утонувшей» «семёрки» (1 фото + 5 видео)

Автор:
09 июня 2021 23:45
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   Рязань   автомобили   ваз 2107   видео   затопление   ливень   улицы   
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В Рязани, в среду, 9 июня, из-за сильного ливня ВАЗ-2107 застрял посреди улицы Семинарской. На случай если вода не перестанет прибывать, водитель в отчаянии вылез из кабины и устроился поближе к крыше своего автомобиля.

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Метки: Россия   Рязань   автомобили   ваз 2107   видео   затопление   ливень   улицы   
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6  комментариев
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17k
Robin Hood 2 часа назад
Наверх вы, товарищи, все по местам
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый Жигуль!
Пощады никто не желает!
Наш гордый Жигуль погибает!
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1k
Moon24 Полчаса назад
Когда была мощная ливневая канализация никакие дожди ничего не затапливали . Перестали делать ливневку вот и результат
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13k
Алексей 2 часа назад
Машине вода достает до бампера.
Заглохнуть он мог, только пытаясь по дурке влетев в воду на скорости, поймав воздухозабором воду.
Для таких идиотов, это лучший урок и наказание в одном флаконе.
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173
Олег Пальчик 2 часа назад
когда в дождях обвинят Путина?
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10k
goraccio 2 часа назад
Чувак залез на машину. Вот это новость так новость
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