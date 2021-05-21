Сегодня много споров и возмущений по поводу качества товаров. И это несомненно насущный вопрос. А вот как он решался каких-то 100-200 лет назад - знаком качества, выдаваемым Двором Его Императорского Величества, посрамить который не мог ни один производитель, удостоенный этой чести.
Практика поставок товаров к царскому двору существовала с XVI века - определенные села поставляли продукцию высочайшего качества к царскому столу. За это села освобождались от оброка (налога). В 1824 году купцы, постоянно поставлявшие товары ко двору, получают право именоваться «Поставщик Двора Его Императорского Величества».
Цветной знак Поставщика на удостоверении знаменитого производителя шампанского Cristal «Дом Родерер» (Louis Roederer)
А звание придворного «Поставщика», регламентация и форма знака Поставщика Высочайшего Двора и Великокняжеских Дворов были введены в начале царствования императора Александра II в 1856 году.
1862 года разрешается употребление государственного герба на вывесках и изделиях фабрикантам, художникам и ремесленникам, которые поставляли приготовленные ими предметы к Высочайшему Двору или исполняли заказы для Двора в продолжение 8-10 лет
Звание «Поставщика Высочайшего Двора» давалось лицу, доказавшему добросовестность, трудолюбие и способность. Звание давалось не иначе как на период поставок и не передавалось по наследству. Всем иным было запрещено размещать государственный герб и прочие царственные регалии на рекламе своих товаров.
Знак Поставщика давали лишь избранным и его наличие гарантировало высочайшее качество товаров, а также немедленно повышало спрос на них. Многие фирмы стали известны лишь благодаря этому знаку - т.е. изначально продукцию поставляли исключительно для царей, а затем, получив знак. выходили на широкий рынок.
Звание придворного поставщика считалось самым почетным и уважаемым у деятелей промышленности и торговли. Присваивалось оно дважды в год: на Рождество и на Пасху.
Звание поставщика Двора присваивалось не предприятию, а владельцу лично, в случае смены владельца новому владельцу либо наследнику требовалось получать звание заново.
Обязательным условием получения знака являлось участие в промышленным выставках, завоевание в них высших мест, отсутствие любых негативных мнений от покупателей, добросовестность и трудолюбие. Всего на начало XX века насчитывалось 30-40 компаний, имевших такое звание.
В «Списке поставщиков», составленном в 1862 г. Министерством финансов и «данном в сокращении», упоминается о 45 персонах, поставлявших ко Двору свои товары и услуги
1. Испрошение на это Высочайшего разрешения.
2. Исполнение поставок или работ для потребностей Высочайшего Двора.
3. Непрерывность поставок или работ.
4. Известная продолжительность поставок, работ или услуг, не менее 8-10 лет.
5. Производство поставок или работ непосредственно лицом, ходатайствующим о получении упомянутого звания.
6. Производство поставок по преимуществу из предметов собственного производства или изделий из собственных фабрик, мастерских, заводов.
7. Успешность поставок или работ, то есть исправное добросовестное, по сравнительно малым ценам исполнение заказов, засвидетельствованное начальством надлежащего установления.
8. Звание Поставщика предоставляется лишь на то время, пока производятся работы или поставки к Высочайшему Двору.
Если поставщик оказывал услуги, не поставляя товаров, на вывесках разрешалось размещать надпись «За работы по Двору Его Императорского Величества».
21 января 1848 г. Николай I утвердил «Положение о выставках изделий мануфактур, фабрик и заводов в С.-Петербурге, Москве и Варшаве».
По этому «Положению» производители за высокое качество изделий и рациональную организацию производства могли награждаться:
1) публичной похвалой и одобрением в описании выставки;
2) денежными премиями;
3) похвальными медалями, нарочно для этого выбитыми;
4) правом употребления государственного герба на вывесках и изделиях;
5) медалями для ношения на шее, на орденских лентах, золотыми и серебряными;
6) орденами.
Решение об употреблении государственного герба принимал исключительно министр финансов
Так, например, в 1902 году в Подольске заработал завод, выпускавший машины с русифицированным логотипом «Зингеръ» (к которому скоро прибавился тогдашний «знак качества» – надпись «Поставщик Двора Его Императорского Величества»).
Шустов вошел в историю как создатель русского коньяка высшего качества. Кстати именно Шустов произвел фурор в рекламном бизнесе. если до этого производители лишь просили купить их продукцию, то шустов начал требовать. он нанял студентов, которые ходили по кабакам и требовали им подать исключительно шустовскую продукцию. Студентам, кстати. разрешалось подебоширить на сумму 10 рублей, если в заведении не оказывалось требуемой продукции. Студенты получали процент с поставок - начало торговых агентов
Товарищество "Эйнем" - кондитерская фабрика (сегодня фабрика "Красный октябрь") тоже поставщик Двора
Несколько "орлов" на рекламах поставщиков Двора означало, что наследники последовательно подтверждали свое право на этот знак, т.е. несколькими поколениями выпускали продукцию прежнего, надлежащего качества
Кстати, налог, который поступал в казну с предприятия Смирнова, равнялся половине довоенного бюджета российской армии.
Так среди них значится Фаберже, Овчинников, Болин, Сазиков,Хлебников и многие другие. К 1902 году в списке Поставщиков двора значились 394 персоны . Из них 18 ювелиров
Карл Болин, к примеру, являлся поставщиком двора на протяжении 50 лет, вплоть до 1917 года
На Канцелярию Министерства Императорского двора ежегодно обрушивался буквально вал прошений о даровании звания придворного поставщика. Иные дела доходили до 300 страниц текста с рассмотрением прощения и его обжалования в случае отказа.
Список поставщиков
Звание Поставщика Двора Его Императорского Величества было отменено в 1922 году
Источник:
- Реальные истории и забористые факты обо всём, которые впечатлят и расскажут нечто новое
- Русская смекалка против настоящего немецкого качества
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Хотя хз, хз...может, ты и прав