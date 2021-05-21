Знак Поставщика давали лишь избранным и его наличие гарантировало высочайшее качество товаров, а также немедленно повышало спрос на них. Многие фирмы стали известны лишь благодаря этому знаку - т.е. изначально продукцию поставляли исключительно для царей, а затем, получив знак. выходили на широкий рынок.

Звание придворного поставщика считалось самым почетным и уважаемым у деятелей промышленности и торговли. Присваивалось оно дважды в год: на Рождество и на Пасху.