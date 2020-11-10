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16 животных, которые на фото выглядят как качки

16 животных, которые на фото выглядят как качки (17 фото)

Автор:
10 ноября 2020 09:14
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавные картинки   звери как люди   иллюзии   неожиданно   оптические иллюзии   показалось   юмор   
592
17
Перед вами 16 случаев, когда животные на фотографиях выглядели как настоящие культуристы.
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Метки: животные   забавные картинки   звери как люди   иллюзии   неожиданно   оптические иллюзии   показалось   юмор   
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6  комментариев
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9k
Антон Семёныч Час назад
Вот вам парень который пришел из качалки!
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794
Евгения Ефимова 12 минут назад
Львы не боятся кенгуру просто потому, что не знают об их существовании.
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3k
Кирилл Полчаса назад
17
17
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17k
SerGProS Полчаса назад
А что про этих красавцев забыли?

А что про этих красавцев забыли?
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Sergey SerGProS 2 секунды назад
Это мраморная говядина а не качок ))
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