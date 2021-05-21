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Поставщики двора Его Императорского Величества: знак качества, который нельзя посрамить

Поставщики двора Его Императорского Величества: знак качества, который нельзя посрамить (26 фото)

Автор:
21 мая 2021 15:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Двор   Император   Исторические факты   знак   история   качество   поставщики   промышленность   
1188
26

Сегодня много споров и возмущений по поводу качества товаров. И это несомненно насущный вопрос. А вот как он решался каких-то 100-200 лет назад - знаком качества, выдаваемым Двором Его Императорского Величества, посрамить который не мог ни один производитель, удостоенный этой чести.

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Метки: Двор   Император   Исторические факты   знак   история   качество   поставщики   промышленность   
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9  комментариев
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16k
Александр Сучков Час назад
Павел Буре наш Дункан Макклауд?)))
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309
робт 5 минут назад
кстати "швабе" до сих пор поставщик императорского двора
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17k
Ego sum qui sum 50 минут назад
но 21 век внес свои правки

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робт Ego sum qui sum 8 минут назад
ну кстати данная марка вполне качественная, например масло сливочное в топе по тестам
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Sandmann 50 минут назад
Говорят, что слово (честь) настоящего купца дорогого стоило. Сделки могли совершаться и без бумажной волокиты. Вот бы сейчас так!
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289
Sandmann portmen77 7 минут назад
Посему там и слово "настоящего". Впрочем, наверное, по большому счёту, слова "продать" и "честно" в торговле не совместимы. Этакие дипломаты рынка »---(ツ)---«
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