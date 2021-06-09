«Молодой человек застрял на подтопленном участке дороги около училища ВДВ, но не растерялся и забрался на крышу своего автомобиля», – сообщили на рязанском портале YA62.ru со ссылкой на Rzn_Life.

Действительно, парню можно только посочувствовать - судя по белым (до потопа) штанам и галстуку, должно быть, он собирался на какое-то торжество или на свидание. А тут разверзлись хляби небесные...