В Рязани, в среду, 9 июня, из-за сильного ливня ВАЗ-2107 застрял посреди улицы Семинарской. На случай если вода не перестанет прибывать, водитель в отчаянии вылез из кабины и устроился поближе к крыше своего автомобиля.
«Молодой человек застрял на подтопленном участке дороги около училища ВДВ, но не растерялся и забрался на крышу своего автомобиля», – сообщили на рязанском портале YA62.ru со ссылкой на Rzn_Life.
Действительно, парню можно только посочувствовать - судя по белым (до потопа) штанам и галстуку, должно быть, он собирался на какое-то торжество или на свидание. А тут разверзлись хляби небесные...
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Тот же портал опубликовал ряд видео, отражающих ситуации с подтоплением дорог в Рязани, из-за сильного ливня, прошедшего накануне:
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Центр города. Перекрёсток у Гипермаркета "Глобус".
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Дворовая территория по адресу ул.1-я Железнодорожная - 56.
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Упоминавшаяся ранее - Семинарская.
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Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый Жигуль!
Пощады никто не желает!
Наш гордый Жигуль погибает!
Заглохнуть он мог, только пытаясь по дурке влетев в воду на скорости, поймав воздухозабором воду.
Для таких идиотов, это лучший урок и наказание в одном флаконе.